BZL Süd 🗣: SVW staunt über brutale Qualität – SVU-Tor aberkannt

Der SV Waldeck-Obermenzing holt gegen Aufsteiger MTV München auch dank Keeper David Novak einen Punkt. SVW-Trainer Gutsmiedl staunt über die Qualität von Kaltner, Beckenbauer, Erb und Co. Ohlstadt jubelt über den Traumstart in die Bezirksliga, lässt sich aber vom Ergebnis nicht blenden. Untermenzings Siegtor gegen Penzberg wird aberkannt, dennoch ist Nico Formella mit dem Auftritt des SVU zufrieden. Der SV Planegg hat anfangs mit Polling große Probleme, löst das Ganze aber in der zweiten Hälfte spielerisch. Die ersten Stimmen und Reaktionen der Bezirksliga Süd zum 1. Spieltag.

Stefan Gutsmiedl, Trainer des SV Waldeck-Obermenzing: »Es ist schön, dass wir in der Süd spielen dürfen. Das 1:1 beim MTV München war ein Spiel, das in beide Richtungen hätte ausgehen können – wir hätten gewinnen, aber auch verlieren können. Wenn bei MTV Spieler wie Kaltner, Beckenbauer und Erb auf dem Platz stehen, ist das schon eine brutale Qualität, und für unsere Jungs ist es ein großes Lernen, gegen solch starke Spieler anzutreten. Die erste Halbzeit ging ganz klar an MTV: Sie verschießen einen Elfmeter und haben gute Chancen, aber unser Keeper David Novak hält uns mit einem überragenden Spiel am Leben. In der zweiten Halbzeit haben wir etwas umgestellt und kamen besser ins Spiel, gehen dann auch mit 1:0 in Führung. MTV gelingt aber noch der Ausgleich zum 1:1. Insgesamt hat es Spaß gemacht, es war ein abwechslungsreiches Spiel, und am Ende ist das Ergebnis in Ordnung. Ich wünsche allen eine verletzungsfreie und erfolgreiche Saison.«

Anton Geiger, Trainer des SV Ohlstadt: »Das Ergebnis spiegelt das Spiel eigentlich überhaupt nicht wider. In den ersten 20 Minuten war Raisting klar besser, wir haben etwas gebraucht, um ins Spiel zu kommen, wurden dann aber stärker und hatten selbst Chancen. Zur Halbzeit steht es 0:0, das hat so auch gepasst – ein 1:1 wäre auch in Ordnung gewesen. Nach der Pause hatten wir eine bessere Phase und gehen durch ein Tor in Führung, geraten aber zum Ende hin ziemlich unter Druck, und Raisting hat viele Chancen gehabt. Ob das Spiel 1:1 ausgeht oder durch einen Konter entschieden wird, war offen – am Ende machen wir dann noch das zweite und dritte Tor. Unterm Strich wäre ein Punkt für beide Mannschaften absolut okay gewesen. Wir freuen uns trotzdem sehr, dass wir jetzt in der Süd dabei sind, und ich wünsche allen eine gute und vor allem verletzungsfreie Saison.«

Nico Formella, Trainer des SV Untermenzing: »2:2 zu Hause gegen den 1. FC Penzberg, der eine brutale individuelle Qualität und enorme Erfahrung mitbringt – wahrscheinlich die meiste in der Bezirksliga Süd, auch aus höherklassigen Ligen. Wir spielen über 60, 70 Minuten in meinen Augen sehr solide mit, sind mindestens ebenbürtig, wenn nicht sogar – vor allem in der ersten Halbzeit – die bessere Mannschaft. Wir hätten vielleicht auch mit mehr als nur einem Tor in Führung gehen können. In der Schlussphase geraten wir dann allerdings in eine Druckphase, aus der wir uns nur schwer befreien konnten. Da hat man die Qualität von Penzberg ab etwa der 70. Minute deutlich gesehen. Kurz vor Schluss kassieren wir das 2:2, haben dann in der 93. Minute noch den Lucky Punch auf dem Fuß, der uns aber leider aberkannt wird. So begnügen wir uns zum Auftakt gegen einen sehr starken Gegner zu Hause mit einem Punkt und bereiten uns jetzt auf das nächste Spiel vor.«

Planegg lobt Polling nach Kantersieg: »Respekt für die starke Leistung«

Martin Bauer, Co-Trainer des SV Planegg: »Wir haben einen lauf- und zweikampfstarken Gegner erwartet und gerade in den ersten 15 bis 20 Minuten hatten wir damit unsere Probleme. Wir haben die Situationen nicht gut gelöst, waren oft zu gierig nach vorne und haben dadurch Ballverluste provoziert. Deshalb gehen wir auch mit einem gerechten 1:1 in die Halbzeit. In der zweiten Hälfte haben wir dann deutlich ruhiger gespielt, sind kompakt nach vorne geschoben und haben uns so unsere Torchancen erspielt, was letztlich zum verdienten Sieg geführt hat. Die beiden Gegentore haben wir allerdings zu leicht kassiert, das müssen wir besser machen. Respekt an den SV Polling für die starke Leistung. Wir freuen uns jetzt auf das Spiel gegen den MTV.«