BZL Süd: Tag des Lucky Punches - Planegg bleibt dran - Waldeck siegt

Spiele am Sonntag

Der VfL Denklingen konnte im Abstiegsduell gegen den SV Ohlstadt in letzter Sekunde eine Niederlage verhindern. Beim 2:2 sahen die Gäste lange wie sicheren Sieger aus, Maxi Schwinghammer erzielte für den SV beide Treffer (14. und 77.). In der 83. Minute machte Simon Ried das Spiel wieder heiß, veredelt wurde die Denklinger Aufholjagd in der Nachspielzeit durch Hannes Rambach. Beide Teams bleiben mit der Punkteteilung mit nun jeweils 17 Punkten dicht beieander im Tabellenkeller.

VfL Denklingen – SV Ohlstadt 2:2

VfL Denklingen: Manuel Seifert, Tobias Ried, Tobias Schelkle (74. Peter Kinast) (82. Jannik Ulsamer), Manuel Waibl, Lukas Greif (65. Andreas Schleich), Raphael Zwerschke (80. Elias Greinacher), Hannes Rambach, Michael Stahl, Christoph Schmitt, Johannes Mayr (80. Ludwig Kirchbichler), Simon Ried - Spielertrainer: Christoph Schmitt

SV Ohlstadt: Nicolas Kimpel, Jonas Thümmler, Klaus Zach, Vincent Finkert (65. Kevin Lahmeyer), Simon Nutzinger, Franz Christoph Leis, Luis Steffl, Jakob Steffl (72. Johannes Fischer), Bernhard Kurz (85. Denis Widmann), Maximilian Schwinghammer, Jonas Marggraf - Trainer: Anton Geiger - Trainer: Rudi Schedler

Tore: 0:1 Maximilian Schwinghammer (14.), 0:2 Maximilian Schwinghammer (77.), 1:2 Simon Ried (83.), 2:2 Hannes Rambach (90.+1)

Der SV Bad Heilbrunn konnte im Kampf um die Klasse einen wichtigen Dreier gegen den 1. FC Penzberg einfahren. Maxi Specker brachte den SV nach neun Minuten in Front, Samir Neziri konnte aber noch in der ersten Hälfte ausgleichen (38.). Zwei Minuten vor dem Ende der regulären Ende ließ Felix Gellner die Hausherren aber erneut jubeln. Bad Heilbrunn klettert mit dem Sieg auf Rang zehn, Penzberg rutscht auf den fünften Platz ab. SV Bad Heilbrunn – 1. FC Penzberg 2:1

SV Bad Heilbrunn: Alihan Uzun, Florian Schnitzlbaumer, André Tiedt (46. Nikolaus Pföderl), Luis Meisl, Ludwig Buchmair, Anton Pappritz (87. Felix Gellner), Anton Krinner, Thomas Pföderl, Maximilian Schnitzlbaumer, Maximilian Specker (68. Leon Meisl), Dominik Hoch (46. Tobias Bauer) - Trainer: Walter Lang

1. FC Penzberg: Benedikt Zeisel, Marco Hiry, Fazlican Verep, Jonas Kirschner (80. Fatih Kocyigit), Florian Langenegger (35. Mirko Ramcic), Alexander Jobst, Ugurkan Verep (65. Denis Grgic), Murat Ersoy (87. Sinan Grgic), Samir Neziri, Julian Popp, Dominik Bacher - Trainer: Maximilian Bauer

Tore: 1:0 Maximilian Specker (9.), 1:1 Samir Neziri (38.), 2:1 Felix Gellner (88.)

Lange sah es in der Partie zwischen dem SV Planegg-Krailling und dem TSV Geiselbullach Neu-Esting nach einer Nullnummer aus, ehe Mario Simic in der ersten Minute der Nachspielzeit den Bann brechen konnte. In der Folge machte Stefan Mikerevic den Deckel drauf (90.+7). Kurz von den beiden Treffern wurde es hitziger, mit Momko Kojic (SV Planegg-Krailling) und Maximilian Lutter (TSV Geiselbullach Neu-Esting) flogen zwei Akteure mit glatt Rot vom Platz (85.). Mit den drei Punkten im Gepäck bleibt Planegg-Krailling am Tabellenführer aus Olching dran, Geiselbullach Neu-Esting steckt weiter im Tabellenkeller auf Platz 14 fest. SV Planegg-Krailling – TSV Geiselbullach Neu-Esting 2:0

SV Planegg-Krailling: Marijan Krasnic (75. Simon Oppolzer), Mirza Zahirovic, Momko Kojic, Leonardo Lajqi, Mario Simic, Andrej Skoro, Aldin Ahmetovic (56. Fabijan Podunavac), Ante Kraljevic, Valentino Gavric (78. Antonio Matic), Aleksander Demonjic (90. Tino Pticar), Dario Matijevic (73. Stefan Mikerevic) - Trainer: Pero Vidak

TSV Geiselbullach Neu-Esting: Stefan Held, Sebastian Schäfer, Jannik Schröder, Maximilian Morstein (90. Dennis Probst), Tim Greiner, Felix Thurner (87. Florian Peters), Michael Scharpf (59. Maximilian Lutter), Lukas Böhmländer (88. Louis Frank), Marc Egenhofer (35. Roman Fuchs), Karl Sdzuy, Lysander Weiß - Spielertrainer: Stefan Held

Schiedsrichter: Max Rottenwaller

Tore: 1:0 Mario Simic (90.+1), 2:0 Stefan Mikerevic (90.+7)

Rot: Momko Kojic (85./SV Planegg-Krailling/)

Rot: Maximilian Lutter (85./TSV Geiselbullach Neu-Esting/)

Der SV Waldeck Obermenzing besiegte das Schlusslicht BCF Wolfratshausen am Ende doch deutlich. Fabian Giudice eröffnete den Torreigen in der zweiten Spielminute, Franz Huppert erhöhte zwanzig Minuten später. In der 35. Minute konnte Benjamin Kuqi für den BCF verkürzen. Lange stand es nur 2:1, ehe Joel Arthur die Partie in der 87. Minute vom Punkt entschied. Wolfratshausen meldete sich in der Folge vom Spielgeschehen ab und musste noch zwei weitere Treffer hinnehmen: Lukas Obergrußberger netzte in der 90. Minute, Moritz Metten in der vierten Minute der Nachspielzeit. Waldeck Obermenzing schiebt sich mit dem Heimerfolg auf den vierten Platz. SV Waldeck Obermenzing – BCF Wolfratshausen 5:1

SV Waldeck Obermenzing: Patrick Koller, Lukas Obergrußberger (90. Abbas Syed Hassan), Luis Härtel, Christian Hercog, Nils Witte, Franz Huppert, Fabian Giudice (42. Joel Arthur), Hüseyin Ceker (73. Moritz Metten), Filip Vnuk, Florian Graf (78. Marc Bedronka), Christoph Seizinger (56. Philip Schemat) - Trainer: Stefan Gutsmiedl

BCF Wolfratshausen: Albin Veliqi, Armin Kuqi, Dominik Zaczyk, Fabian Adldinger, Patriot Lajqi, Lukas Hintermeier, Erdem Cakir (76. Nicholas Onyia), Metehan Altay, Fabian Kießling, Benjamin Kuqi, Leon Hölting (41. Lulzim Kuqi) - Trainer: Lulzim Kuqi

Tore: 1:0 Fabian Giudice (2.), 2:0 Franz Huppert (22.), 2:1 Benjamin Kuqi (35.), 3:1 Joel Arthur (87. Foulelfmeter), 4:1 Lukas Obergrußberger (90.), 5:1 Moritz Metten (90.+4)

Spiele am Samstag