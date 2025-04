BZL Süd 🗣: Wacker mit "erlösendem Tor" – SVW fehlt "Zielstrebigkeit"

Patrick Ghigani, Trainer des SV Aubing: "Wir haben ein richtig starkes Spiel abgeliefert. Wir wussten natürlich, dass mit Penzberg die Mannschaft der Rückrunde zu uns kommt, die bis dahin alles geschlagen haben und auch eine große Offensivpower haben. Die frühe Führung hat Penzberg dann natürlich auch in die Karten gespielt. Trotzdem muss ich sagen, dass meine Mannschaft über die gesamten 90 Minuten sehr kontrolliert gespielt hat. Auch nach dem zweiten Rückstand haben wir nicht unsere Linie verlassen, sondern haben geduldig weitergespielt. Wir haben dann unsere Situationen gut vorgearbeitet und gut zu Ende gespielt. Wir haben wirklich ein Top-Spiel gezeigt. Das war sehr stark. Ich muss aber auch sagen, dass Penzberg ein gutes Spiel gemacht hat. Dennoch muss man sagen, dass der Sieg letztendlich verdient ist, weil wir übers ganze Spiel mehr Chancen und Spielanteile hatten. Für uns heißt es jetzt, nach vorne auf die nächsten Spiele zu schauen. Wir haben mit Neuhadern wieder einen schwierigen Gegner vor der Brust und werden versuchen, auch da an unsere Leistungen anzuknüpfen."

Daniel Wittmann, Trainer des SV Waldperlach: "Wir zeigen immer wieder gute Ansätze im Spielaufbau und hatten sehr gute Ballbesitzphasen. Im letzten Drittel fehlt uns aber die Zielstrebigkeit und Durchschlagskraft.

Planegg hatte die klaren Torchancen und geht daher als verdienter Sieger vom Platz."

Pero Vidak, Trainer des SV Planegg-Krailing: „Unter diesen Umständen können wir nicht so spielen, wie wir es gewohnt sind. Wir können nicht 90 Minuten dominieren, stehen nicht mehr so hoch und überlassen dem Gegner mehr den Ball als sonst. Umso besser schmecken Siege dann. Es ist schön zu sehen, wie sich die Spieler, die jetzt nachrücken, in die Bresche werfen. Läuferisch und kämpferisch wart das sehr erfreulich. So wie das Spiel heute müssen wir auch die Spiele in den nächsten Wochen angehen. Wir werden weiter Verletzte haben und auf Gegner treffen, die vermeintlich schwächer sind, für die es aber um etwas geht."