BZL Süd: Zehn-Mann-Penzberg siegt früh gegen Aufsteiger Polling

Nachholspiel in der Bezirksliga Süd. Der FC Penzberg empfing Aufsteiger und Tabellenletzten SV Polling. Bereits nach sechs Minuten führten die Gastgeber mit 2:0. Trotz einer späten roten Karte für die Heimelf konnten die Gäste keinen Schaden anrichten.

Der FC Penzberg gewann das Nachholspiel gegen den Aufsteiger SV Polling. Schon nach vier Minuten erzielte Dominik Bacher das 1:0 für die Heimelf. Die Gäste, wohl unter Schock, mussten nur 120 Sekunden später den Ball wieder aus ihrem Netz holen. Dieses Mal lautet der Torschütze Florian Langenegger.

In der 80. Minute machte der FC es noch einmal spannend für die Zuschauer: Jonas Kirschner flog mit glatt Rot vom Feld. Die Gastgeber spielten in den letzten 10 Minuten also nur noch zu zehnt. Die angereisten Pollinger schafften aber kein Wunder uns es blieb beim 2:0. Der FC Penzberg kletterte durch die drei Punkte auf Platz sechs. Der SV Polling hingegen konnte sich nicht befreien und bleibt das Tabellenschlusslicht.