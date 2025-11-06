BZL: Vier Teams doppelt im Einsatz, machbare Aufgaben für Spitzenduo

Schon am Donnerstag eröffnen zwei Spiele den Spieltag in der Bezirksliga Rheinhessen: Der TuS Wörrstadt braucht als Vorletzter gegen den SV Horchheimdringend ein Erfolgserlebnis. Außerdem stehen sich der VfR Nierstein und der SV Guntersblum im Derby gegenüber. Alle vier Teams sind dann auch am Sonntag wieder im Einsatz, Wörrstadt spielt dann gegen Guntersblum daheim, Nierstein gastiert in Finthen und Horchheim empfängt den Unterbau des TSV Gau-Odernheim. Dazu spielt Schlusslicht Mombach am Freitagabend im Kellerduell gegen Gundersheim. Das Spitzenduo Marienborn II (gegen Zornheim) und Barbaros (gegen Saulheim) hat machbare Heimspiele vor der Brust. Außerdem: Hassia Bingen empfängt Nieder-Olm und Mommenheim spielt gegen Bretzenheim II.