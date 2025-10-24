BZL Süd: Wohlmann trifft für den FCD zum Sieg

Der FC Deisenhofen kann aufatmen. Im Heimspiel gegen den MTV München konnte die Elf von Trainer Andreas Budell nach zuletzt vier Niederlagen in Folge endlich wieder jubeln. Torschütze beim 1:0-Sieg war Nico Wohlmann, der in der 63. Minute im Kasten des MTV einnetzte. Weitere Treffer fielen nicht. Am Ende war es ein ganz knapper Sieg, der dem FCD II die drei Punkte bescherte. Der MTV wurde dadurch von den Deisenhofenern zwischenzeitlich überholt.

FC Deisenhofen II – MTV 1879 München 1:0

FC Deisenhofen II: Bastian Amann, Josip Cosic, Nico Wohlmann, Henrik Freitag, Maximilian Martin, Sebastian Geigenberger (90. Jonas Rogalski), Andreas Perneker (46. Pablo Sliwka Seoane), Florian Weber (82. Marco Bisignano), Noah Rehm, Vincent Bürstner (65. Oliver Lindenauer), Tobias Seidl (92. Lazar Cavnic) - Trainer: Andreas Budell

MTV 1879 München: Aldonis Krasniqi, Leon Remmelberger (66. Albert Rachi), Moritz Wild, Franz Strohmaier, Mario Erb, Valentin Dammasch (62. Philipp Skodic), Franz Mullai (76. Vincenzo Potenza), Paul Folda, Francisco Afonso (71. Elias Beckenbauer), Lukas Ahrend, Alexander Kaltner - Spielertrainer: Alexander Kaltner

Schiedsrichter: Julian Neumann (Wörth) - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Nico Wohlmann (63.)