 2025-11-28T07:03:18.113Z

Allgemeines
Die SpVgg Sterkrade lässt nach acht Siegen in Serie erstmals Punkte springen.
Die SpVgg Sterkrade lässt nach acht Siegen in Serie erstmals Punkte springen. – Foto: Bastian Beckers

BZL6: Steele und Königshardt ziehen Kellerduell, Sterkrade-Serie reißt

Bezirksliga, Gruppe 6: Nachdem sich der Vogelheimer SV bereits am Freitag im Topspiel gegen Spitzenreiter SV Burgaltendorf durchsetzte, konnte die SpVgg Sterkrade 06/07 den Ausrutscher der Tabellenführer nun nicht ausnutzen. Die SpVgg Steele und Konkurrent Sportfreunde Königshardt feiern derweil bedeutende Erfolge im Tabellenkeller.

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga 6
Arm. Kloster
BG Überruhr
SpVgg Steele
Niederwenig. II

Am Freitagabend war der 15. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 6 an den Start gegangen: Der Vogelheimer SV bezwang Spitzenreiter SV Burgaltendorf im Spitzenspiel und verkürzte den Rückstand auf den Tabellenführer somit auf fünf Zähler. Am Sonntag standen dann die restlichen Partien auf dem Programm: Während der VfB Frohnhausen im direkten Duell mit Verfolger DJK Arminia Klosterhardt leer ausgeht, fertigt Aufsteiger Rot-Weiß Essen II einen klaren Heimsieg ein. Die Kellerkinder Sportfreunde Niederwenigern II, Sportfreunde Königshardt und SpVgg Steele feiern derweil wichtige Siege im Tabellenkeller.

Jetzt in Folge 14 des Oberliga-Podcasts von FuPa Niederrhein reinhören:

>>> Hier geht es zum "FuPalaver" Podcast

______________

Bezirksliga 6: Zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 6

So lief der 15. Spieltag:

Fr., 28.11.2025, 19:00 Uhr
SV Burgaltendorf
SV BurgaltendorfBurgaltend.
Vogelheimer SV
Vogelheimer SVVogelheim
2
3
Abpfiff

Gleich zum Auftakt des Wochenendes stand mit dem Aufeinandertreffen zwischen Spitzenreiter SV Burgaltendorf und Verfolger Vogelheimer SV gleich ein Knaller-Spiel auf der Agenda. Die beiden Kontrahenten trennten schließlich lediglich sieben Punkte an der Spitze voneinander. Dementsprechend war ein hochkarätiges Duell auf Augenhöhe zu erwarten, was sich schlussendlich auch auf dem Feld bestätigte:

Michael Siminenko schoss den Tabellenführer aus Burgaltendorf nach einer Viertelstunde mit 1:0 in Front, bevor Gäste-Akteur Enes Yilmaz unmittelbar vor der Pause der Ausgleich gelang. Auch in Abschnitt zwei blieb es dann ein umkämpftes wie ausgeglichenes Spiel, in welchem Jonas Rölver 20 Minuten vor Schluss den erneuten Führungstreffer des SVB besorgte. Doch der VSV hatte anschließend die perfekte Antwort parat und drehte die Partie durch eine Schlussoffensive auf einen Auswärtserfolg: Fahat Sarkhush und Joker Domagoj Zovko sicherten mit ihren Treffern kurz vor Schluss den wichtigen Auswärtsdreier Vogelheims.

Heute, 11:00 Uhr
Fatihspor Essen 2001
Fatihspor Essen 2001Fatihspor
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig. II
1
2
Abpfiff

Heute, 13:30 Uhr
VfB Frohnhausen
VfB FrohnhausenFrohnhausen
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster
1
2
Abpfiff

Heute, 13:45 Uhr
SpVgg Steele
SpVgg SteeleSpVgg Steele
DJK Arminia Lirich 1920
DJK Arminia Lirich 1920Arm. Lirich
2
1
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
Heisinger SV
Heisinger SVHeisinger SV
Fortuna Bottrop
Fortuna BottropFort Bottrop
2
5
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
TuSEM Essen 1926
TuSEM Essen 1926TuSEM Essen
SpVgg Sterkrade 06/07
SpVgg Sterkrade 06/07Sterk. 06/07
0
0
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
Sportfreunde Königshardt
Sportfreunde KönigshardtKönigshardt
FC Blau-Gelb Überruhr
FC Blau-Gelb ÜberruhrBG Überruhr
7
0
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
Spvgg Sterkrade-Nord
Spvgg Sterkrade-NordSterkr.-Nord
SuS Haarzopf
SuS HaarzopfHaarzopf
2
3
Abpfiff
+Video

Heute, 16:00 Uhr
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen II
Dostlukspor Bottrop
Dostlukspor BottropDostlukspor
5
1
Abpfiff

____

Das sind die nächsten Spieltage:

16. Spieltag
05.12.25 Fortuna Bottrop - Rot-Weiss Essen II
05.12.25 SpVgg Sterkrade 06/07 - VfB Frohnhausen
07.12.25 Dostlukspor Bottrop - Fatihspor Essen 2001
07.12.25 Sportfreunde Niederwenigern II - TuSEM Essen 1926
07.12.25 SuS Haarzopf - Heisinger SV
07.12.25 Sportfreunde Königshardt - Vogelheimer SV
07.12.25 FC Blau-Gelb Überruhr - SpVgg Steele
07.12.25 DJK Arminia Lirich 1920 - Spvgg Sterkrade-Nord
07.12.25 DJK Arminia Klosterhardt - SV Burgaltendorf

17. Spieltag
12.12.25 SpVgg Steele - Sportfreunde Königshardt
13.12.25 VfB Frohnhausen - Sportfreunde Niederwenigern II
13.12.25 SV Burgaltendorf - SpVgg Sterkrade 06/07
13.12.25 Rot-Weiss Essen II - SuS Haarzopf
14.12.25 TuSEM Essen 1926 - Dostlukspor Bottrop
14.12.25 Vogelheimer SV - DJK Arminia Klosterhardt
14.12.25 Fatihspor Essen 2001 - Fortuna Bottrop
14.12.25 Heisinger SV - DJK Arminia Lirich 1920
14.12.25 Spvgg Sterkrade-Nord - FC Blau-Gelb Überruhr

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 6

Aufrufe: 030.11.2025, 20:50 Uhr
Tom KunzeAutor