BZL Süd: SV Planegg übernimmt die Spitze der Tabelle

Spiele am Sonntag

Ein klares Ausrufezeichen setzte der neue Tabellenführer der Bezriksliga Süd am Sonntagnachmittag. Der SV Planegg-Krailling gewann mit einem deutlichen 3:0 gegen den defensivstarken VfL Denklingen. Die Gastgeber taten sich in der ersten Halbzeit schwer ein Tor zu erzielen. Nach der Pause schalteten die Planegger aber nochmal einen Gang hoch und erzielten in der 50. Minute das 1:0 durch Fabijan Podunavac. Acht Minuten danach erhöhte Aldin Ahmetovic auf 2:0 für die Hausherren. Almedin Saburovic bekam vom SV, bekam in der 65 eine Zeistrafe und machte die Partie nochmal spannend. Glaubte man zumindest. In Unterzahl machte Valentino Gavric den Sack zum 3:0 Endstand zu. SV Planegg-Krailling – VfL Denklingen 3:0

SV Planegg-Krailling: Simon Oppolzer, Martin Bauer, Momko Kojic, Leonardo Lajqi (57. Mirza Zahirovic), Mario Simic (78. Matej Bonic), Andrej Skoro, Aldin Ahmetovic (68. Valentino Gavric), Ante Kraljevic, Almedin Saburovic (78. Amani Mbaraka), Aleksander Demonjic, Fabijan Podunavac (69. Stefan Mikerevic)

VfL Denklingen: Simon Sporer, Tobias Ried, Tobias Schelkle, Lukas Greif (87. Ludwig Kirchbichler), Raphael Zwerschke, Armin Sporer (46. Martin Krimshandl), Hannes Rambach, Michael Stahl, Christoph Schmitt (74. Peter Kinast), Johannes Mayr, Elias Greinacher

Schiedsrichter: Sebastian Mauer (Großkarolinenfeld) - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Fabijan Podunavac (50.), 2:0 Aldin Ahmetovic (58.), 3:0 Valentino Gavric (71.) Spiele am Samstag

Elf-Tore-Wahnsinn beim MTV München! Die Heimherren gingen nach 14 Minuten erstmals durch Valentin Dammasch in Führung. Zehn Minuten später erhöhte Top-Scorer Alexander Kaltner auf 2:0. Die Gäste aus Bad Heilbrunn blieben jedoch im Spiel und verkürzten in der 50. Minute auf 1:2 – Torschütze war André Tiedt. Kurz darauf stellte Kaltner durch einen Elfmeter den Vorsprung wieder her. Bad Heilbrunn traf drei Minuten später durch Anton Krinner. In einem torreichen Spiel ging es jetzt Schlag auf Schlag. Philipp Skodic in Minute 73, Felix Gellner in Minute 79, Alexander Kaltner mit seinem dritten Tor in Minute 81, Albert Rachi in Minute 83, Moritz Wild in Minute 88 und letztlich erneut Felix Gellner in Minute 89. Eine unfassbare Partie des 12. Spieltags. MTV 1879 München – SV Bad Heilbrunn 7:4

MTV 1879 München: Aldonis Krasniqi, Moritz Wild, Hubert Bichlmaier, Moritz Schlehe (90. Jonas Heilhecker), Valentin Dammasch (62. Ümit Alper), Franz Mullai, Franz Folda (45. Philipp Skodic), Elsjan Duraj, Lukas Ahrend, Vincenzo Potenza (56. Albert Rachi), Alexander Kaltner - Trainer: Alexander Kaltner

SV Bad Heilbrunn: Mohammed Yeniay, André Tiedt, Nikolaus Pföderl, Ludwig Buchmair, Anton Pappritz, Anton Krinner, Thomas Pföderl, Tobias Bauer, Jonas Gall, Sebastian Rösch (47. Sebastian Ammer), Leon Meisl (46. Felix Gellner) - Trainer: Walter Lang

Schiedsrichter: Laurin Schmitt (Feldkirchen-Westerham) - Zuschauer: 60

Tore: 1:0 Valentin Dammasch (14.), 2:0 Alexander Kaltner (24.), 2:1 André Tiedt (50.), 3:1 Alexander Kaltner (52. Foulelfmeter), 3:2 Anton Krinner (55.), 4:2 Philipp Skodic (73.), 7:3 Felix Gellner (79.), 5:2 Alexander Kaltner (81.), 6:2 Albert Rachi (83.), 7:2 Moritz Wild (88.), 7:4 Felix Gellner (89.)

Der TSV Geiselbullach kann nach zwei Niederlagen in Serie wieder einen Sieg einfahren. Gegen den SV Raisting gewinnt die Held-Elf mit 2:1. Die Bullacher waren früh auf Kurs Sieg. Lukas Bründl erzielte nach zehn Minuten das 1:0. Lysander Weiß erhöhte kurz vor der Pause auf 2:0 (42. Minute). Die Gäste aus Raisting kamen zwar vier Minuten nach der Halbzeit nochmal zurück (Marius Suchanoff in Minute 49), doch letztlich mussten sie sich dem TSV geschlagen geben. TSV Geiselbullach Neu-Esting – SV Raisting 2:1

TSV Geiselbullach Neu-Esting: Stefan Held, Sebastian Schäfer, Jannik Schröder (88. Marc Tristl), Tim Greiner, Michael Scharpf (46. Dennis Probst) (76. Marc Egenhofer), Roman Fuchs, Fitim Raqi (63. Felix Thurner), Lukas Bründl, Alessandro Einertshofer, Karl Sdzuy (72. Michael Angermaier), Lysander Weiß - Trainer: Stefan Held

SV Raisting: Urban Schaidhauf, Thomas Bretthauer (46. Julien Wiesner), Hermann Sigl, Marius Suchanoff (82. David Gretschmann), Henri Gersbach, Viktor Neveling, Mathias Sedlmeier (68. Benedikt Stechele), Gianluca Zandt, Florian Flath, Frederik Specht (46. Francois Ngwen), Luca Sigl (46. Lukas Matz) - Trainer: Johannes Franz

Schiedsrichter: Jakob Wagner (Zuchering) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Lukas Bründl (10.), 2:0 Lysander Weiß (42.), 2:1 Marius Suchanoff (49.)

Das Duell der Mittelfeld-Klubs aus Pullach und Penzberg hat viele Tore geboten. Penzberg ging früh in Führung – Sinan Grgic erzielte nach neun Minuten die Führung. In der 24. Minute verwandelte Dominik Bacher einen Elfmeter und erhöhte somit auf 2:0 für Penzberg. Nach der Halbzeit blieben die Gäste weiter gefährlich. In Minute 62 schraubte Samir Neziri das Ergebnis auf 3:0 und Dominik Bacher schnürte in der 73. Minute seinen Doppelpack. Robin Hoffmann traf noch in der 82. Minute für Pullach, letztlich verlor der SVP aber recht klar mit 1:4. SV Pullach – 1. FC Penzberg 1:4

SV Pullach: Leopold Bayerschmidt, Linus Radau (7. Leopold Adomeit), Janosch Barho, Samuel O´Bryant (46. Zakarie Abukar Mudei), Kelian Nzita (46. Vinzenz Neubauer), Josef Burghard, Maximilian Stapf (40. David Perl), Robin Hoffmann, Maurus Miller (57. Evaldy Tunga), Paul Breuling, Sanntino Pandza - Trainer: Fabian Beigl

1. FC Penzberg: Benedikt Zeisel, Marco Hiry (88. Maximilian Bauer), Fazlican Verep, Mirko Ramcic (75. Efe Kurtar), Ugurkan Verep (75. Emil Mergenhagen), Murat Ersoy, Samir Neziri, Fatih Kocyigit, Denis Grgic, Franz Fischer, Dominik Bacher - Trainer: Maximilian Bauer

Zuschauer: 115

Tore: 0:1 Sinan Grgic (9.), 0:2 Dominik Bacher (24. Foulelfmeter), 0:3 Samir Neziri (62.), 0:4 Dominik Bacher (73.), 1:4 Robin Hoffmann (82.)

Waldeck trotzt Olching einen Punkt ab! Nach 21 MInuten ging der Tabellenführer aus Olching erstmals in Führung – Franz Huppert war der Torschütze. Die Gäste aus Obermenzing blieben aber dran und glichen in der 41. Minute durch Jan Sostmann aus. Die Olchinger-Antwort folgte prompt. Omer Grbic erhöhte in der 43. Minute auf 2:1. In der zweiten Halbzeit ließen sich die Gäste nicht unterkriegen und erzielten in der 53. Minute den 2:2-Ausgleich. Mit diesem Treffer von Florian Graf war das Ergebnis besiegelt. Olching verpasst es somit die Tabellenführung auszubauen. SC Olching – SV Waldeck Obermenzing 2:2

SC Olching: Maximilian Hoffmann, Moritz Vollmer, Kevin Roth (56. Niklas Uhle), Florian Hofmann, Jan Sostmann, Leon Heinzlmair, Jakob Zißelsberger, Ferenc Ambrus (62. Adnan Ribo), Patrick Huljina, Kerem Kavuk (86. Connor Punzelt), Omer Grbic - Trainer: Felix Mayer

SV Waldeck Obermenzing: David Novak, Luca Pfletschinger, Florian Seizinger, Philipp Kaiser, Franz Huppert, Fabian Giudice, Hüseyin Ceker (71. Maximilian Graf), Filip Vnuk (59. Christoph Seizinger), Florian Graf (81. Joel Arthur), Philip Schemat (71. Ben Schüller), Nils Witte - Trainer: Stefan Gutsmiedl

Schiedsrichter: Thomas Feldhofer (Bockhorn ) - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Franz Huppert (21.), 1:1 Jan Sostmann (41.), 2:1 Omer Grbic (43.), 2:2 Florian Graf (53.)

Spiele am Freitag