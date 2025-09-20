BZL Süd🗣: TSV stellt sich dumm an – SCO abgezockt – SVP zwiegespalten

Während der SC Olching eine starke Leistung zeigt und seine Tore eiskalt macht, ist die Chancenverwertung beim TSV Geiselbullach mangelhaft. Landesliga-Absteiger Pullach holt dank einer Leistungssteigerung einen Zähler gegen Raisting, auch wenn am Ende mehr drin gewesen wäre. Die ersten Stimmen zum 10. Spieltag der Bezirksliga Süd.
Stefan Held, Trainer des TSV Geiselbullach: »Ich glaube, wenn das Spiel nach 20 Minuten entschieden ist, dann kann sich keiner beschweren. Wir stellen uns vor dem Tor nur unglaublich dumm an und machen unsere Chancen nicht. Ich zähle vier 100-prozentige Chancen, zwei Elfmeter, zwei Abseitstore und Wolfratshausen geht mit einem mehr als schmeichelhaften Elfmeter in Führung, der ihnen absolut geschenkt wird. Anschließend laden wir Wolfratshausen auf zwei Konter ein, wo wir nicht bezirksligatauglich verteidigen und verlieren dann das Spiel mit 2:3.«
Fabian Beigl, Trainer des SV Pullach: »Die erste Halbzeit war aus unserer Sicht durchwachsen, insgesamt war es ein ausgeglichenes Spiel. Nach zehn Minuten gab es den Elfmeter für Raisting und die Zehn-Minuten-Strafe gegen uns, der Strafstoß wurde verwandelt. Das hat uns zunächst etwas aus der Bahn geworfen, aber wir haben die Unterzahl sehr gut verteidigt und hatten selbst auch ein, zwei sehr gute Chancen. In der zweiten Halbzeit hatten wir dann deutlich mehr Ballbesitz, haben zielstrebiger nach vorne gespielt und schließlich den verdienten Ausgleich erzielt. Danach war Raisting eigentlich komplett aus dem Spiel, mit etwas Glück hätten wir sogar noch das 2:1 gemacht, denn ab diesem Zeitpunkt war es sehr einseitig. Raisting war nur noch einmal gefährlich per Konter. Aktuell fühlt es sich noch ein wenig wie verlorene Punkte an, aber auf der Leistung können wir aufbauen – vor allem, weil meine Mannschaft eine sehr geschlossene und disziplinierte Leistung gezeigt hat, insbesondere in der zweiten Halbzeit.«
Felix Mayer, Trainer des SC Olching: »Wir waren heute extrem effektiv und abgezockt. In Summe war der Sieg zu keiner Zeit gefährdet und geht auch in der Höhe so in Ordnung. Teilweise haben wir unsere Ordnung nicht ganz gehalten, aber immer wieder reingefunden.
Jetzt müssen wir regenerieren und bereiten uns auf Deisenhofen vor.«