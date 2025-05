BZL Vorschau: Neuhausen marschiert, Nierstein taumelt

Rheinhessen. In der Bezirksliga Rheinhessen steht TuS Neuhausen sam vorletzten Spieltag vor dem großen Triumph: Ein Sieg bei Ataspor Worms am Sonntag würde vorzeitig die Meisterschaft in der Bezirksliga bedeuten – selbst wenn Verfolger SV Horchheim gewinnt.

Gegner Ataspor ist zwar Vorletzter und zuletzt schwer unter die Räder geraten, brachte Neuhausen im Hinspiel aber ein 1:1 ab. Die personell ausgedünnten Wormser hatten zwischenzeitlich sogar über einen Rückzug diskutiert, treten nun aber an – und könnten zum letzten Prüfstein für den Titelkandidaten werden.

Auch im Tabellenkeller bleibt es spannend: Für den FC Aksu Diyar Mainz, den VfR Nierstein und den FSV Oppenheim geht es weiter um den Ligaverbleib. Alle drei Teams benötigen dringend Punkte, um sich vor dem Saisonfinale nicht noch tiefer in den Abstiegssumpf ziehen zu lassen. Der vorletzte Spieltag verspricht also Spannung an beiden Enden der Tabelle.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung.

Alle Spiele im Überblick: