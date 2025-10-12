BZL Süd : Untermenzing fegt Polling vom Platz – Heilbrunn siegt wieder

Am Sonntag standen fünf Spiele an. Untermenzing und der MTV München belohnten sich beide mit hohen Auswärtssiegen. Heilbrunn konnte seine Niederlagensserie gegen den SV Pullach beenden und Ohlstadt gewann im Kellerduell.

In der zweiten Hälfte markierte Wippert das 0:2 (63.). Mösmang mit einem Doppelpack in der 65. und 76. Spielminute stellte die Weichen dann endgültig auf Sieg. Daran änderte auch das zwischzenzeitliche 1:3 von Philipp Schöttl (72.) nichts. Kurz vor Schluss wurde Pollings Grötz noch vom Platz gestellt und die Partie war endgültig gelaufen.

Untermenzing gastierte beim SV Polling und veranstaltete ein wahres Tore-Spektakel. Ab der 20. Minute nahm die Partie ihren Lauf: Pfister brachte die Gäste mit dem 1:0 in Führung.

Dammasch brachte die Gäste früh in Führung (14.) und konnte sich etwas später mit einem Doppelpack zum 2:0 belohnen (20.). Das 3:0 gelang Kaltner dann nach 22 MInuten selbst. Der VfL schwächte sich durch eine Zeitstrafe und einen Rote Karte nach der Pause selbst und konnte keine Aufholjagd mehr starten.

Der MTV München konnte ebenfalls auswärts torreich siegen. Die Mannschaft von Spielertrainer Alex Kaltner gastierte in Denklingen und dominierte vor allem in der ersten Halbzeit.

Heilbrunn konnte im heutigen Match gegen den SV Pullach seine Niederlagenserie beenden. Mit einem 3:0 Sieg fegte der SVH den Landesliga-Absteiger vom Platz.

Dabei fielen in der ersten Halbzeit keine Tore. Erst in der 68. Minute bracht Krinner den Bann. Etwas später erhöhte Bauer auf 2:0 (73.), ehe kurz vor Abpfif Gall mit dem 3:0 (90.) den Sack endgültig zumachte.

SV Bad Heilbrunn – SV Pullach 3:0

SV Bad Heilbrunn: Franz Maurer, Florian Schnitzlbaumer, André Tiedt, Nikolaus Pföderl, Ludwig Buchmair, Anton Krinner, Thomas Pföderl, Tobias Bauer (74. Felix Gellner), Sebastian Ammer (90. Christoph Hüttl), Jonas Gall, Sebastian Rösch (68. Leon Meisl) - Trainer: Walter Lang

SV Pullach: Leopold Bayerschmidt, Linus Radau, Janosch Barho, Vinzenz Neubauer (79. Kaan Ugras), Kelvin Sadiq, Kelian Nzita (30. Zakarie Abukar Mudei), Josef Burghard, David Perl, Antonio Brandi, Philip Sommer, Sanntino Pandza - Trainer: Fabian Beigl

Schiedsrichter: Moritz Breitruck - Zuschauer: 222

Tore: 1:0 Anton Krinner (68.), 2:0 Tobias Bauer (73.), 3:0 Jonas Gall (90.)

Aufatmen am Boschet. Der SV Ohlstadt hat am Sonntag den zweiten Saisonsieg eingefahren und sich mit 3:2 gegen den TSV Geiselbullach durchgesetzt. Im Kellerduell ging der SVO in der ersten Hälfte durch Nutzinger (23.) und Fischer (35.) mit 2.0 in Führung. Die Gäste ließen nicht nach und konnten in der Nachspielzeit noch auf 1:2 verkürzen. Nach der Pause wartete der nächste Rückschlag auf den SVO, als Maxi Schwinghammer mit Gelb-Rot runter musste. Dennoch erhöhte die Mannschaft von Anton Geiger und Rudi Schedler kurz darauf auf 3:1. In der Schlussphase wurde es nochmal eng, als Jonas Fuhrmann ins eigene Netz traf. Doch am Ende schauckelte Ohlstadt den Dreier über die Zeit. SV Ohlstadt – TSV Geiselbullach Neu-Esting 3:2

SV Ohlstadt: Jonas Fuhrmann, Jonas Thümmler, Kevin Lahmeyer (56. Sebastian Gaisreiter), Klaus Zach, Jakob Sebald, Dominikus Zach (81. Leonhard Strobl), Johannes Fischer (67. Luis Steffl), Simon Nutzinger, Bernhard Kurz, Maximilian Schwinghammer, Jonas Marggraf (93. Hannes Perfahl) - Trainer: Anton Geiger - Trainer: Rudi Schedler

TSV Geiselbullach Neu-Esting: Stefan Held, Sebastian Schäfer, Jannik Schröder (60. Dennis Probst), Louis Frank, Tim Greiner, Roman Fuchs, Fitim Raqi (60. Felix Thurner), Lukas Bründl, Alessandro Einertshofer, Karl Sdzuy (66. Chahin Abdallah), Lysander Weiß (75. Marc Egenhofer) - Spielertrainer: Stefan Held

Schiedsrichter: Jonas Gewalt - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Simon Nutzinger (23.), 2:0 Johannes Fischer (35.), 2:1 Louis Frank (45.+1), 3:1 Johannes Fischer (57.), 3:2 Jonas Fuhrmann (90.+1 Eigentor)

Gelb-Rot: Maximilian Schwinghammer (52./SV Ohlstadt/)

Knapper Heimsieg für Raisting gegen Schlusslicht BCF Wolfratshausen. Die 150 Zuschauer mussten lange warten, ehe es einen Treffer der Hausherren zu bestaunen gab.Joker Francois Ngwen erlöste die Heimelf in der 81. Minute. Durch den Dreier vergrößert die Mannschaft von Johannes Franz den Abstand auf die Relegationsplätze auf fünf Zähler. Wolfratshausen steht mit einem Sieg und einer Niederlage weiter am Tabellenende. SV Raisting – BCF Wolfratshausen 1:0

SV Raisting: Urban Schaidhauf, Thomas Bretthauer, Hermann Sigl, Julien Wiesner (65. Francois Ngwen), Lukas Matz, Viktor Neveling, Benedikt Stechele (65. Mathias Sedlmeier), Gianluca Zandt, Maximilian Neufing (87. David Gretschmann), Florian Flath (74. Andreas Heichele), Frederik Specht (46. Luca Sigl) - Trainer: Johannes Franz

BCF Wolfratshausen: Noah Praczek, Armin Kuqi (46. Argjent Veliqi), Erblin Deskaj, Patriot Lajqi, Dominik Podunavac, Lukas Hintermeier, Erdem Cakir, Metehan Altay (85. Nicholas Onyia), Jordanis Nikolaidis, Benjamin Kuqi, Engin Torunoglu (74. Marcus Precub) - Trainer: Florian Ächter

Schiedsrichter: Niklas Teschauer - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Francois Ngwen (81.)

Spiele am Samstag:

Top-Spiel stand drauf, Top-Spiel war drin! Das Top-Duell des Spieltags zwischen dem Tabellenprimus aus Planegg und den Verfolgern aus Olching endet mit 3:3. Die erste Halbzeit war wie ein Planegg-Traum. Mario Simic eröffnete den Tor-Regen in Minute elf, Aleksander Demonjic erhöhte drei Minuten später und Amani Mbaraka erzielte in der 37. Minute das 3:0. Doch dann kam der Pausentee und eine Leistungssteigerung der Heimherren. Die Olchinger verkürzten in Minute 51 durch Jakob Zißelsberger, trafen durch Florian Hofmann in Minute 56 und glichen in der 78. Minute zum 3:3-Endstand aus. SC Olching – SV Planegg-Krailling 3:3

SC Olching: Maximilian Hoffmann, Moritz Vollmer (80. Connor Punzelt), Niklas Uhle (52. Florian Obermeier), Kevin Roth, Florian Hofmann, Jan Sostmann, Leon Heinzlmair, Jakob Zißelsberger, Ferenc Ambrus (46. Luka Batarilo-Cerdic), Kerem Kavuk, Omer Grbic - Trainer: Felix Mayer

SV Planegg-Krailling: Simon Oppolzer, Martin Bauer (25. Valentino Gavric), Mirza Zahirovic, Momko Kojic, Amani Mbaraka, Mario Simic (90. Matej Bonic), Andrej Skoro, Aldin Ahmetovic (81. Dario Matijevic), Ante Kraljevic (80. Leonardo Lajqi), Aleksander Demonjic, Fabijan Podunavac (65. Stefan Mikerevic) - Trainer: Pero Vidak

Schiedsrichter: Nicolas Dolderer (Bernried) - Zuschauer: 295

Tore: 0:1 Mario Simic (11.), 0:2 Aleksander Demonjic (14.), 0:3 Amani Mbaraka (37.), 1:3 Jakob Zißelsberger (51.), 2:3 Florian Hofmann (56.), 3:3 Leon Heinzlmair (78.)

Penzberg gewinnt zuhause gegen Gilching und schnappt sich damit die nächsten drei Zähler. Nach 25 Minuten stand es 1:0 für die Heimherren – Dominik Bacher schob zum 1:0 ein. Die Gäste blieben aber dran und glichen in der 45. Minute durch Louis Fleddermann aus. Penzberg führte jedoch wieder ab der 79. Minute, als Samir Neziri den 2:1-Siegtreffer erzielte. 1. FC Penzberg – TSV Gilching-Argelsried 2:1

1. FC Penzberg: Benedikt Zeisel, Fazlican Verep, Emil Mergenhagen, Mirko Ramcic, Ugurkan Verep, Murat Ersoy, Samir Neziri, Fatih Kocyigit (70. Josef Siegert), Denis Grgic (59. Sinan Grgic), Franz Fischer, Dominik Bacher - Trainer: Maximilian Bauer

TSV Gilching-Argelsried: Sebastian Hollenzer, Jonas Engelhardt, Tarik Kluge, Oliver Henecka, Marco Brand (59. Ben Bauer), Alper Diker (59. Quirin Wiedemann), Jasin Uka, Louis Fleddermann (59. Daniel Yordanov), Manuel Eichberg, Leander Kraus (70. Jomarcio Augusto), Gianmauro Masella (58. Jonathan Krukow) - Trainer: Christian Rodenwald

Schiedsrichter: Vincenzo Tropeano (München) - Zuschauer: 115

Tore: 1:0 Dominik Bacher (25.), 1:1 Louis Fleddermann (45.), 2:1 Samir Neziri (79.)

Spiel am Freitag: