BZL Süd: Waldeck im Torrausch - Denklingen souverän

Im Tabellenkeller trafen am Sonntagnachmittag der SV Ohlstadt und der BCF Wolfratshausen aufeinander. Der TSV Gilching hätte sich gegen den SV Bad Heilbrunn beweisen müssen, um Tabellenplatz drei zu halten. Stattdessen war der SV Waldeck Obermenzing im Torrausch. Alle Spiele des 29. Spieltags im Überblick.
Beim SV Raisting ereignete sich ein torloses Duell. Zu Gast war der SV Untermenzing. Mit einem gewonnen Punkt für beide Mannschaften befindet sich Raisting auf dem elften Platz und distanziert sich damit momentan von dem Tabellenkeller. Untermenzing belegt den sechsten Platz.
SV Raisting – SV Untermenzing 0:0
SV Raisting: Urban Schaidhauf, Gianluca Zandt, Hermann Sigl, Henri Gersbach, Viktor Neveling, Sebastian Baur (71. Mathias Sedlmeier), Benedikt Stechele (89. Michael Ahn), Elias Lieb (75. Marius Suchanoff), Frederik Specht, Luca Sigl (64. Lukas Matz), Korbinian Hibler (86. David Gretschmann) - Trainer: Johannes Franz
SV Untermenzing: Anton Schlick, Christopher Kolbeck, Fabian Tarisch-May (55. Paul Greger), Philipp Simonides, Julian Heigl, David Marinkovic, Tobias Halfmann (81. Nick Schnöller), Maximilian Heigl (65. Maximilian Kriebel), Benedikt Nowack (72. Alexander Berg), Mateusz Cichon (65. Leon Dekorsy), Moritz Mösmang - Trainer: Nico Formella
Schiedsrichter: Korbinian Badmann - Zuschauer: 130
Tore: keine Tore
Im Tabellenkeller empfing der SV Ohlstadt den Tabellenletzten BCF Wolfratshausen zum Duell. Schwinghammer brachte die Gastgeber bereits in der sechsten Minute in Führung. In der zweiten Spielhälfte folgte dann in der 62. Minute der Ausgleich durch Kuqi. Das ließ sich Ohlstadt allerdings nicht lange gefallen und konnterte in der 69. Minute mit der erneuten Führung durch Thümmler.
SV Ohlstadt – BCF Wolfratshausen 2:1
SV Ohlstadt: Jonas Fuhrmann, Jonas Thümmler, Kevin Lahmeyer (58. Luis Steffl), Leonhard Strobl, Klaus Zach, Denis Widmann (88. Bernhard Kurz), Vincent Finkert (71. Patrick Hanika), Franz Christoph Leis (80. Leonhard Jais), Jakob Sebald, Erolind Kamaj, Maximilian Schwinghammer (80. Johannes Fischer) - Trainer: Anton Geiger
BCF Wolfratshausen: Albin Veliqi, Armin Kuqi, Roman Didkovskyi, Pedro Sumbo, Erdem Cakir, Metehan Altay, Mohamed Karim, Hatmi Berisha (65. Raphael Dick), Benjamin Kuqi, Fabian Kovacevic, Daniel Sangermano (81. Luca Hölting) - Trainer: Lulzim Kuqi
Schiedsrichter: Felix Schickinger (Günding) - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Maximilian Schwinghammer (6.), 1:1 Benjamin Kuqi (62.), 2:1 Jonas Thümmler (69.)
Ein deutlicher Sieg gelang dem VfL Denklingen an diesem Spieltag gegen die Gäste vom SV Pullach. In der 18. Spielminute war Greif zur Stelle und leitete für den VfL die Führung ein. Knapp fünf Minuten später erhöhte Teamkollege Ried auf 2:0. Dieser schnürte dann noch vor dem Halbzeitpfiff sein Doppelpack. In der 52. Spielminute gelang dem SV dann noch ein Anschlusstreffer.
VfL Denklingen – SV Pullach 3:1
VfL Denklingen: Manuel Seifert, Tobias Ried, Ludwig Kirchbichler, Manuel Waibl (73. Andreas Schleich), Lukas Greif, Jannik Ulsamer, Hannes Rambach, Michael Stahl (65. Raphael Zwerschke), Christoph Schmitt, Johannes Mayr (83. Armin Sporer), Simon Ried (46. Elias Greinacher) - Spielertrainer: Christoph Schmitt
SV Pullach: Leopold Bayerschmidt, Janosch Barho, Vinzenz Neubauer, Leopold Adomeit, Jasal Mansaray, Maximilian Stapf, David Perl, Zakarie Abukar Mudei, Paul Breuling, Sanntino Pandza, Evaldy Tunga (68. Filip Lazic) - Trainer: Fabian Beigl
Schiedsrichter: Louis Starck - Zuschauer: 200
Tore: 1:0 Lukas Greif (18.), 2:0 Simon Ried (24.), 3:0 Simon Ried (35.), 3:1 Maximilian Stapf (52.)
Der SV Waldeck Obermenzing befand sich an diesem Nachmittag im völligen Torrausch. Zu Gast war der SV Polling. Vnuk läutete nach sechs gespielten Minuten die Führung ein, bevor Seizinger in der 20. Minute erhöhte. Das dritte Tor schoss dann Huppert zehn Minuten später, bevor der SV durch Loos mit einem Gegentor konterte. Noch vor dem Halbzeitpfiff war dann aber Graf zur Stelle und schoss das 4:1. Kurz nach Wiederanpfiff schnürte Seizinger sein Doppelpack, bevor Arthur der letzte Trefffer der Partie gelang.
SV Waldeck Obermenzing – SV Polling 6:1
SV Waldeck Obermenzing: Patrick Koller, Marco Stowasser, Abbas Syed Hassan (57. Florian Seizinger), Nils Witte, Philipp Kaiser, Franz Huppert, Hüseyin Ceker (57. Joshua Sieber), Filip Vnuk (70. Luca Wittmann), Florian Graf (57. Philip Schemat), Christoph Seizinger (57. Moritz Metten), Joel Arthur - Trainer: Stefan Gutsmiedl
SV Polling: Mathias Schuster, Christian Baierlacher, Stefan Weinhart, Sebastian Gößl, Tobias Niederleitner, Michael Schwinghammer, Marcel Mayr, Michael Hengge, Fabian Loos, Julian Jäcker, Ardian Simnica (46. Maximilian Hoier) - Trainer: Maximilian Jochner
Schiedsrichter: Korbinian Horak (Schlehdorf) - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Filip Vnuk (6.), 2:0 Christoph Seizinger (20.), 3:0 Franz Huppert (31.), 3:1 Fabian Loos (38.), 4:1 Florian Graf (44.), 5:1 Christoph Seizinger (49.), 6:1 Joel Arthur (63.)
Rot: Sebastian Gößl (65./SV Polling/)
Lange Zeit sah es in der Partie zwischen dem SV Bad Heilbrunn und dem TSV Gilching Argelsried danach aus, als würden beide Mannschaften mit einem Punkt aus diesem Spieltag gehen. Kurz vor Abpfiff der Partie war dann aber Bauer zur Stelle und schoss in der 89. Spielminute das Siegestor für Bad Heilbrunn.
SV Bad Heilbrunn – TSV Gilching-Argelsried 1:0
SV Bad Heilbrunn: Alihan Uzun, Florian Schnitzlbaumer, Florian Kapfhammer, André Tiedt (61. Ludwig Buchmair), Luis Meisl, Anton Pappritz, Anton Krinner (33. Sebastian Ammer), Thomas Pföderl (32. Jonas Gall), Maximilian Schnitzlbaumer (37. Tobias Bauer), Maximilian Specker (75. Leon Meisl), Dominik Hoch - Trainer: Walter Lang
TSV Gilching-Argelsried: Sebastian Hollenzer, Maximilian Hölzl, Lucas Häusler, Jonas Engelhardt, Maximilian König, Maximilian Karl, Louis Fleddermann, Andre Gasteiger, Vinzenz Wolf (65. Timon Winzen), Leander Kraus, Tim Dieckmann - Trainer: Christian Rodenwald
Schiedsrichter: Emilia Kluck (Murnau ) - Zuschauer: 264
Tore: 1:0 Tobias Bauer (89.)
Gelb-Rot: Leander Kraus (84./TSV Gilching-Argelsried/)
Der SC Olching ist der diesjährige Meister der Bezirksliga Süd! Das Team von Trainer Felix Mayer darf am Wochenende aber auch noch wegen einem anderen Grund feiern. Das fulminante 6:1 gegen den MTV München macht die Party-Sause für die Olchinger perfekt.
Bereits von Beginn an war klar, in welche Richtung dieses Spiel verlaufen wird. Der doppelte Sostmann (17. und 19. Minute) bescherte eine frühe 2:0-Führung. Der MTV glich zwar durch Trageser noch aus, doch die Heimherren konnten in Form von Omer Grbic ihren Vorsprung ausbauen.
In Hälfte zwei bestätigte der vorzeitige Meister seine Qualität. Durch Tore von Ferenc Ambrus (48. Minute), Jakob Zißelsberger (72. Minute) und dem erneuten Ferenc Ambrus (76. Minute) liest sich am Ende ein 6:1-Festival aus Olchinger-Sicht.
SC Olching – MTV 1879 München 6:1
SC Olching: Maximilian Hoffmann, Florian Obermeier (83. Maximilian Sporbert), Moritz Vollmer, Kevin Roth, Connor Punzelt, Jan Sostmann (75. Luka Batarilo-Cerdic), Jakob Zißelsberger, Ferenc Ambrus, Adnan Ribo (65. Elias Schaffer), Kerem Kavuk (75. Patrick Huljina), Omer Grbic (66. Maximilian Schwahn) - Trainer: Felix Mayer
MTV 1879 München: Yuya Kondo, Moritz Wild (72. Noail Kado), Mario Erb, Valentin Dammasch, Philipp Skodic (53. Simon Knecht), Paul Folda (29. Lucian Zickler), Elsjan Duraj, Jan Zeugner, Vincenzo Potenza, Erion Suljejmani, Luke Finn Trageser - Spielertrainer: Alexander Kaltner
Schiedsrichter: Philipp Steinbach (Mintraching) - Zuschauer: 230
Tore: 1:0 Jan Sostmann (17.), 2:0 Jan Sostmann (19.), 2:1 Luke Finn Trageser (20.), 3:1 Omer Grbic (39.), 4:1 Ferenc Ambrus (48.), 5:1 Jakob Zißelsberger (72.), 6:1 Ferenc Ambrus (76.)
Der 1. FC Penzberg und der TSV Geiselbullach lieferten dem Publikum ein spannendes Spiel. Die Heimherren trafen als Erstes ins gegnerische Tor. Domink Bacher brachte seine Mannen in der 52. Minute in Front. Die Gäste aus Geiselbullach ließen sich jedoch nicht unterkriegen, und glichen durch Maximilian Lutter in der 79. Minute aus. Kurz vor Schluss war es dann Lysander Weiß mit dem richtigen Riecher. Sein Treffer in der 90.+3. Minute verleiht die nächsten drei Punkte nach Geiselbullach.
1. FC Penzberg – TSV Geiselbullach Neu-Esting 1:2
1. FC Penzberg: Benedikt Zeisel, Marco Hiry, Fazlican Verep, Jonas Kirschner (87. Francois Ngwen), Efe Kurtar (45. Alexander Jobst), Florian Langenegger (90. Tahir Dalgin), Ugurkan Verep, Samir Neziri, Fatih Kocyigit, Denis Grgic (70. Sinan Grgic), Dominik Bacher - Trainer: Maximilian Bauer
TSV Geiselbullach Neu-Esting: Stefan Held, Sebastian Schäfer (75. Lukas Bründl), Jannik Schröder, Louis Frank, Tim Greiner, Felix Thurner (16. Maximilian Lutter) (83. Maximilian Morstein), Dennis Probst, Lukas Böhmländer (70. Lukas Schuhmann), Roman Fuchs (80. Arda Sahiner), Alessandro Einertshofer, Lysander Weiß - Spielertrainer: Stefan Held
Schiedsrichter: Poul Kaminski (München) - Zuschauer: 127
Tore: 1:0 Dominik Bacher (52.), 1:1 Maximilian Lutter (79.), 1:2 Lysander Weiß (90.+3)
Mit 2:1 siegte der SV Planegg-Krailling beim FC Deisenhofen II. Mario Matijevic brachte die Gäste nach 28 gespielten Minuten in Front, nur 13 Minuten später musste er mit glatt Rot vom Platz. Im zweiten Durchgang konnte Planegg-Krailling in Unterzahl durch Valentino Gavric erhöhen (58.). Nur sechs Minuten später brachte Eren Özbek Deisenhofen zurück ins Spiel, ein weiterer Treffer fiel aber nicht mehr. Mit dem Sieg wahrt Planegg-Krailling seine Minimalchance auf die Meisterschaft, der Rückstand auf Olching beträgt jetzt nur noch zweu Punkte (der SC empfängt morgen den MTV München). Deisenhofen II hat zwar sechs Punkte Vorsprung auf die Relegationsplätze, rein rechnerisch - und vermutlich auch nur theoretisch - ist der Klassenerhaltt noch nicht gesichert.
FC Deisenhofen II – SV Planegg-Krailling 1:2
FC Deisenhofen II: Johannes Widmann, Lukas Vollmer, Oliver Lindenauer (70. Vegas Niederdorfer), Eren Özbek, Niklas Sagner (88. David Hoffmann), Maximilian Martin, Jonas Rogalski (83. Giuliano Gaub), Lukas Blauensteiner (54. Noah Rehm), Evrad Ngeukeu (65. Marco Bisignano), Jonas Herrmann, Florian Weber - Trainer: Andreas Budell
SV Planegg-Krailling: Marijan Krasnic, Martin Bauer, Mirza Zahirovic, Leonardo Lajqi (65. Matej Bonic), Amani Mbaraka, Stefan Mikerevic (55. Aldin Ahmetovic), Ante Kraljevic, Valentino Gavric (78. Antonio Matic), Aleksander Demonjic (90. Adrijan Hasic), Dario Matijevic, Fabijan Podunavac - spielender Co-Trainer: Martin Bauer - Trainer: Pero Vidak - Co-Trainer: Christian Zercher
Tore: 0:1 Dario Matijevic (28.), 0:2 Valentino Gavric (57.), 1:2 Eren Özbek (63.)
Rot: Dario Matijevic (41./SV Planegg-Krailling/)