BZL-Torjäger: Blum marschiert voran − Spannung in Staffel 4

Die Stürmer der Bezirksligen am Mittelrhein zeigen wieder beeindruckende Quoten. Während einige Stürmer einsame Kreise an der Spitze ziehen, ist es in anderen Staffeln ein Kopf-an-Kopf-Rennen, bei dem jeder Scorer zählt. Wie es genau aussieht, zeigen wir in unserer Übersicht:
1. Anton Musculus (TV Hoffnungsthal): 17 Tore und 7 Vorlagen in 23 Spielen
2. Philipp Schmidt (SV Frielingsdorf): 15 Tore und 10 Vorlagen in 21 Spielen
3. Volkan-Hüseyin Sevinc (SV Deutz 05): 15 Tore und 6 Vorlagen in 23 Spielen
4. Temirlan Meirambekov (TFC Köln / SC Brühl): 13 Tore und 12 Vorlagen in 22 Spielen
5. Justin Ufer (SV Frielingsdorf): 12 Tore und 10 Vorlagen in 20 Spielen
1. Daniel Blum (TuRa Oberdrees): 28 Tore und 5 Vorlagen in 18 Spielen
2. Nikolas Klosterhalfen (TuS 05 Oberpleis): 23 Tore und 9 Vorlagen in 18 Spielen
3. Nils Rütten (Blau-Weiß Friesdorf): 19 Tore und 14 Vorlagen in 19 Spielen
4. Boris Kivoma (1. FC Niederkassel): 18 Tore und 6 Vorlagen in 20 Spielen
5. Göktan Maru (FC Hertha Rheidt): 17 Tore und 4 Vorlagen in 18 Spielen
1. Maurice Wieting (SV Lövenich): 36 Tore und 5 Vorlagen in 22 Spielen
2. Tugay Temel (TSV Düren): 25 Tore und 10 Vorlagen in 22 Spielen
3. Jonas Varona (SC 1919 Lendersdorf): 25 Tore und 6 Vorlagen in 17 Spielen
4. Luke Bungart (JSG Erft 01): 23 Tore und 8 Vorlagen in 20 Spielen
5. Julian Perse (Viktoria Birkesdorf): 17 Tore und 8 Vorlagen in 20 Spielen
1. Tim Wilden (Germania Eicherscheid): 19 Tore und 14 Vorlagen in 21 Spielen
2. Jeremy Labas (Kohlscheider BC): 19 Tore und 0 Vorlagen in 22 Spielen
3. Maik Stollenwerk (Germania Eicherscheid): 16 Tore und 3 Vorlagen in 17 Spielen
4. Ferhat Akar (FC Roetgen): 13 Tore und 3 Vorlagen in 20 Spielen
5. Sascha Schoenen (Falke Bergrath): 13 Tore und 1 Vorlage in 15 Spielen