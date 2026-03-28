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BZL: Zu viele Ausfälle seitens Hassia: Bingen gegen Barbaros fällt aus
Abstiegskandidat Hassia Bingen von verletzungs- und krankheitsbedingten Ausfällen geplagt +++ Spiel wird Mitte April nachgeholt
von Redaktion · Heute, 14:24 Uhr · 0 Leser
In der Hinrunde gewann Barbaros Mainz mit 8:2. – Foto: Timo Schlitz (Archiv)
Bingen/Mainz. Das für Sonntag angesetzte Duell in der Bezirksliga Rheinhessen von Abstiegskandidat Hassia Bingen beim überlegenen Spitzenreiter SKC Barbaros Mainz ist kurzfristig abgesagt worden.
Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung.
„Wir hatten bei Barbaros angefragt, ob das Spiel verlegt werden kann, da wir aktuell sehr viele verletzte und kranke Spieler haben“, berichtet Hassia-Co-Trainer Nicolai Spira. „Wir erhielten dann prompt eine Antwort und konnten uns auf Donnerstag 16. April, 19 Uhr, als Nachholtermin einigen – ein großes Dankeschön an Barbaros für dieses Entgegenkommen.“ Hakan Akcay, sportlicher Leiter bei Barbaros, bestätigt: „Auf Wunsch von Hassia Bingen haben wir das Spiel abgesagt, da sie nicht genügend Spieler hatten und es uns organisatorisch auch entgegenkam.“