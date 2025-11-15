 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
Blau-Gelb Überruhr will seine Durststrecke im Kellerduell beenden.
Blau-Gelb Überruhr will seine Durststrecke im Kellerduell beenden. – Foto: Marcel Eichholz

BZL6 live: Krisen-Gipfel in Lirich, RWE hofft auf Befreiungsschlag

Bezirksliga, Gruppe 6: Spieltag Nummer 14 steht am Sonntag auf dem Programm: Für den hoch gehandelten Aufsteiger Rot-Weiss Essen II geht es auswärts zu den Sportfreunden Niederwenigern II, während sich die Schlusslichter DJK Arminia Lirich und FC Blau-Gelb Überruhr im direkten Duell gegenüberstehen.

Der 14. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 6 steht bevor, am Sonntag werden alle neun Paarungen des Wochenendes ausgetragen. Ligaschlusslicht FC Blau-Gelb Überruhr ist im Krisen-Duell gegen Kontrahent DJK Arminia Lirich 1920 zwingend auf Punkte aus, während auch Top-Aufsteiger Rot-Weiss Essen II nach zuletzt schwankenden Leistungen bei den Sportfreunden Niederwenigern II überzeugen will. Ligaprimus SV Burgaltendorf geht derweil als haushoher Favorit in sein Heimspiel gegen die Sportfreunde Königshardt.

Das ist der 14. Spieltag:

Morgen, 13:00 Uhr
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig. II
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen II
13:00

Morgen, 13:00 Uhr
Dostlukspor Bottrop
Dostlukspor BottropDostlukspor
Heisinger SV
Heisinger SVHeisinger SV
13:00live

Morgen, 15:15 Uhr
Vogelheimer SV
Vogelheimer SVVogelheim
VfB Frohnhausen
VfB FrohnhausenFrohnhausen
15:15live

Morgen, 15:30 Uhr
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster
TuSEM Essen 1926
TuSEM Essen 1926TuSEM Essen
15:30

Morgen, 15:30 Uhr
SpVgg Sterkrade 06/07
SpVgg Sterkrade 06/07Sterk. 06/07
Fatihspor Essen 2001
Fatihspor Essen 2001Fatihspor
15:30

Morgen, 15:30 Uhr
Fortuna Bottrop
Fortuna BottropFort Bottrop
Spvgg Sterkrade-Nord
Spvgg Sterkrade-NordSterkr.-Nord
15:30

Morgen, 15:30 Uhr
SuS Haarzopf
SuS HaarzopfHaarzopf
SpVgg Steele
SpVgg SteeleSpVgg Steele
15:30

Morgen, 15:30 Uhr
DJK Arminia Lirich 1920
DJK Arminia Lirich 1920Arm. Lirich
FC Blau-Gelb Überruhr
FC Blau-Gelb ÜberruhrBG Überruhr
15:30

Morgen, 16:00 Uhr
SV Burgaltendorf
SV BurgaltendorfBurgaltend.
Sportfreunde Königshardt
Sportfreunde KönigshardtKönigshardt
16:00

____

Das sind die nächsten Spieltage:

15. Spieltag
28.11.25 SV Burgaltendorf - Vogelheimer SV
30.11.25 Fatihspor Essen 2001 - Sportfreunde Niederwenigern II
30.11.25 VfB Frohnhausen - DJK Arminia Klosterhardt
30.11.25 SpVgg Steele - DJK Arminia Lirich 1920
30.11.25 Sportfreunde Königshardt - FC Blau-Gelb Überruhr
30.11.25 TuSEM Essen 1926 - SpVgg Sterkrade 06/07
30.11.25 Heisinger SV - Fortuna Bottrop
30.11.25 Spvgg Sterkrade-Nord - SuS Haarzopf
30.11.25 Rot-Weiss Essen II - Dostlukspor Bottrop

16. Spieltag
05.12.25 Fortuna Bottrop - Rot-Weiss Essen II
05.12.25 SpVgg Sterkrade 06/07 - VfB Frohnhausen
07.12.25 Dostlukspor Bottrop - Fatihspor Essen 2001
07.12.25 Sportfreunde Niederwenigern II - TuSEM Essen 1926
07.12.25 SuS Haarzopf - Heisinger SV
07.12.25 Sportfreunde Königshardt - Vogelheimer SV
07.12.25 FC Blau-Gelb Überruhr - SpVgg Steele
07.12.25 DJK Arminia Lirich 1920 - Spvgg Sterkrade-Nord
07.12.25 DJK Arminia Klosterhardt - SV Burgaltendorf

Tom KunzeAutor