BZL6: Steele und Königshardt ziehen Kellerduell, Sterkrade-Serie reißt

Am Freitagabend war der 15. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 6 an den Start gegangen: Der Vogelheimer SV bezwang Spitzenreiter SV Burgaltendorf im Spitzenspiel und verkürzte den Rückstand auf den Tabellenführer somit auf fünf Zähler. Am Sonntag standen dann die restlichen Partien auf dem Programm: Während der VfB Frohnhausen im direkten Duell mit Verfolger DJK Arminia Klosterhardt leer ausgeht, fertigt Aufsteiger Rot-Weiß Essen II einen klaren Heimsieg ein. Die Kellerkinder Sportfreunde Niederwenigern II, Sportfreunde Königshardt und SpVgg Steele feiern derweil wichtige Siege im Tabellenkeller.
Gleich zum Auftakt des Wochenendes stand mit dem Aufeinandertreffen zwischen Spitzenreiter SV Burgaltendorf und Verfolger Vogelheimer SV gleich ein Knaller-Spiel auf der Agenda. Die beiden Kontrahenten trennten schließlich lediglich sieben Punkte an der Spitze voneinander. Dementsprechend war ein hochkarätiges Duell auf Augenhöhe zu erwarten, was sich schlussendlich auch auf dem Feld bestätigte:
Michael Siminenko schoss den Tabellenführer aus Burgaltendorf nach einer Viertelstunde mit 1:0 in Front, bevor Gäste-Akteur Enes Yilmaz unmittelbar vor der Pause der Ausgleich gelang. Auch in Abschnitt zwei blieb es dann ein umkämpftes wie ausgeglichenes Spiel, in welchem Jonas Rölver 20 Minuten vor Schluss den erneuten Führungstreffer des SVB besorgte. Doch der VSV hatte anschließend die perfekte Antwort parat und drehte die Partie durch eine Schlussoffensive auf einen Auswärtserfolg: Fahat Sarkhush und Joker Domagoj Zovko sicherten mit ihren Treffern kurz vor Schluss den wichtigen Auswärtsdreier Vogelheims.
16. Spieltag
05.12.25 Fortuna Bottrop - Rot-Weiss Essen II
05.12.25 SpVgg Sterkrade 06/07 - VfB Frohnhausen
07.12.25 Dostlukspor Bottrop - Fatihspor Essen 2001
07.12.25 Sportfreunde Niederwenigern II - TuSEM Essen 1926
07.12.25 SuS Haarzopf - Heisinger SV
07.12.25 Sportfreunde Königshardt - Vogelheimer SV
07.12.25 FC Blau-Gelb Überruhr - SpVgg Steele
07.12.25 DJK Arminia Lirich 1920 - Spvgg Sterkrade-Nord
07.12.25 DJK Arminia Klosterhardt - SV Burgaltendorf
17. Spieltag
12.12.25 SpVgg Steele - Sportfreunde Königshardt
13.12.25 VfB Frohnhausen - Sportfreunde Niederwenigern II
13.12.25 SV Burgaltendorf - SpVgg Sterkrade 06/07
13.12.25 Rot-Weiss Essen II - SuS Haarzopf
14.12.25 TuSEM Essen 1926 - Dostlukspor Bottrop
14.12.25 Vogelheimer SV - DJK Arminia Klosterhardt
14.12.25 Fatihspor Essen 2001 - Fortuna Bottrop
14.12.25 Heisinger SV - DJK Arminia Lirich 1920
14.12.25 Spvgg Sterkrade-Nord - FC Blau-Gelb Überruhr