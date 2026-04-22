BZL-Torjäger: Blum marschiert voran − Spannung in Staffel 4

Die Stürmer der Bezirksligen am Mittelrhein zeigen wieder beeindruckende Quoten. Während einige Stürmer einsame Kreise an der Spitze ziehen, ist es in anderen Staffeln ein Kopf-an-Kopf-Rennen, bei dem jeder Scorer zählt. Wie es genau aussieht, zeigen wir in unserer Übersicht:

Bezirksliga Mittelrhein Staffel 1

1. Anton Musculus (TV Hoffnungsthal): 17 Tore und 7 Vorlagen in 23 Spielen

2. Philipp Schmidt (SV Frielingsdorf): 15 Tore und 10 Vorlagen in 21 Spielen

3. Volkan-Hüseyin Sevinc (SV Deutz 05): 15 Tore und 6 Vorlagen in 23 Spielen

4. Temirlan Meirambekov (TFC Köln / SC Brühl): 13 Tore und 12 Vorlagen in 22 Spielen

5. Justin Ufer (SV Frielingsdorf): 12 Tore und 10 Vorlagen in 20 Spielen

Bezirksliga Mittelrhein Staffel 2

1. Daniel Blum (TuRa Oberdrees): 28 Tore und 5 Vorlagen in 18 Spielen

2. Nikolas Klosterhalfen (TuS 05 Oberpleis): 23 Tore und 9 Vorlagen in 18 Spielen

3. Nils Rütten (Blau-Weiß Friesdorf): 19 Tore und 14 Vorlagen in 19 Spielen

4. Boris Kivoma (1. FC Niederkassel): 18 Tore und 6 Vorlagen in 20 Spielen

5. Göktan Maru (FC Hertha Rheidt): 17 Tore und 4 Vorlagen in 18 Spielen