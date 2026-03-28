BZL: Zu viele Ausfälle seitens Hassia: Bingen gegen Barbaros fällt aus

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„Wir hatten bei Barbaros angefragt, ob das Spiel verlegt werden kann, da wir aktuell sehr viele verletzte und kranke Spieler haben“, berichtet Hassia-Co-Trainer Nicolai Spira. „Wir erhielten dann prompt eine Antwort und konnten uns auf Donnerstag 16. April, 19 Uhr, als Nachholtermin einigen – ein großes Dankeschön an Barbaros für dieses Entgegenkommen.“ Hakan Akcay, sportlicher Leiter bei Barbaros, bestätigt: „Auf Wunsch von Hassia Bingen haben wir das Spiel abgesagt, da sie nicht genügend Spieler hatten und es uns organisatorisch auch entgegenkam.“