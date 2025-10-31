 2025-10-30T14:25:35.653Z

Ticker
Wie schon in der Hinrunde kann der SV Pullach beim Aufeinandertreffen mit der Reserve des FC Deisenhofen jubeln.
Wie schon in der Hinrunde kann der SV Pullach beim Aufeinandertreffen mit der Reserve des FC Deisenhofen jubeln. – Foto: brouczek

BZL Süd: SV Pullach siegt und verschärft Deisenhofener Krise

16. Spieltag der Bezirksliga Oberbayern Süd

Verlinkte Inhalte

BZL Oberbayern Süd
SV Pullach
SC Olching
MTV München
SV Ohlstadt

Der SV Pullach gewinnt gegen den FC Deisenhofen II und setzt sich von den Abstiegsrängen der Bezirksliga Süd ab. Alle Spiele am 16. Spieltag der Bezirksliga Süd in der Übersicht.

Spiel am Freitag:

Heute, 19:30 Uhr
FC Deisenhofen
FC DeisenhofenDeisenhofen II
SV Pullach
SV PullachSV Pullach
0
2
Abpfiff

Der SV Pullach schlägt die Reserve des FC Deisenhofen und distanziert sich von den Abstiegsrängen. In der 34. Minute brachte Sanntino Pandza die Gäste in Führung, den knappen Vorsprung behauptete Pullach bis in die Schlussphase. In der 85. Minute sorgte David Perl mit dem 2:0 für die Raben dann für die Entscheidung.

Der SV Pullach leistet damit Wiedergutmachung für die Klatsche am vergangenen Spieltag, der FC Deisenhofen verliert hingegen mit nur einem Sieg aus den vergangenen acht Partien immer mehr den Anschluss an das obere Tabellenende.

FC Deisenhofen II – SV Pullach 0:2
FC Deisenhofen II: Bastian Amann, Josip Cosic, Nico Wohlmann (60. Jonas Rogalski), Henrik Freitag (64. Eren Özbek), Oliver Lindenauer, Maximilian Martin, Sebastian Geigenberger (79. Pablo Sliwka Seoane), Florian Weber, Noah Rehm, Björn Jost (60. Marco Bisignano), Vincent Bürstner (70. Lazar Cavnic)
SV Pullach: Leopold Bayerschmidt, Linus Radau, Janosch Barho, Vinzenz Neubauer, Samuel O´Bryant, Maximilian Stapf, Robin Hoffmann, David Perl, Antonio Brandi (70. Kaan Ugras), Paul Breuling (91. Kelvin Sadiq), Sanntino Pandza (89. Zakarie Abukar Mudei)
Tore: 0:1 Sanntino Pandza (34.), 0:2 David Perl (85.)

Spiel am Samstag:

Morgen, 14:30 Uhr
1. FC Penzberg
1. FC PenzbergFC Penzberg
SV Untermenzing
SV UntermenzingUntermenzing
14:30

Spiele am Sonntag:

So., 02.11.2025, 14:30 Uhr
SV Planegg-Krailling
SV Planegg-KraillingPlanegg-Kr.
SV Polling
SV PollingSV Polling
14:30

So., 02.11.2025, 14:15 Uhr
SV Bad Heilbrunn
SV Bad HeilbrunnHeilbrunn
BCF Wolfratshausen
BCF WolfratshausenBCF Wolfratshausen
14:15

So., 02.11.2025, 14:00 Uhr
VfL Denklingen
VfL DenklingenDenklingen
TSV Geiselbullach Neu-Esting
TSV Geiselbullach Neu-EstingTSV Geiselbullach Neu-Esting
14:00

So., 02.11.2025, 14:00 Uhr
SC Olching
SC OlchingSC Olching
TSV Gilching-Argelsried
TSV Gilching-ArgelsriedGilching-A.
14:00

So., 02.11.2025, 15:00 Uhr
SV Waldeck Obermenzing
SV Waldeck ObermenzingSV Waldeck
MTV 1879 München
MTV 1879 MünchenMTV München
15:00

So., 02.11.2025, 14:00 Uhr
SV Ohlstadt
SV OhlstadtSV Ohlstadt
SV Raisting
SV RaistingSV Raisting
14:00

Aufrufe: 031.10.2025, 18:00 Uhr
Ferdinand GehlenAutor