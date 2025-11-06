 2025-10-30T14:25:35.653Z

Ligabericht
Englische Woche: Der TuS Wörrstadt hat zwei Spiele in vier Tagen vor der Brust.
Englische Woche: Der TuS Wörrstadt hat zwei Spiele in vier Tagen vor der Brust. – Foto: Michael Wolff - Archiv

BZL: Vier Teams doppelt im Einsatz, machbare Aufgaben für Spitzenduo

Zwei Donnerstagabendspiele in der Bezirksliga +++ Barbaros und Marienborn wollen sich weiter absetzen +++ Wichtiges Duell in Bingen

Schon am Donnerstag eröffnen zwei Spiele den Spieltag in der Bezirksliga Rheinhessen: Der TuS Wörrstadt braucht als Vorletzter gegen den SV Horchheimdringend ein Erfolgserlebnis. Außerdem stehen sich der VfR Nierstein und der SV Guntersblum im Derby gegenüber. Alle vier Teams sind dann auch am Sonntag wieder im Einsatz, Wörrstadt spielt dann gegen Guntersblum daheim, Nierstein gastiert in Finthen und Horchheim empfängt den Unterbau des TSV Gau-Odernheim. Dazu spielt Schlusslicht Mombach am Freitagabend im Kellerduell gegen Gundersheim. Das Spitzenduo Marienborn II (gegen Zornheim) und Barbaros (gegen Saulheim) hat machbare Heimspiele vor der Brust. Außerdem: Hassia Bingen empfängt Nieder-Olm und Mommenheim spielt gegen Bretzenheim II.

Die Partien im Überblick:

Heute, 19:30 Uhr
VfR Nierstein
VfR NiersteinNierstein
SV Guntersblum
SV GuntersblumGuntersblum
19:30live

Heute, 19:30 Uhr
TuS Wörrstadt
TuS WörrstadtTuS Wörrsta.
SV Horchheim
SV HorchheimHorchheim
19:30

Morgen, 19:00 Uhr
FC Fortuna Mombach
FC Fortuna MombachFort Mombach
VfL Gundersheim
VfL GundersheimGundersheim
19:00

So., 09.11.2025, 12:30 Uhr
TuS Marienborn
TuS MarienbornMarienborn II
TSV Zornheim
TSV ZornheimZornheim
12:30

So., 09.11.2025, 14:30 Uhr
BFV Hassia Bingen
BFV Hassia BingenBingen
FSV Nieder-Olm
FSV Nieder-OlmNieder-Olm
14:30

So., 09.11.2025, 14:30 Uhr
VfL Fontana Finthen
VfL Fontana FinthenFon. Finthen
VfR Nierstein
VfR NiersteinNierstein
14:30

So., 09.11.2025, 14:30 Uhr
SKC Barbaros Mainz
SKC Barbaros MainzBarbaros MZ
FSV Saulheim
FSV SaulheimSaulheim
14:30

So., 09.11.2025, 15:00 Uhr
TSV Mommenheim
TSV MommenheimMommenheim
TSG 1846 Bretzenheim
TSG 1846 BretzenheimTSG Bretzenh II
15:00

So., 09.11.2025, 15:00 Uhr
SV Horchheim
SV HorchheimHorchheim
TSV Gau-Odernheim
TSV Gau-OdernheimGau-Odernh. II
15:00

So., 09.11.2025, 15:00 Uhr
TuS Wörrstadt
TuS WörrstadtTuS Wörrsta.
SV Guntersblum
SV GuntersblumGuntersblum
15:00

