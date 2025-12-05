 2025-12-03T05:51:34.672Z

Sterkrade jubelt spät im Verfolgerduell.
Sterkrade jubelt spät im Verfolgerduell. – Foto: Bastian Beckers

BZL6: Sterkrade zieht Topspiel dank spätem Comeback, auch RWE jubelt

Bezirksliga, Gruppe 6: Am Freitagabend ist der 16. Spieltag an den Start gegangen: Sowohl in Sterkrade als auch in Bottrop blieb der Spielausgang lange offen, ehe schlussendlich die SpVgg Sterkrade und Rot-Weiss Essen II jeweils knappe Siege verzeichnen.

Bezirksliga 6
Arm. Kloster
BG Überruhr
SpVgg Steele
Niederwenig. II


Mit einem echten Knaller-Duell ist am Freitag der vorletzte Spieltag des Jahres eröffnet worden: Schließlich empfing die SpVgg Sterkrade 06/07 Verfolger VfB Frohnhausen zum Spitzenspiel und konnte sich - dank später Aufholjagd - am Ende mit 3:2 (1:1) durchsetzen und somit vorübergehend an die Tabellenspitze springen. Parallel gelang auch Rot-Weiß Essen II ein Zittersieg, für die Profi-Reserve setzte es schlussendlich ein 2:1 (1:0) bei Fortuna Bottrop. Am Sonntag kommt es dann unter anderem zum Topspiel zwischen DJK Arminia Klosterhardt und dem VfB Frohnhausen.

Das ist der 16. Spieltag:

Einzig drei Punkte waren es, die die SpVgg Sterkrade 06/07 und Verfolger VfB Frohnhausen vor dem direkten Aufeinandertreffen im Auftaktspiel des Wochenendes voneinander trennten. Für die Gäste ging es somit darum, mit einem Dreier gleichzuziehen und Aufschluss zur Spitzengruppe zu halten. Auf dem Platz sah es dann auch lange Zeit danach aus, als würde dieses Vorhaben auch gelingen, bevor die SpVgg in der Schlussphase aufdrehte und den Hoffnungen des VfB ein Ende setzte:

Bereits nach 16 absolvierten Minuten war es Gäste-Topstürmer Mohamed Said, der mit seinem 15. Saisontor auf 1:0 stellte. Die Hausherren, die mit einem Heimdreier vorübergehend auf Rang eins vorstoßen konnten, taten sich in der Folge schwer, eine Antwort zu finden, ehe Damian Vergara Schlootz fünf Minuten vor der Pause ausglich. In Durchgang zwei passierte dann lange nichts, bis Aaron Langen mit Beginn der Schlussviertelstunde auf 2:1 für Sterkrade stellte und die SpVgg auf die vermeintliche Siegerstraße brachte. Doch Frohnhausen antwortete prompt und markierte durch den zweiten Tagestreffer Saids der erneuten Ausgleich‘, ehe Robin Papert mit seinem Treffer vier Minuten vor Spielende den Schlusspunkt setzte.

Das sind die nächsten Spieltage:

17. Spieltag
12.12.25 SpVgg Steele - Sportfreunde Königshardt
13.12.25 VfB Frohnhausen - Sportfreunde Niederwenigern II
13.12.25 SV Burgaltendorf - SpVgg Sterkrade 06/07
13.12.25 Rot-Weiss Essen II - SuS Haarzopf
14.12.25 TuSEM Essen 1926 - Dostlukspor Bottrop
14.12.25 Vogelheimer SV - DJK Arminia Klosterhardt
14.12.25 Fatihspor Essen 2001 - Fortuna Bottrop
14.12.25 Heisinger SV - DJK Arminia Lirich 1920
14.12.25 Spvgg Sterkrade-Nord - FC Blau-Gelb Überruhr

18. Spieltag
01.02.26 TuSEM Essen 1926 - Fortuna Bottrop
01.02.26 VfB Frohnhausen - Dostlukspor Bottrop
01.02.26 Fatihspor Essen 2001 - SuS Haarzopf
01.02.26 SV Burgaltendorf - Sportfreunde Niederwenigern II
01.02.26 Heisinger SV - FC Blau-Gelb Überruhr
01.02.26 DJK Arminia Klosterhardt - Sportfreunde Königshardt
01.02.26 Vogelheimer SV - SpVgg Sterkrade 06/07
01.02.26 Spvgg Sterkrade-Nord - SpVgg Steele
01.02.26 Rot-Weiss Essen II - DJK Arminia Lirich 1920

05.12.2025, 22:42 Uhr
