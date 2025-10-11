BZL Süd: Top-Spiel mit Feuer und Penzberg bezwingt Gilching

Top-Spiel stand drauf, Top-Spiel war drin! Das Top-Duell des Spieltags zwischen dem Tabellenprimus aus Planegg und den Verfolgern aus Olching endet mit 3:3. Die erste Halbzeit war wie ein Planegg-Traum. Mario Simic eröffnete den Tor-Regen in Minute elf, Aleksander Demonjic erhöhte drei Minuten später und Amani Mbaraka erzielte in der 37. Minute das 3:0.

Doch dann kam der Pausentee und eine Leistungssteigerung der Heimherren. Die Olchinger verkürzten in Minute 51 durch Jakob Zißelsberger, trafen durch Florian Hofmann in Minute 56 und glichen in der 78. Minute zum 3:3-Endstand aus.

SC Olching – SV Planegg-Krailling 3:3

SC Olching: Maximilian Hoffmann, Moritz Vollmer (80. Connor Punzelt), Niklas Uhle (52. Florian Obermeier), Kevin Roth, Florian Hofmann, Jan Sostmann, Leon Heinzlmair, Jakob Zißelsberger, Ferenc Ambrus (46. Luka Batarilo-Cerdic), Kerem Kavuk, Omer Grbic - Trainer: Felix Mayer

SV Planegg-Krailling: Simon Oppolzer, Martin Bauer (25. Valentino Gavric), Mirza Zahirovic, Momko Kojic, Amani Mbaraka, Mario Simic (90. Matej Bonic), Andrej Skoro, Aldin Ahmetovic (81. Dario Matijevic), Ante Kraljevic (80. Leonardo Lajqi), Aleksander Demonjic, Fabijan Podunavac (65. Stefan Mikerevic) - Trainer: Pero Vidak

Schiedsrichter: Nicolas Dolderer (Bernried) - Zuschauer: 295

Tore: 0:1 Mario Simic (11.), 0:2 Aleksander Demonjic (14.), 0:3 Amani Mbaraka (37.), 1:3 Jakob Zißelsberger (51.), 2:3 Florian Hofmann (56.), 3:3 Leon Heinzlmair (78.)