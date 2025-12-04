BZL6 live: Topspiel-Kracher eröffnet, SVB erneut vor schwerer Aufgabe

Am Freitag rollt der Ball in der Bezirksliga, Gruppe 6 wieder, der vorletzte Spieltag des Jahres steht an: Die SpVgg Sterkrade 06/07 begrüßt Verfolger VfB Frohnhausen auf heimischer Anlage, während Top-Aufsteiger Rot-Weiß Essen II im Auswärtsspiel bei Fortuna Bottrop den dritten Erfolg in Serie verbuchen will. Am Sonntag kommt es dann zum Kracher-Duell zwischen Ligaprimus SV Burgaltendorf und Konkurrent DJK Arminia Klosterhardt, wohingegen die SpVgg Steele im Kellerkrimi bei Schlusslicht FC Blau-Gelb Überruhr vorspielt.
17. Spieltag
12.12.25 SpVgg Steele - Sportfreunde Königshardt
13.12.25 VfB Frohnhausen - Sportfreunde Niederwenigern II
13.12.25 SV Burgaltendorf - SpVgg Sterkrade 06/07
13.12.25 Rot-Weiss Essen II - SuS Haarzopf
14.12.25 TuSEM Essen 1926 - Dostlukspor Bottrop
14.12.25 Vogelheimer SV - DJK Arminia Klosterhardt
14.12.25 Fatihspor Essen 2001 - Fortuna Bottrop
14.12.25 Heisinger SV - DJK Arminia Lirich 1920
14.12.25 Spvgg Sterkrade-Nord - FC Blau-Gelb Überruhr
18. Spieltag
01.02.26 TuSEM Essen 1926 - Fortuna Bottrop
01.02.26 VfB Frohnhausen - Dostlukspor Bottrop
01.02.26 Fatihspor Essen 2001 - SuS Haarzopf
01.02.26 SV Burgaltendorf - Sportfreunde Niederwenigern II
01.02.26 Heisinger SV - FC Blau-Gelb Überruhr
01.02.26 DJK Arminia Klosterhardt - Sportfreunde Königshardt
01.02.26 Vogelheimer SV - SpVgg Sterkrade 06/07
01.02.26 Spvgg Sterkrade-Nord - SpVgg Steele
01.02.26 Rot-Weiss Essen II - DJK Arminia Lirich 1920