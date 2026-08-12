BZL Süd: Vorgezogene Partie – Pullach kassiert erste Pleite

Aufsteiger TuS Geretsried feiert im vorverlegten Match gegen den SV Pullach einen 2:0-Heimsieg und einen Doppelpacker. Marc Thiess traf in der 22. Minute und in der 54. Minute für seine Farben und sorgte dafür, dass der TuS mit sieben Punkten vorübergehend auf den dritten Platz der Bezirksliga Süd steht. Der SV Pullach musste die erste Niederlage der Saison einstecken und steht mit ebenfalls sieben Punkten auf dem vierten Platz.