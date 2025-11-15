BZL6: Dreifach Rot im Aufsteiger-Duell, RWE landet Befreiungsschlag

Der 14. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 6 steht bevor, am Sonntag werden alle neun Paarungen des Wochenendes ausgetragen. Ligaschlusslicht FC Blau-Gelb Überruhr ist im Krisen-Duell gegen Kontrahent DJK Arminia Lirich 1920 zwingend auf Punkte aus, während auch Top-Aufsteiger Rot-Weiss Essen II nach zuletzt schwankenden Leistungen bei den Sportfreunden Niederwenigern II überzeugen will. Ligaprimus SV Burgaltendorf geht derweil als haushoher Favorit in sein Heimspiel gegen die Sportfreunde Königshardt.
____
15. Spieltag
28.11.25 SV Burgaltendorf - Vogelheimer SV
30.11.25 Fatihspor Essen 2001 - Sportfreunde Niederwenigern II
30.11.25 VfB Frohnhausen - DJK Arminia Klosterhardt
30.11.25 SpVgg Steele - DJK Arminia Lirich 1920
30.11.25 Sportfreunde Königshardt - FC Blau-Gelb Überruhr
30.11.25 TuSEM Essen 1926 - SpVgg Sterkrade 06/07
30.11.25 Heisinger SV - Fortuna Bottrop
30.11.25 Spvgg Sterkrade-Nord - SuS Haarzopf
30.11.25 Rot-Weiss Essen II - Dostlukspor Bottrop
16. Spieltag
05.12.25 Fortuna Bottrop - Rot-Weiss Essen II
05.12.25 SpVgg Sterkrade 06/07 - VfB Frohnhausen
07.12.25 Dostlukspor Bottrop - Fatihspor Essen 2001
07.12.25 Sportfreunde Niederwenigern II - TuSEM Essen 1926
07.12.25 SuS Haarzopf - Heisinger SV
07.12.25 Sportfreunde Königshardt - Vogelheimer SV
07.12.25 FC Blau-Gelb Überruhr - SpVgg Steele
07.12.25 DJK Arminia Lirich 1920 - Spvgg Sterkrade-Nord
07.12.25 DJK Arminia Klosterhardt - SV Burgaltendorf