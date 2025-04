BZL1 im Torrausch! "Rabenschwarze Tage" & "in anderer Liga gespielt"

In der Tabelle rutscht Pulheim mit 18 Punkten auf Platz 14 ab – einen Punkt hinter dem SV Altenberg. „Wir sind jetzt zum ersten Mal auf einem Abstiegsplatz. In den nächsten drei Spielen müssen wir viele Punkte holen“, so Karaca abschließend.

Besonders frustrierend: Ab der 65. Minute spielte Pulheim in Unterzahl, nachdem Vincenz Borgelt verletzt vom Platz musste und bereits alle Wechsel erschöpft waren. „Ich glaube, das Spiel hätte 7:5 oder 6:5 ausgehen können. So viele Torschancen haben wir zu zehnt mehr rausgespielt.“ Karaca zeigte sich selbstkritisch: „Ich nehme die Niederlage auch auf meine Kappe. Die Mannschaft war körperlich und taktisch nicht da. Die Maßnahmen, die ich getroffen habe, haben nicht gegriffen.“

Nach dem Seitenwechsel setzte Altenberg die Gäste weiter unter Druck und zog durch Tore von Parshyn, Mittmann (Doppelpack), Jacke und Falterbaum auf 7:1 davon. Elyesa Kursunlu traf kurz vor Schluss zum 7:2 (89.), doch Tom Louis Stier stellte in der Nachspielzeit den Endstand her.



__________________________

Lindlar chancenlos: 1:5-Heimpleite gegen Hürth II

Für den TuS Lindlar setzte es am Sonntag eine deutliche 1:5-Niederlage gegen den FC Hürth II. In einer einseitigen Partie waren die Gäste über weite Strecken die klar bessere Mannschaft und feierten einen souveränen Auswärtssieg.

Oseku: "...so haben wir nur wenige Menschen enttäuscht."

Schon in der ersten Halbzeit stellte Hürth die Weichen auf Sieg. Anton Georgiev schnürte mit einem Doppelschlag in der 34. und 36. Minute einen frühen Doppelpack, Noah Neuhaus erhöhte kurz vor dem Pausenpfiff auf 0:3. Auch nach der Halbzeit ging es einseitig weiter: Neuhaus traf in der 55. und 62. Minute erneut und schnürte damit einen lupenreinen Hattrick. Erst in der 77. Minute gelang dem eingewechselten Christian Schreiner der Ehrentreffer für den TuS Lindlar.

Trainer Arlind Oseku fand nach dem Spiel klare Worte: „Das Beste am Spiel heute war die niedrige Zuschauerzahl. So haben wir nur wenige Menschen enttäuscht.“ Seine Mannschaft sei weit unter ihren Möglichkeiten geblieben: „Was wir heute gezeigt haben, war nicht ligawürdig und hatte auch nichts mit Abstiegskampf zu tun. Wir haben von Anfang an die Zweikämpfe nicht angenommen und durch eine extrem hohe Fehlpassquote den Gegner zu Angriffen eingeladen.“

Oseku kritisierte zudem die mangelnde Chancenverwertung: „Zu den katastrophalen Fehlern, die zu Toren führen, haben wir heute wieder mehrmals gezeigt, dass wir zu viele Torchancen brauchen." Die Osterpause soll nun zur Aufarbeitung genutzt werden: „Wir werden die Osterpause nutzen, um mit der Mannschaft gemeinsam die vergangenen Spiele aufzuarbeiten und einen Plan für die kommenden Spiele zu entwickeln.“