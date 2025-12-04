 2025-12-03T05:51:34.672Z

Burgaltendorf steht erneut vor einem umkämpften Duell.
Burgaltendorf steht erneut vor einem umkämpften Duell. – Foto: IMAGO/Funke Foto Services

BZL6 live: Topspiel-Kracher eröffnet, SVB erneut vor schwerer Aufgabe

Bezirksliga, Gruppe 6: Schon am Freitag startet der 16. Spieltag, auf zwei Plätzen rollt der Ball: Während Fortuna Bottrop die RWE-Reserve empfängt, gastiert der VfB Frohnhausen zum Verfolgerduell bei der SpVgg Sterkrade 06/07. Am Sonntag folgt dann unter andere das Knaller-Spiel zwischen Spitzenreiter Burgaltendorf und Landesliga-Absteiger Klosterhardt.

Bezirksliga 6
Arm. Kloster
BG Überruhr
SpVgg Steele
Niederwenig. II

Am Freitag rollt der Ball in der Bezirksliga, Gruppe 6 wieder, der vorletzte Spieltag des Jahres steht an: Die SpVgg Sterkrade 06/07 begrüßt Verfolger VfB Frohnhausen auf heimischer Anlage, während Top-Aufsteiger Rot-Weiß Essen II im Auswärtsspiel bei Fortuna Bottrop den dritten Erfolg in Serie verbuchen will. Am Sonntag kommt es dann zum Kracher-Duell zwischen Ligaprimus SV Burgaltendorf und Konkurrent DJK Arminia Klosterhardt, wohingegen die SpVgg Steele im Kellerkrimi bei Schlusslicht FC Blau-Gelb Überruhr vorspielt.

Das ist der 16. Spieltag:

Morgen, 19:30 Uhr
SpVgg Sterkrade 06/07
SpVgg Sterkrade 06/07Sterk. 06/07
VfB Frohnhausen
VfB FrohnhausenFrohnhausen
19:30live

Morgen, 19:30 Uhr
Fortuna Bottrop
Fortuna BottropFort Bottrop
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen II
19:30live

So., 07.12.2025, 11:00 Uhr
Dostlukspor Bottrop
Dostlukspor BottropDostlukspor
Fatihspor Essen 2001
Fatihspor Essen 2001Fatihspor
11:00

So., 07.12.2025, 12:45 Uhr
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig. II
TuSEM Essen 1926
TuSEM Essen 1926TuSEM Essen
12:45

So., 07.12.2025, 14:00 Uhr
SuS Haarzopf
SuS HaarzopfHaarzopf
Heisinger SV
Heisinger SVHeisinger SV
14:00

So., 07.12.2025, 15:15 Uhr
Sportfreunde Königshardt
Sportfreunde KönigshardtKönigshardt
Vogelheimer SV
Vogelheimer SVVogelheim
15:15

So., 07.12.2025, 15:30 Uhr
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster
SV Burgaltendorf
SV BurgaltendorfBurgaltend.
15:30

So., 07.12.2025, 15:30 Uhr
DJK Arminia Lirich 1920
DJK Arminia Lirich 1920Arm. Lirich
Spvgg Sterkrade-Nord
Spvgg Sterkrade-NordSterkr.-Nord
15:30live

So., 07.12.2025, 15:30 Uhr
FC Blau-Gelb Überruhr
FC Blau-Gelb ÜberruhrBG Überruhr
SpVgg Steele
SpVgg SteeleSpVgg Steele
15:30

Das sind die nächsten Spieltage:

17. Spieltag
12.12.25 SpVgg Steele - Sportfreunde Königshardt
13.12.25 VfB Frohnhausen - Sportfreunde Niederwenigern II
13.12.25 SV Burgaltendorf - SpVgg Sterkrade 06/07
13.12.25 Rot-Weiss Essen II - SuS Haarzopf
14.12.25 TuSEM Essen 1926 - Dostlukspor Bottrop
14.12.25 Vogelheimer SV - DJK Arminia Klosterhardt
14.12.25 Fatihspor Essen 2001 - Fortuna Bottrop
14.12.25 Heisinger SV - DJK Arminia Lirich 1920
14.12.25 Spvgg Sterkrade-Nord - FC Blau-Gelb Überruhr

18. Spieltag
01.02.26 TuSEM Essen 1926 - Fortuna Bottrop
01.02.26 VfB Frohnhausen - Dostlukspor Bottrop
01.02.26 Fatihspor Essen 2001 - SuS Haarzopf
01.02.26 SV Burgaltendorf - Sportfreunde Niederwenigern II
01.02.26 Heisinger SV - FC Blau-Gelb Überruhr
01.02.26 DJK Arminia Klosterhardt - Sportfreunde Königshardt
01.02.26 Vogelheimer SV - SpVgg Sterkrade 06/07
01.02.26 Spvgg Sterkrade-Nord - SpVgg Steele
01.02.26 Rot-Weiss Essen II - DJK Arminia Lirich 1920

