BZL6: Steele und Königshardt ziehen Kellerduell, Sterkrade-Serie reißt

Gleich zum Auftakt des Wochenendes stand mit dem Aufeinandertreffen zwischen Spitzenreiter SV Burgaltendorf und Verfolger Vogelheimer SV gleich ein Knaller-Spiel auf der Agenda. Die beiden Kontrahenten trennten schließlich lediglich sieben Punkte an der Spitze voneinander. Dementsprechend war ein hochkarätiges Duell auf Augenhöhe zu erwarten, was sich schlussendlich auch auf dem Feld bestätigte:

Michael Siminenko schoss den Tabellenführer aus Burgaltendorf nach einer Viertelstunde mit 1:0 in Front, bevor Gäste-Akteur Enes Yilmaz unmittelbar vor der Pause der Ausgleich gelang. Auch in Abschnitt zwei blieb es dann ein umkämpftes wie ausgeglichenes Spiel, in welchem Jonas Rölver 20 Minuten vor Schluss den erneuten Führungstreffer des SVB besorgte. Doch der VSV hatte anschließend die perfekte Antwort parat und drehte die Partie durch eine Schlussoffensive auf einen Auswärtserfolg: Fahat Sarkhush und Joker Domagoj Zovko sicherten mit ihren Treffern kurz vor Schluss den wichtigen Auswärtsdreier Vogelheims.