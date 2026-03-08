BZL Süd: Tag des Lucky Punches - Planegg bleibt dran - Waldeck siegt

Die Bezirksliga Süd lieferte am Sonntag viele Entscheidungen in den Schlussminuten. Im Kellerduell musste sich Ohlstadt spät die Punkte mit Denklingen teilen, Bad Heilbrunn fuhr gegen Penzberg im Kampf um den Nichtabstieg einen späten Heimsieg ein. Noch dramatischer wurde es in Planegg-Krailling, der SVP besiegte Geiselbullach dank eines Doppelschlags in der Nachspielzeit. Im vierten Spiel des Tages besiegte Waldeck Obermenzing Schlusslicht Wolfratshausen am Ende doch deutlich. Der Spieltag in der Übersicht.
Der VfL Denklingen konnte im Abstiegsduell gegen den SV Ohlstadt in letzter Sekunde eine Niederlage verhindern. Beim 2:2 sahen die Gäste lange wie sicheren Sieger aus, Maxi Schwinghammer erzielte für den SV beide Treffer (14. und 77.). In der 83. Minute machte Simon Ried das Spiel wieder heiß, veredelt wurde die Denklinger Aufholjagd in der Nachspielzeit durch Hannes Rambach. Beide Teams bleiben mit der Punkteteilung mit nun jeweils 17 Punkten dicht beieander im Tabellenkeller.
VfL Denklingen – SV Ohlstadt 2:2
VfL Denklingen: Manuel Seifert, Tobias Ried, Tobias Schelkle (74. Peter Kinast) (82. Jannik Ulsamer), Manuel Waibl, Lukas Greif (65. Andreas Schleich), Raphael Zwerschke (80. Elias Greinacher), Hannes Rambach, Michael Stahl, Christoph Schmitt, Johannes Mayr (80. Ludwig Kirchbichler), Simon Ried - Spielertrainer: Christoph Schmitt
SV Ohlstadt: Nicolas Kimpel, Jonas Thümmler, Klaus Zach, Vincent Finkert (65. Kevin Lahmeyer), Simon Nutzinger, Franz Christoph Leis, Luis Steffl, Jakob Steffl (72. Johannes Fischer), Bernhard Kurz (85. Denis Widmann), Maximilian Schwinghammer, Jonas Marggraf - Trainer: Anton Geiger - Trainer: Rudi Schedler
Tore: 0:1 Maximilian Schwinghammer (14.), 0:2 Maximilian Schwinghammer (77.), 1:2 Simon Ried (83.), 2:2 Hannes Rambach (90.+1)
Der SV Bad Heilbrunn konnte im Kampf um die Klasse einen wichtigen Dreier gegen den 1. FC Penzberg einfahren. Maxi Specker brachte den SV nach neun Minuten in Front, Samir Neziri konnte aber noch in der ersten Hälfte ausgleichen (38.). Zwei Minuten vor dem Ende der regulären Ende ließ Felix Gellner die Hausherren aber erneut jubeln. Bad Heilbrunn klettert mit dem Sieg auf Rang zehn, Penzberg rutscht auf den fünften Platz ab.
SV Bad Heilbrunn – 1. FC Penzberg 2:1
SV Bad Heilbrunn: Alihan Uzun, Florian Schnitzlbaumer, André Tiedt (46. Nikolaus Pföderl), Luis Meisl, Ludwig Buchmair, Anton Pappritz (87. Felix Gellner), Anton Krinner, Thomas Pföderl, Maximilian Schnitzlbaumer, Maximilian Specker (68. Leon Meisl), Dominik Hoch (46. Tobias Bauer) - Trainer: Walter Lang
1. FC Penzberg: Benedikt Zeisel, Marco Hiry, Fazlican Verep, Jonas Kirschner (80. Fatih Kocyigit), Florian Langenegger (35. Mirko Ramcic), Alexander Jobst, Ugurkan Verep (65. Denis Grgic), Murat Ersoy (87. Sinan Grgic), Samir Neziri, Julian Popp, Dominik Bacher - Trainer: Maximilian Bauer
Tore: 1:0 Maximilian Specker (9.), 1:1 Samir Neziri (38.), 2:1 Felix Gellner (88.)
Lange sah es in der Partie zwischen dem SV Planegg-Krailling und dem TSV Geiselbullach Neu-Esting nach einer Nullnummer aus, ehe Mario Simic in der ersten Minute der Nachspielzeit den Bann brechen konnte. In der Folge machte Stefan Mikerevic den Deckel drauf (90.+7). Kurz von den beiden Treffern wurde es hitziger, mit Momko Kojic (SV Planegg-Krailling) und Maximilian Lutter (TSV Geiselbullach Neu-Esting) flogen zwei Akteure mit glatt Rot vom Platz (85.). Mit den drei Punkten im Gepäck bleibt Planegg-Krailling am Tabellenführer aus Olching dran, Geiselbullach Neu-Esting steckt weiter im Tabellenkeller auf Platz 14 fest.
SV Planegg-Krailling – TSV Geiselbullach Neu-Esting 2:0
SV Planegg-Krailling: Marijan Krasnic (75. Simon Oppolzer), Mirza Zahirovic, Momko Kojic, Leonardo Lajqi, Mario Simic, Andrej Skoro, Aldin Ahmetovic (56. Fabijan Podunavac), Ante Kraljevic, Valentino Gavric (78. Antonio Matic), Aleksander Demonjic (90. Tino Pticar), Dario Matijevic (73. Stefan Mikerevic) - Trainer: Pero Vidak
TSV Geiselbullach Neu-Esting: Stefan Held, Sebastian Schäfer, Jannik Schröder, Maximilian Morstein (90. Dennis Probst), Tim Greiner, Felix Thurner (87. Florian Peters), Michael Scharpf (59. Maximilian Lutter), Lukas Böhmländer (88. Louis Frank), Marc Egenhofer (35. Roman Fuchs), Karl Sdzuy, Lysander Weiß - Spielertrainer: Stefan Held
Schiedsrichter: Max Rottenwaller
Tore: 1:0 Mario Simic (90.+1), 2:0 Stefan Mikerevic (90.+7)
Rot: Momko Kojic (85./SV Planegg-Krailling/)
Rot: Maximilian Lutter (85./TSV Geiselbullach Neu-Esting/)
Der SV Waldeck Obermenzing besiegte das Schlusslicht BCF Wolfratshausen am Ende doch deutlich. Fabian Giudice eröffnete den Torreigen in der zweiten Spielminute, Franz Huppert erhöhte zwanzig Minuten später. In der 35. Minute konnte Benjamin Kuqi für den BCF verkürzen. Lange stand es nur 2:1, ehe Joel Arthur die Partie in der 87. Minute vom Punkt entschied. Wolfratshausen meldete sich in der Folge vom Spielgeschehen ab und musste noch zwei weitere Treffer hinnehmen: Lukas Obergrußberger netzte in der 90. Minute, Moritz Metten in der vierten Minute der Nachspielzeit. Waldeck Obermenzing schiebt sich mit dem Heimerfolg auf den vierten Platz.
SV Waldeck Obermenzing – BCF Wolfratshausen 5:1
SV Waldeck Obermenzing: Patrick Koller, Lukas Obergrußberger (90. Abbas Syed Hassan), Luis Härtel, Christian Hercog, Nils Witte, Franz Huppert, Fabian Giudice (42. Joel Arthur), Hüseyin Ceker (73. Moritz Metten), Filip Vnuk, Florian Graf (78. Marc Bedronka), Christoph Seizinger (56. Philip Schemat) - Trainer: Stefan Gutsmiedl
BCF Wolfratshausen: Albin Veliqi, Armin Kuqi, Dominik Zaczyk, Fabian Adldinger, Patriot Lajqi, Lukas Hintermeier, Erdem Cakir (76. Nicholas Onyia), Metehan Altay, Fabian Kießling, Benjamin Kuqi, Leon Hölting (41. Lulzim Kuqi) - Trainer: Lulzim Kuqi
Tore: 1:0 Fabian Giudice (2.), 2:0 Franz Huppert (22.), 2:1 Benjamin Kuqi (35.), 3:1 Joel Arthur (87. Foulelfmeter), 4:1 Lukas Obergrußberger (90.), 5:1 Moritz Metten (90.+4)
Der TSV Gilching-Argelsried gewinnt gegen den MTV 1979 München und rück näher an die Aufstiegsplätze der Bezirksliga Oberbayern Süd heran. In einer umkämpften Partie stand es zur Pause noch 0:0. Im zweiten Durchgang gelang es den Gästen dann aber, die entscheidenden Nadelstiche zu setzen. Ben Bauer brachte den TSV in der 52. Minute in Führung, in der 68. Minute erhöhte Manuel Eichberger per Elfmeter auf 2:0.
Auf diesen Rückstand fand der MTV keine Antwort mehr und musste sich dem TSV Gilching-Argelsried wie auch im Hinspiel geschlagen geben.
MTV 1879 München – TSV Gilching-Argelsried 0:2
MTV 1879 München: Yuya Kondo, Leon Remmelberger, Moritz Wild, Elias Beckenbauer, Hubert Bichlmaier, Moritz Schlehe, Luca Roth (78. Franz Mullai), Philipp Skodic (65. Julius Albert), Elsjan Duraj, Lukas Ahrend, Alexander Kaltner
TSV Gilching-Argelsried: Sebastian Hollenzer, Lucas Häusler, Jonas Engelhardt, Maximilian König (46. Maximilian Hölzl), Quirin Wiedemann, Marco Brand, Ben Bauer, Manuel Eichberg (80. Alper Diker), Andre Gasteiger, Daniel Yordanov (73. Jonathan Krukow), Jomarcio Augusto (65. Maximilian Karl)
Tore: 0:1 Ben Bauer (52.), 0:2 Manuel Eichberg (68.)
Der SC Olching gibt sich keine Blöße und gewinnt souverän gegen den SV Raisting. Ferenc Ambrus brachte die Gastgeber in der 24. Minute auf die Siegerstraße. Dennoch blieb es lange Zeit spannend. Olching behauptete den knappen Vorsprung bis in die Schlussphase, in der Nachspielzeit sorgte der eingewechselte Marco Kossi dann für die Entscheidung.
Die Hausherren grüßen damit weiterhin mit einem komfortablen Vorsprung vom Platz an der Sonne, der SV Raisting verpasst es hingegen sich endgültig von den Abstiegsrängen abzusetzen.
SC Olching – SV Raisting 2:0
SC Olching: Maximilian Hoffmann, Florian Obermeier (93. Elias Scheichlarabadi), Moritz Vollmer, Niklas Uhle, Florian Hofmann, Jan Sostmann, Leon Heinzlmair, Jakob Zißelsberger, Ferenc Ambrus (75. Adnan Ribo), Kerem Kavuk (67. Marco Kossi), Omer Grbic (86. Connor Punzelt)
SV Raisting: Urban Schaidhauf, Gianluca Zandt (67. Viktor Neveling), Hermann Sigl, Henri Gersbach, Sebastian Baur (67. Severin Kölbl), David Gretschmann, Benedikt Stechele (87. Julien Wiesner), Elias Lieb (57. Maximilian Neufing), Frederik Specht, Lukas Matz, Korbinian Hibler (76. Luca Sigl)
Tore: 1:0 Ferenc Ambrus (24.), 2:0 Marco Kossi (90.+2)
Der SV Pullach gewinnt deutlich gegen Kellerkind SV Polling. Sanntino Pandza erzielte in der 29. Minute das 1:0 für die Gastgeber und gab damit die Richtung für den weiteren Spielverlauf vor. Kurz nach der Pause erhöhte Pandza per Elfmeter auf 2:0 (52.). Im Gegenzug gelang Polling in Person von Felix Grötz noch einmal der Anschlusstreffer (54.), Pullach ließ in der Schlussphase aber nichts mehr anbrennen.
Kelvin Sadiq stellte in der 75. Minute den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her bevor Pandza kurz vor Schluss seinen Dreierpack schnürte und für den 4:1-Endstand sorgte. Pullach schiebt sich in der Tabelle damit nach oben, der SV Polling steckt hingegen weiterhin tief im Abstiegskampf.
SV Pullach – SV Polling 4:1
SV Pullach: Philipp Reisinger, Linus Radau, Janosch Barho, Vinzenz Neubauer (67. Marvin Fauth), Samuel O´Bryant, Josef Burghard, Maximilian Stapf, David Perl (90. Evaldy Tunga), Maurus Miller (84. Zakarie Abukar Mudei), Paul Breuling (67. Kelvin Sadiq), Sanntino Pandza (90. Leopold Adomeit)
SV Polling: Mathias Schuster, Christian Baierlacher (79. Tobias Niederleitner), Markus Kasper, Sebastian Gößl, Philip Schöttl, Marcel Mayr, Felix Grötz (79. Niklas Hindelang), Fabian Loos (46. Michael Stoßberger), Maximilian Baumgartner, Benedikt Veicht (63. Julian Jäcker), Fabio Hägl
Tore: 1:0 Sanntino Pandza (29.), 2:0 Sanntino Pandza (52. Foulelfmeter), 2:1 Felix Grötz (54.), 3:1 Kelvin Sadiq (75.), 4:1 Sanntino Pandza (86.)
Mit 2:1 gewann der FC Deisenhofen II sein Abendspiel gegen den SV Untermenzing. Lukas Vollmer traf nach 24 Minuten zur Führung, die die Gäste kurz nach dem Seitenwechsel durch Moritz Mösmang egalisierten. Das letzte Wort hatte aber Luke Gandl, der den 2:1-Endstand herbeiführte (72.). In der Tabelle nähert sich Deisenhofen Untermenzing, beide Teams trennt im Tabellenmittelfeld nur noch ein Punkt.
FC Deisenhofen II – SV Untermenzing 2:1
FC Deisenhofen II: Bastian Amann, Josip Cosic, Lukas Vollmer (72. Sebastian Geigenberger), Eren Özbek (72. Giuliano Gaub), Niklas Sagner, Luke Gandl (72. Maximilian Martin), Andreas Perneker, Lukas Blauensteiner (81. Oliver Lindenauer), Marco Bisignano, Noah Rehm (76. Evrad Ngeukeu), Jonas Herrmann - Trainer: Andreas Budell
SV Untermenzing: Florian Geck, Fabian Keller May (81. Paul Greger), Philipp Simonides, Julian Heigl, David Marinkovic, Tobias Halfmann (65. Christopher Kolbeck), Maximilian Kriebel (65. Lasse Peter Wippert), Maximilian Heigl (85. Nico Rosenthal), Benedikt Nowack, Alexander Nitzl, Moritz Mösmang (65. Nick Schnöller) - Trainer: Nico Formella
Tore: 1:0 Lukas Vollmer (24.), 1:1 Moritz Mösmang (46.), 2:1 Luke Gandl (72.)