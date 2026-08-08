BZL Süd: Untermenzing & Penzberg siegen deutlich - GAP mit Punktgewinn 3. Spieltag der Bezirksliga Süd von Paul Ruser · Gestern, 19:00 Uhr · 0 Leser

Bezwang den SVN München: Der SV Untermenzing. – Foto: Maximilian Merkl

Am Samstag fanden vier Partien in der Bezirksliga Süd statt. Untermenzing und Penzberg bezwangen ihre Gegner SVN München bzw. Oberweikertshofen klar, Garmisch-Partenkirchen konnte gegen Moorenweis den ersten Punkt der Saison einfahren. Geretsried II gewann gegen München West. Der Spieltag in der Übersicht.

Spiele am Samstag

Der SV Untermenzing feierte gegen den SVN München einen deutlichen 4:0-Erfolg. Roman Kriebel brachte die Hausherren früh in Führung (24.), Leon Dekorsy legte kurz vor der Pause nach (43.).Nach dem Seitenwechsel erhöhte Jakob Renner auf 3:0 (56.), ehe Fabian Tarisch-May den Endstand herstellte (81.). In der Schlussphase flogen aufseiten der Gäste zudem noch Tolga Özcan (87.) und Volkan Akdemir (90.) mit gelb-rot vom Platz. noch Gelb-Rot. Untermenzing verbessert sich auf den fünften Platz, der SVN München bleibt mit einem Punkt im Tabellenkeller auf Rang 13.

SV Untermenzing – SVN München 4:0

SV Untermenzing: Florian Geck, Philipp Simonides, Julian Heigl, Jakob Renner (86. Benjamin Hentzel), David Marinkovic, Paul Greger, Leon Dekorsy (74. Maximilian Heigl), Maximilian Kriebel, Benedikt Nowack (74. Abdou Tchagodomou), Nick Schnöller (57. Henri Flägel), Roman Kriebel (65. Fabian Tarisch-May) - Trainer: Nico Formella - Co-Trainer: Nicolai Ebert - Co-Trainer: Sam Heigl

SVN München: Chibuike Okeh, Demirkaan Akdemir, Kaan Cakir, Tolga Özcan, Waldemar Shtark (61. Alexander Plitzko), Antonios Faried Murad (46. Volkan Akdemir), Sean Onwubu, Alhaji Mohamed Bah, Caner Akbel (31. Sadiq Baba Kyari), Sinan Kunkut, Tolbert Owusu - Trainer: Cenk Findikoglu

Zuschauer: 75

Tore: 1:0 Roman Kriebel (24.), 2:0 Leon Dekorsy (43.), 3:0 Jakob Renner (56.), 4:0 Fabian Tarisch-May (81.)

Gelb-Rot: Tolga Özcan (87./SVN München/)

Gelb-Rot: Volkan Akdemir (90./SVN München/)

Der 1. FC Penzberg setzte sich gegen den SC Oberweikertshofen mit 3:0 durch. Maximilian Berwein brachte die Hausherren früh in Front (14.), ehe die Entscheidung erst spät fiel: Matteo Costabile (87.) und Dominik Bacher (90.+1) sorgten in der Schlussphase für den letztlich deutlichen Endstand, mit dem Penzberg auf dem Treppchen den dritten Platz einnimmt. Oberweikertshofen positioniert sich auch weiter auf dem 14. Rang. 1. FC Penzberg – SC Oberweikertshofen 3:0

1. FC Penzberg: Benedikt Zeisel, Marco Hiry, Fatih Kocyigit, Florian Langenegger (53. Paul Parisot), Moritz Schwarz, Murat Ersoy, Julian Popp (90. Moritz Paulke), Tino Reich, Dominik Bacher, Maximilian Berwein (90. Sinan Grgic), Patrick Ochsendorf (77. Matteo Costabile) - Trainer: Johannes Franz

SC Oberweikertshofen: Elias Reinert, Valentin Hueber, Koray Can, Emilio D'Avanzo, Jakob Karner, Lukas Kopyciok (46. Nico Scheibner), Maximilian Schuch (84. Kevin Bürsch), Valentin Leibelt (58. Fabio Gonschior), Thomas Mitsakos, Namory Sylla, Gianmauro Masella - Trainer: Paolo Maiolo

Tore: 1:0 Maximilian Berwein (14.), 2:0 Matteo Costabile (87.), 3:0 Dominik Bacher (90.+1)

Der 1. FC Garmisch-Partenkirchen und der TSV Moorenweis trennten sich unentschieden. Jonas Poniewaz brachte die Hausherren nach einer Viertelstunde in Führung, ehe Moorenweis binnen weniger Minuten die Partie drehte: Johann Dietrich glich aus (38.), Kilian Knöferl legte kurz darauf nach (40.). Erst spät in der zweiten Halbzeit gelang Lucas Pfefferle noch der Ausgleich zum 2:2 (74.), der den ersten Punktgewinn für Garmisch-Partenkirchen und die Abgabe der roten Laterne an Bad Heilbrunn bedeutet. Moorenweis ist nun Neunter. 1.FC Garmisch-Partenkirchen – TSV Moorenweis 2:2

1.FC Garmisch-Partenkirchen: Stefan Schwinghammer, Jakob Jörg (72. Sebastian Stechele), Philippe Schulz, Mamadou Sow Diba (46. Michel Naber), Michael Gladiator, Mouhammadou Ndiaye, Lucas Pfefferle, Philipp Solleder, Mohamed Karim, Jonas Poniewaz, Lukas Ende (57. Robin Reiter) - Trainer: Stefan Schwinghammer

TSV Moorenweis: Andreas Pauker, Patrick Saur, Christian Grabler (88. Alexander Greif), Sebastian Bonfert, Kilian Lachmayr, Benedikt Dumhard (58. Elias Dietrich), Johann Dietrich, Louis Pöltl (58. Paul Pöltl), Kilian Knöferl (85. Michael Müller), Thomas Maier (78. Moritz Furtner), Dominik Widemann - Trainer: Sebastian Baumert

Tore: 1:0 Jonas Poniewaz (15.), 1:1 Johann Dietrich (38.), 1:2 Kilian Knöferl (40.), 2:2 Lucas Pfefferle (74.)

Der TuS Geretsried II gewann gegen den SV München West mit 2:1. Balthasar Auspurg brachte die Gäste per Elfmeter in Führung (43.), ehe Maximilian Lechner nach einer guten Stunde den Ausgleich erzielte. Kurz vor Schluss drehte Marc Thiess die Partie zugunsten der Geretsrieder (84.). In der Tabelle springt Geretsried II auf Rang 8, während München West auf Platz 12 abrutscht. TuS Geretsried II – SV München West 2:1

TuS Geretsried II: Fabian Sturzu, Michael Öttl, Vitus Fischer (83. Metehan Altay), Mladen Radonjić, Erwin Mustafoski (83. Daniil Ozkan), Marc Thiess, Nikolaos Karpouzidis (87. Korbinian Kreller), Fabio Pech (57. Martin Nickisch), Florian Kellner (64. Luis Plato), Thomas Schnaderbeck, Maximilian Lechner - Trainer: Lukas Haustein

SV München West: Jonas Kapfer, Tim Baur, Luka Radulovic, Julian Hippacher, Daniel Egwi, Murad Aliyev (89. Marcel Schröpfer), Lukas Hogeback, Laurin Vogel (66. Michele Pompei-Fragasso), August Auspurg (74. Marvin Stiller), Korab Rusiti (81. Lorenzo Dell‘Accio), Balthasar Auspurg - Trainer: Florian Hahn

Tore: 0:1 Balthasar Auspurg (43. Foulelfmeter), 1:1 Maximilian Lechner (64.), 2:1 Marc Thiess (84.) Spiel am Freitag

Mit 5:1 gewann der TSV Gilching-Argelsried beim FC Deisenhofen II. Lukas Vollmer brachte die Hausherren nach zehn Minuten zwar in Führung, Hendrik Hofgärtner konnte aber nur vier Minuten später ausgleichen. Weitere fünf Zeigerumdrehungen später drehte Moritz Niedworok die Partie zugunsten der Gäste, in Minute 29 steuerte Owen Osage den dritten Treffer bei. Nach dem Seitenwechsel machte der TSV den Sack innerhalb weniger Minuten zu, Manuel Ring und Marvin Vidal Chacón sorgten für die Entscheidung (65. und 71.). Gilching-Argelsried verbessert sich mit dem Sieg auf den vierten Platz, Deisenhofen II bleibt vorerst Elfter. FC Deisenhofen II – TSV Gilching-Argelsried 1:5

FC Deisenhofen II: Bastian Amann, Josip Cosic, Nico Wohlmann, Lukas Vollmer (55. Niklas Sagner), Julian Sawilla, Sebastian Geigenberger (65. Jonas Rogalski), Lukas Blauensteiner, Marco Bisignano, Yahav Davidovitch (65. Yunis Abou-El-Ela), Florian Weber (70. Paul Schmidt), Nico Wilhelm - Trainer: Andreas Budell

TSV Gilching-Argelsried: Michael Loroff, Felix Sambs, Maximilian König, Tarik Kluge (46. Jonas Engelhardt), Alper Diker (49. Joshua Nowood), Maximilian Karl, Hendrik Hofgärtner, Moritz Niedworok (46. Ben Bauer), Marvin Vidal Chacón (72. Luis Monn), Owen Osagie (72. Lukas Hornung), Manuel Ring - Trainer: Christian Rodenwald

Tore: 1:0 Lukas Vollmer (10.), 1:1 Hendrik Hofgärtner (14.), 1:2 Moritz Niedworok (19.), 1:3 Owen Osagie (29.), 1:4 Manuel Ring (65.), 1:5 Marvin Vidal Chacón (71.) Spiele am Sonntag

Heute, 14:30 Uhr FC Kosova München FC Kosova SV Bad Heilbrunn Heilbrunn 14:30 PUSH

Heute, 15:00 Uhr SV Waldeck Obermenzing SV Waldeck MTV 1879 München MTV München 15:00 PUSH