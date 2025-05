BZL: Ungleiche Vorzeichen am Freitag, Spannung am Wochenende erwartet

Nahe. Mit der SG Weinheim gegen die SpVgg. Nahbollenbach und der TSG Planig beim VfL Simmertal treffen am Freitag die beiden Duellanten der Liga um den Platz zur Aufstiegsrelegation auf zwei äußerst abstiegsbedrohte Kontrahenten. Sollte der VfL Simmertal sein Spiel verlieren, rückt der zweite Abstieg in Folge in greifbare Nähe.

Am Samstag sind zwei unmittelbare Konkurrenten aus dem Keller gegeneinander im Einsatz: hier trifft der VfR Baumholder II auf den TuS Waldböckelheim.

Sonntags kann der SV Winterbach in Birkenfeld einen weiteren Schritt in Richtung Meisterschaft gehen, während Bockenau unbedingt bei Mörschied punkten muss. Die SG Guldenbachtal ist in Merxheim zum Siegen verdammt, will sie den Gegner noch einmal in den Abstiegskampf ziehen und gleichzeitig Hoffnung auf den Klassenerhalt schöpfen.

Außerdem spielen die beiden Tabellennachbarn, TuS Pfaffen-Schwabenheim (Siebter) und der SC Idar-Oberstein II (Achter) gegeneinander. Bei der Partie der SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein gegen den FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein geht es derweil um nichts anderes als die goldene Ananas: Es treffen die einzigen beiden Teams aufeinander, bei denen schon vor dem viertletzten Spieltag klar ist, dass sie weder ab- noch aufsteigen werden in dieser Saison.

Die Begegnungen im Überblick: