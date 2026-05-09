BZL Süd: Waldeck im Torrausch - Denklingen souverän

– Foto: Greif Johannes

Im Tabellenkeller trafen am Sonntagnachmittag der SV Ohlstadt und der BCF Wolfratshausen aufeinander. Der TSV Gilching hätte sich gegen den SV Bad Heilbrunn beweisen müssen, um Tabellenplatz drei zu halten. Stattdessen war der SV Waldeck Obermenzing im Torrausch. Alle Spiele des 29. Spieltags im Überblick.

Beim SV Raisting ereignete sich ein torloses Duell. Zu Gast war der SV Untermenzing. Mit einem gewonnen Punkt für beide Mannschaften befindet sich Raisting auf dem elften Platz und distanziert sich damit momentan von dem Tabellenkeller. Untermenzing belegt den sechsten Platz.

Im Tabellenkeller empfing der SV Ohlstadt den Tabellenletzten BCF Wolfratshausen zum Duell. Schwinghammer brachte die Gastgeber bereits in der sechsten Minute in Führung. In der zweiten Spielhälfte folgte dann in der 62. Minute der Ausgleich durch Kuqi. Das ließ sich Ohlstadt allerdings nicht lange gefallen und konnterte in der 69. Minute mit der erneuten Führung durch Thümmler. SV Ohlstadt – BCF Wolfratshausen 2:1

SV Ohlstadt: Jonas Fuhrmann, Jonas Thümmler, Kevin Lahmeyer (58. Luis Steffl), Leonhard Strobl, Klaus Zach, Denis Widmann (88. Bernhard Kurz), Vincent Finkert (71. Patrick Hanika), Franz Christoph Leis (80. Leonhard Jais), Jakob Sebald, Erolind Kamaj, Maximilian Schwinghammer (80. Johannes Fischer) - Trainer: Anton Geiger

BCF Wolfratshausen: Albin Veliqi, Armin Kuqi, Roman Didkovskyi, Pedro Sumbo, Erdem Cakir, Metehan Altay, Mohamed Karim, Hatmi Berisha (65. Raphael Dick), Benjamin Kuqi, Fabian Kovacevic, Daniel Sangermano (81. Luca Hölting) - Trainer: Lulzim Kuqi

Schiedsrichter: Felix Schickinger (Günding) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Maximilian Schwinghammer (6.), 1:1 Benjamin Kuqi (62.), 2:1 Jonas Thümmler (69.)

Ein deutlicher Sieg gelang dem VfL Denklingen an diesem Spieltag gegen die Gäste vom SV Pullach. In der 18. Spielminute war Greif zur Stelle und leitete für den VfL die Führung ein. Knapp fünf Minuten später erhöhte Teamkollege Ried auf 2:0. Dieser schnürte dann noch vor dem Halbzeitpfiff sein Doppelpack. In der 52. Spielminute gelang dem SV dann noch ein Anschlusstreffer. VfL Denklingen – SV Pullach 3:1

VfL Denklingen: Manuel Seifert, Tobias Ried, Ludwig Kirchbichler, Manuel Waibl (73. Andreas Schleich), Lukas Greif, Jannik Ulsamer, Hannes Rambach, Michael Stahl (65. Raphael Zwerschke), Christoph Schmitt, Johannes Mayr (83. Armin Sporer), Simon Ried (46. Elias Greinacher) - Spielertrainer: Christoph Schmitt

SV Pullach: Leopold Bayerschmidt, Janosch Barho, Vinzenz Neubauer, Leopold Adomeit, Jasal Mansaray, Maximilian Stapf, David Perl, Zakarie Abukar Mudei, Paul Breuling, Sanntino Pandza, Evaldy Tunga (68. Filip Lazic) - Trainer: Fabian Beigl

Schiedsrichter: Louis Starck - Zuschauer: 200

Tore: 1:0 Lukas Greif (18.), 2:0 Simon Ried (24.), 3:0 Simon Ried (35.), 3:1 Maximilian Stapf (52.)

Der SV Waldeck Obermenzing befand sich an diesem Nachmittag im völligen Torrausch. Zu Gast war der SV Polling. Vnuk läutete nach sechs gespielten Minuten die Führung ein, bevor Seizinger in der 20. Minute erhöhte. Das dritte Tor schoss dann Huppert zehn Minuten später, bevor der SV durch Loos mit einem Gegentor konterte. Noch vor dem Halbzeitpfiff war dann aber Graf zur Stelle und schoss das 4:1. Kurz nach Wiederanpfiff schnürte Seizinger sein Doppelpack, bevor Arthur der letzte Trefffer der Partie gelang. SV Waldeck Obermenzing – SV Polling 6:1

SV Waldeck Obermenzing: Patrick Koller, Marco Stowasser, Abbas Syed Hassan (57. Florian Seizinger), Nils Witte, Philipp Kaiser, Franz Huppert, Hüseyin Ceker (57. Joshua Sieber), Filip Vnuk (70. Luca Wittmann), Florian Graf (57. Philip Schemat), Christoph Seizinger (57. Moritz Metten), Joel Arthur - Trainer: Stefan Gutsmiedl

SV Polling: Mathias Schuster, Christian Baierlacher, Stefan Weinhart, Sebastian Gößl, Tobias Niederleitner, Michael Schwinghammer, Marcel Mayr, Michael Hengge, Fabian Loos, Julian Jäcker, Ardian Simnica (46. Maximilian Hoier) - Trainer: Maximilian Jochner

Schiedsrichter: Korbinian Horak (Schlehdorf) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Filip Vnuk (6.), 2:0 Christoph Seizinger (20.), 3:0 Franz Huppert (31.), 3:1 Fabian Loos (38.), 4:1 Florian Graf (44.), 5:1 Christoph Seizinger (49.), 6:1 Joel Arthur (63.)

Rot: Sebastian Gößl (65./SV Polling/)

Lange Zeit sah es in der Partie zwischen dem SV Bad Heilbrunn und dem TSV Gilching Argelsried danach aus, als würden beide Mannschaften mit einem Punkt aus diesem Spieltag gehen. Kurz vor Abpfiff der Partie war dann aber Bauer zur Stelle und schoss in der 89. Spielminute das Siegestor für Bad Heilbrunn. SV Bad Heilbrunn – TSV Gilching-Argelsried 1:0

SV Bad Heilbrunn: Alihan Uzun, Florian Schnitzlbaumer, Florian Kapfhammer, André Tiedt (61. Ludwig Buchmair), Luis Meisl, Anton Pappritz, Anton Krinner (33. Sebastian Ammer), Thomas Pföderl (32. Jonas Gall), Maximilian Schnitzlbaumer (37. Tobias Bauer), Maximilian Specker (75. Leon Meisl), Dominik Hoch - Trainer: Walter Lang

TSV Gilching-Argelsried: Sebastian Hollenzer, Maximilian Hölzl, Lucas Häusler, Jonas Engelhardt, Maximilian König, Maximilian Karl, Louis Fleddermann, Andre Gasteiger, Vinzenz Wolf (65. Timon Winzen), Leander Kraus, Tim Dieckmann - Trainer: Christian Rodenwald

Schiedsrichter: Emilia Kluck (Murnau ) - Zuschauer: 264

Tore: 1:0 Tobias Bauer (89.)

Gelb-Rot: Leander Kraus (84./TSV Gilching-Argelsried/)

Spiele am Samstag