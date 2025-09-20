BZL Süd🗣: TSV stellt sich dumm an – SCO abgezockt – SVP zwiegespalten

Fabian Beigl, Trainer des SV Pullach: »Die erste Halbzeit war aus unserer Sicht durchwachsen, insgesamt war es ein ausgeglichenes Spiel. Nach zehn Minuten gab es den Elfmeter für Raisting und die Zehn-Minuten-Strafe gegen uns, der Strafstoß wurde verwandelt. Das hat uns zunächst etwas aus der Bahn geworfen, aber wir haben die Unterzahl sehr gut verteidigt und hatten selbst auch ein, zwei sehr gute Chancen. In der zweiten Halbzeit hatten wir dann deutlich mehr Ballbesitz, haben zielstrebiger nach vorne gespielt und schließlich den verdienten Ausgleich erzielt. Danach war Raisting eigentlich komplett aus dem Spiel, mit etwas Glück hätten wir sogar noch das 2:1 gemacht, denn ab diesem Zeitpunkt war es sehr einseitig. Raisting war nur noch einmal gefährlich per Konter. Aktuell fühlt es sich noch ein wenig wie verlorene Punkte an, aber auf der Leistung können wir aufbauen – vor allem, weil meine Mannschaft eine sehr geschlossene und disziplinierte Leistung gezeigt hat, insbesondere in der zweiten Halbzeit.«