Türkiyemspor hat drei Punkte gegen den 1. FC Mönchengladbach geholt. – Foto: Udo Hützen www.opaudo.de

BZL: Türkiyemspor mit wichtigem Derbysieg gegen 1. FC Mönchengladbach Bezirksliga, Gruppe 3: Im Kellerduell zwischen Türkiyemspor Mönchengladbach und dem 1. FC Mönchengladbach wurde es am Ende noch einmal spannend. Die Gastgeber siegten am Ende mit 3:2. Verlinkte Inhalte Bezirksliga 3 FC Mgladbach Türkiyemspor

Es war ein wichtiges Kellerderby in der Bezirksliga, Gruppe 3. Türkiyemspor Mönchengladbach hatte am Sonntagnachmittag an der Schlachthofstraße den 1. FC Mönchengladbach zu Gast. Die Platzherren gingen mit mageren sechs Zählern in die Partie, die Westender immerhin mit zwölf Punkten, so dass sie sich mit einem Sieg erst einmal ganz deutlich vom Gegner hätten absetzen können. Doch daraus wurde nichts. Türkiyemspor siegte mit 3:2 und hat wieder Kontakt zum rettenden Ufer, während die Lage für das Team von Florian Wittkopf zumindest kritisch bleibt.

In der Frühphase der Partie sah es sogar aus, als könne den Gastgebern sogar ein echter Kantersieg gelingen. Denn schnell stand es nach 38 Minuten 3:0 für Türkiyemspor, nach einem Doppelpack von Semih Simsek und einem Treffer von Spielmacher Thomas Tümmers, der nach einem Strafstoß von Murat Ok abstaubte. "Wir hatten sogar die Möglichkeiten, auch fünf oder sechs Tore zu erzielen, haben die Möglichkeiten aber leichtfertig vergeben", erklärt Trainer Ufuk Isik, der gemeinsam mit Cafer Kapkara für das Team des Bezirksliga-Wiederaufsteigers verantwortlich ist. "Wir waren auch in vielen anderen Spielen nicht die schlechtere Mannschaft, wie etwa gegen den TuS Wickrath. Aber die haben dann eben einen Niek Mäder, der vorne die Chancen nutzt." 1. FC Mönchengladbach trifft zu spät

Nach dem Wechsel erhöhte der 1. FC dann den Druck, wie der Türkiyemspor-Trainerstab das in der Kabine bereits erwartet hatte. Vor der Pause hatten die Gäste indes so gut wie gar nicht stattgefunden. "Das haben wir dann eigentlich auch ganz gut verteidigt, aber am Ende mussten wir es natürlich doch noch spannend machen, haben dann die Konsequenz hinten vermissen lassen", erklärt Isik. So gelang zunächst Robert Begani in der 89. Minute das 1:3, dann Andriy Gordiyevskyy in der zweiten Minute der Nachspielzeit noch der Anschluss. "Danach waren noch anderthalb Minuten zu spielen, in denen wir dann aber keine weitere Chance zugelassen haben." Kontakt zum rettenden Ufer für Türkiyemspor