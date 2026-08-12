BZL Süd: Vorgezogene Partie – Pullach kassiert erste Pleite

Englische Woche für den TuS Geretsried II und den SV Pullach! Am heutigen Mittwoch mussten die Raben auswärts beim Aufsteiger ran. Das Spiel wurde vorverlegt. Der Live-Ticker.
Aufsteiger TuS Geretsried feiert im vorverlegten Match gegen den SV Pullach einen 2:0-Heimsieg und einen Doppelpacker. Marc Thiess traf in der 22. Minute und in der 54. Minute für seine Farben und sorgte dafür, dass der TuS mit sieben Punkten vorübergehend auf den dritten Platz der Bezirksliga Süd steht. Der SV Pullach musste die erste Niederlage der Saison einstecken und steht mit ebenfalls sieben Punkten auf dem vierten Platz.
TuS Geretsried II – SV Pullach 2:0
TuS Geretsried II: Lukas Günther, Michael Öttl (46. Mladen Radonjić), Korbinian Kreller (72. Metehan Altay), Vitus Fischer, Erwin Mustafoski, Marc Thiess, Martin Nickisch (61. Philip Kinder), Florian Kellner, Thomas Schnaderbeck (92. Maximilian Untch), Luis Plato (50. Daniil Ozkan), Maximilian Lechner - Trainer: Lukas Haustein
SV Pullach: Leopold Bayerschmidt, Samuel O´Bryant (76. Leopold Adomeit), Kelian Nzita (38. Kelvin Sadiq), Pedro Sumbo, Paul Illinger, Maximilian Stapf, Zakarie Abukar Mudei, Maurus Miller, Nikolaos Rizzo (62. Paul Breuling), Jonas Gall, Zoran Dimitrijevic (85. Tobias Weileder) - Trainer: Fabian Beigl
Schiedsrichter: Hirad Aurahman (Puchheim) - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Marc Thiess (22.), 2:0 Marc Thiess (54.)