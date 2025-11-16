BZL6: Frohnhausen bezwingt Vogelheim, BGÜ landet ersten Saisonerfolg

Der 14. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 6 ist beendet, am Sonntag wurden alle neun Partien ausgetragen: Spitzenreiter SV Burgaltendorf erledigt im Heimspiel gegen die Sportfreunde Königshardt seine Hausaufgaben und siegt mit 4:1, wohingegen Verfolger Vogelheimer SV im Verfolgerduell gegen den VfB Frohnhausen leer ausgeht. Zu feiern hatte hingegen Ligaschlusslicht FC Blau-Gelb Überruhr, der nach einer Horror-Misere von 13 Partien ohne Punkt im Kellerduell gegen DJK Arminia Lirich 1920 einen knappen 1:0-Erfolg bejubelt.

Das war der 14. Spieltag:

Im Auftaktduell des 14. Spieltags standen sich die Reserven von Landesligist Sportfreunde Niederwenigern und Drittligist Rot-Weiß Essen gegenüber. Während das Kellerkind aus Niederwenigern gegen den Kontrahenten aus der oberen Tabellenhälfte als Underdog und folglich ohne Druck in die Partie gehen konnte, standen die Gäste nach lediglich einem Sieg aus den vergangenen fünf Partien unter Zugzwang. Auf dem Rasen ließen sich die RWE-Akteure allerdings keinerlei Unsicherheit anmerken und dominierten den Gegner nach Belieben: Ein Doppelschlag von Marcel Platzek brachte die Rot-Weißen bereits nach einer halben Stunde Spielzeit mit 2:0 in Front, bevor ein Eigentor von Sportfreunde-Akteur Justin Barke den 0:3-Pausenstand aus Sicht der Hausherren besorgte. Auch nach dem Wiederbeginn ließ die RWE nicht locker und markierte vier weitere Treffer, wodurch die Begegnung bereits zwanzig Minuten vor Ende klar entschieden war. Daran änderte auch der Treffer von Marcel Schräer nichts, der mit seinem Tor in der 87. Minute noch auf 1:7 verkürzte.

Einzig ein Punkt trennten die beiden Aufsteiger Dostlukspor Bottrop und Heisinger SV vor dem direkten Aufeinandertreffen voneinander, weshalb vieles für ein ausgeglichenes Duell zweier unmittelbarer Tabellennachbarn sprach. Zu einem solchen sollte es dann auch kommen: Bereits in der Anfangsphase entwickelte sich ein rasantes Duell, in welcher Emre Ünlü die Hausherren zunächst in Führung und Lein Frehmann die Gäste anschließend zum Ausgleich schoss.Mit dem 1:1 ging es folglich in die Pause, bevor es im zweiten Abschnitt zunehmend hitzig wurde: Nachdem HSV-Akteur Julian Bluni zunächst nach einer Notbremse mit glattrot vom Platz gestellt wurde, gelang Khaled Al-Kadi der erneute Führungstreffer Bottrops. Nur acht Minuten darauf musste dann auch Julian Robert ebenfalls nach Notbremse vorzeitig duschen, weshalb die Gäste die Schlussphase zu Beginn in doppelter Unterzahl bestritten. Allerdings nicht bis zum Abpfiff, da sich auch Bottrop-Akteur Hussein Maatouk in die Rotsünder-Reihe einordnete und nach grobem Foulspiel ebenfalls vom Platz gestellt wurde. Doch trotz des Rückschlags war es schlussendlich Mert Celik, der mit seinem ersten Saisontreffer das 3:1 für Dostlukspor und somit den Endstand folgen ließ.

