BZL Süd 🗣: Wacker aggressiver als Aubing – Ansorge lobt Ried & Habach

Daniel Wittmann, Trainer des SV Waldperlach: »Mit der ersten Halbzeit waren wir nicht zufrieden. Wir haben kaum Zugriff gegen den Ball bekommen und waren auch mit dem Ball unsauber. In der zweiten Halbzeit haben wir aber die richtige Reaktion gezeigt und hätten etwas mitnehmen müssen. Das Gegentor in letzter Minute ärgert uns extrem, zeigt aber auch, warum Mannschaften wie Penzberg uns aktuell noch voraus sind.«

Marcel Aue, Trainer des FC Aich: »In den ersten 20 Minuten waren wir noch in der Kabine und sind noch nicht auf dem Platz angekommen. Das hat Neuhadern auch genutzt und uns zwei Tore eingeschenkt. Nach dem zweiten Tor sind wir jedoch auf dem Spielfeld angekommen und haben uns gewehrt. In der zweiten Halbzeit war es dann ein sehr Zweikampf orientiertes Spiel mit weniger Torchancen. In der letzten Minute lag uns der Sieg noch auf dem Fuß, aber es sollte nur für ein Unentschieden reichen.«

Markus Ansorge, Trainer des VfL Denklingen: »Das war nicht unbedingt das beste Spiel beider Defensiven. Es gab grundsätzlich zu viele Fehler, so ist auch das hohe Ergebnis zu erklären. Das Positive ist, dass wir gut zurückgekommen sind, leider haben wir in der Nachspielzeit noch das 4:4 kassiert. Den Ausgleich hat sich Habach verdient, weil sie sehr kompakt standen und sehr gutes Pressing gespielt haben. Mit dem Remis bin ich insgesamt zufrieden. Wir haben jetzt das neunte Spiel in Serie nicht verloren, damit können wir in Denklingen sehr gut leben. Zudem hat Simon Ried schon wieder drei Tore geschossen und ist jetzt Führender der Torjägerliste. Das ist eine tolle Leistung, nicht nur vom Simon, sondern von der gesamten Mannschaften. In diesem Zuge wünsche ich auch Habach alles Gute für die Relegation. Sie haben eine sehr sympathische Mannschaft und ich hoffe, sie bleiben in der Liga. Tolle Atmosphäre, tolle Truppe! Wir freuen uns jetzt auf das letzte Spiel gegen Penzberg und wollen dort einen schönen Saisonabschluss.«