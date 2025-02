BZL Süd Umfrage: Gilching will „alles gewinnen“ – Woidler „gut drauf“ – Aich glaubt noch dran

Ab 01. März rollt der Ball in der Bezirksliga Süd wieder. Wir haben vor dem Punktspielstart die Trainer befragt: Wie läuft die Vorbereitung? Wo landet ihr zum Saisonende? Und wer wird Meister? Das Meisterrennen ist dabei für viele bereits entschieden. Im Abstiegskampf könnte es hingegen eng werden.

München – Im Tabellenkeller der Bezirksliga Süd geht es heiß her. Zehn Teams kämpfen um den direkten Klassenerhalt – und selbst der siebtplatzierte FC Deisenhofen II muss noch ordentlich Punkte sammeln, um für einen ruhigen Frühsommer zu garantieren.

Wo landet ihr zum Saisonende? „Wir landen am Saisonende definitiv auf einem Relegationsplatz.“

Wie lief die Vorbereitung? „Unsere Vorbereitung hatte Höhen und Tiefen, aber die Männer ziehen alle an einem Strang.“

So., 02.03.2025, 15:00 Uhr

Wie lief die Vorbereitung? „Unsere Vorbereitung war geprägt von Ausfällen durch Prüfungen oder Krankheit, was Kontinuität schwergemacht hat. Wir sind aber trotzdem sehr optimistisch.“

Neuhadern bekam zur Winterpause mit Ex-Penzberg Coach Wolfgang Krebs einen neuen Trainer . Momentan stehen die Münchner in der Relegationszone.

So., 02.03.2025, 14:00 Uhr

Der TSV Peiting gewann letztes Jahr in der Relegation gegen Lohhof und durfte aufsteigen. Zum Winter steht die Thomas-Fischer-Elf wieder mittendrin im Abstiegskampf.

Der ASV Habach steht nach dramatischer Relegations-Rettung im letzten Jahr wieder auf einem Relegationsplatz. Auch in diesem Jahr soll es für die Mannschaft von Korbinian Gerg für den Klassenerhalt reichen .

So., 02.03.2025, 14:30 Uhr

Wie lief die Vorbereitung? „Die Vorbereitung lief ergebnistechnisch sehr gut und ich bin sehr zufrieden. Wir haben allerdings immer noch mit mehreren Langzeitverletzten zu kämpfen, was die Vorbereitung etwas trübt.“

So., 02.03.2025, 15:00 Uhr

Wo landet ihr zum Saisonende? „Unser Ziel ist, dem Abstiegssumpf so schnell wie möglich zu entkommen und am Ende der Saison auf Platz sieben zu landen.“

Der SVW startet mit dem Transfercoup von Ex-Regionalliga-Spieler Semir Gracic in die Mission Klassenerhalt. Momentan steht Waldperlach mit Trainer Herbert Wohlfart auf dem ersten Relegationsplatz.

So., 02.03.2025, 14:30 Uhr

9. TSV Neuried: „Ziel ist ein einstelliger Tabellenplatz“

So., 02.03.2025, 14:00 Uhr FC Neuhadern München FC Neuhadern TSV Neuried TSV Neuried 14:00 live PUSH

Der TSV Neuried hat vier Punkte Vorsprung auf die Relegationsplätze und rangiert im Tabellenmittelfeld. Das von Trainer Thomas Hiechinger ausgerufene Ziel wäre mit dem Status quo erreicht.

Wie lief die Vorbereitung? „Wir beenden die Vorbereitung mit gemischten Gefühlen. Wir sind gut gestartet, aber wurden durch mehrere Ausfälle geschwächt. Die Hoffnung war, an das erarbeitete aus der Hinrunde anzuknüpfen, was leider nicht gelungen ist. Das gesamte Team arbeitet aber intensiv daran, schnell in den Wettbewerbsmodus zu kommen.“

Wo landet ihr zum Saisonende? „Das Ziel ist, einen einstelligen Tabellenplatz zu erreichen und somit dem Abstieg oder der Relegation aus dem Weg zu gehen. Das wird nicht einfach werden, aber alle sind entschlossen, dass wir unser Ziel erreichen können.“

Wer wird Meister? „Meister wird die Mannschaft, die weiter stabile Leistungen abrufen kann. In der Hinrunde war der SV Aubing am stabilsten und hatte neben guten Einzelspielern auch ein gutes Teamkonstrukt. Daher ist mein Favorit der SV Aubing.“

Teil 2 folgt am Donnerstag, den 27. Februar

Die Antworten der Trainer aus der oberen Tabellenhälfte finden Sie im Teil zwei unserer Umfrage unter allen Bezirksliga-Teams, welcher am Donnerstag erscheint. (Tobias Höllrich)