BZL Vorschau: SVW kann Meister werden, Abstiegskampf bleibt offen

Nahe. Während an der Tabellenspitze der SV Winterbach vor dem großen Ziel steht, bleibt der Abstiegskampf in der Bezirksliga Nahe weiter brisant. Der vorletzte Spieltag könnte erste Entscheidungen bringen – muss es aber nicht.

Der SV Winterbach empfängt den FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein und braucht lediglich einen Punkt, um die Meisterschaft auch rechnerisch perfekt zu machen. Mit sechs Punkten Vorsprung auf Weinsheim spricht ohnehin viel für den Spitzenreiter.

Die SG Weinsheim trifft zuhause auf den TSV Bockenau. Bockenau benötigt jeden Zähler, um sich vom Tabellenkeller fernzuhalten. Ebenfalls unter Druck steht die SG Guldenbachtal, die beim TuS Pfaffen-Schwabenheim antreten muss. Die Gastgeber sind noch nicht endgültig gerettet, können sich mit einem Heimsieg aber absichern. Guldenbachtal hingegen benötigt zwingend drei Punkte, um die Hoffnung auf den Relegationsplatz zu wahren.

Ein direktes Kellerduell gibt es auch in Waldböckelheim, wo der TuS den SC Birkenfeld empfängt – beide Teams befinden sich mit 28 beziehungsweise 31 Punkten in Reichweite der Abstiegszone. Wer verliert, rutscht in den Strudel.

