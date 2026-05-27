BZL-Torjäger: Blum und Wieting enteilt − Spannung in Staffel 1

Die Stürmer der Bezirksligen am Mittelrhein zeigen wieder beeindruckende Quoten. Während einige Stürmer schon fast sicher die Torjägerkanone gewinnen, ist es in anderen Staffeln ein Kopf-an-Kopf-Rennen. In Staffel eins gibt es sogar einen Gleichstand zwischen drei Knipsern und auch in Staffel vier ist es eng an der Spitze. Wir zeigen euch die Übersicht:
1. Justin Ufer (SV Frielingsdorf): 18 Tore und 11 Vorlagen in 25 Spielen
2. Philipp Schmidt (SV Frielingsdorf): 17 Tore und 11 Vorlagen in 26 Spielen
3. Anton Musculus (TV Hoffnungsthal): 17 Tore und 7 Vorlagen in 25 Spielen
4. Till Juber (SV Bergfried Leverkusen): 16 Tore und 4 Vorlagen in 25 Spielen
5. Jannik Rene Eßer (FC Rheinsüd Köln): 16 Tore und 1 Vorlage in 27 Spielen
1. Daniel Blum (TuRa Oberdrees): 35 Tore und 6 Vorlagen in 22 Spielen
2. Nils Rütten (Blau-Weiß Friesdorf): 28 Tore und 16 Vorlagen in 23 Spielen
3. Nikolas Klosterhalfen (TuS 05 Oberpleis): 23 Tore und 10 Vorlagen in 22 Spielen'
4. Boris Kivoma (1. FC Niederkassel): 23 Tore und 6 Vorlagen in 24 Spielen
5. Volkan Kartal (MSV Bonn): 19 Tore und 4 Vorlagen in 25 Spielen
1. Maurice Wieting (SV Lövenich): 43 Tore und 6 Vorlagen in 27 Spielen
2. Luke Bungart (JSG Erft 01): 29 Tore und 8 Vorlagen in 24 Spielen
3. Jonas Varona (SC 1919 Lendersdorf): 28 Tore und 8 Vorlagen in 22 Spielen
4. Tugay Temel (TSV Düren): 27 Tore und 11 Vorlagen in 27 Spielen
5. Luca Gruttmann (SC Elsdorf): 20 Tore und 9 Vorlagen in 27 Spielen
1. Jeremy Labas (Kohlscheider BC): 25 Tore und 0 Vorlagen in 26 Spielen
2. Tim Wilden (Germania Eicherscheid): 24 Tore und 19 Vorlagen in 26 Spielen
3. Ferhat Akar (FC Roetgen): 18 Tore und 4 Vorlagen in 25 Spielen
4. Maik Stollenwerk (Germania Eicherscheid): 16 Tore und 3 Vorlagen in 17 Spielen
5. Marcel Nickels (SC 09 Erkelenz): 15 Tore und 7 Vorlagen in 24 Spielen