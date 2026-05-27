BZL-Torjäger: Blum und Wieting enteilt − Spannung in Staffel 1 Die Knipser der Bezirksligen am Mittelrhein in der Übersicht von Benedikt Hitze · Heute, 16:55 Uhr · 0 Leser

Maurice Wieting (mitte) ist mit 43 Tore kaum mehr einzuholen. – Foto: Nick Förster

Die Stürmer der Bezirksligen am Mittelrhein zeigen wieder beeindruckende Quoten. Während einige Stürmer schon fast sicher die Torjägerkanone gewinnen, ist es in anderen Staffeln ein Kopf-an-Kopf-Rennen. In Staffel eins gibt es sogar einen Gleichstand zwischen drei Knipsern und auch in Staffel vier ist es eng an der Spitze. Wir zeigen euch die Übersicht:

Bezirksliga Mittelrhein Staffel 1 1. Justin Ufer (SV Frielingsdorf): 18 Tore und 11 Vorlagen in 25 Spielen

2. Philipp Schmidt (SV Frielingsdorf): 17 Tore und 11 Vorlagen in 26 Spielen

3. Anton Musculus (TV Hoffnungsthal): 17 Tore und 7 Vorlagen in 25 Spielen

4. Till Juber (SV Bergfried Leverkusen): 16 Tore und 4 Vorlagen in 25 Spielen

5. Jannik Rene Eßer (FC Rheinsüd Köln): 16 Tore und 1 Vorlage in 27 Spielen Bezirksliga Mittelrhein Staffel 2 1. Daniel Blum (TuRa Oberdrees): 35 Tore und 6 Vorlagen in 22 Spielen

2. Nils Rütten (Blau-Weiß Friesdorf): 28 Tore und 16 Vorlagen in 23 Spielen

3. Nikolas Klosterhalfen (TuS 05 Oberpleis): 23 Tore und 10 Vorlagen in 22 Spielen'

4. Boris Kivoma (1. FC Niederkassel): 23 Tore und 6 Vorlagen in 24 Spielen

5. Volkan Kartal (MSV Bonn): 19 Tore und 4 Vorlagen in 25 Spielen