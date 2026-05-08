BZL Süd: SV Planegg-Krailling bezwingt Deisenhofen II

Am Freitagabend konnte der SV Planegg-Krailling den FC Deisenhofen II besiegen. Der Spieltag in der Übersicht.
Mit 2:1 siegte der SV Planegg-Krailling beim FC Deisenhofen II. Mario Matijevic brachte die Gäste nach 28 gespielten Minuten in Front, nur 13 Minuten später musste er mit glatt Rot vom Platz. Im zweiten Durchgang konnte Planegg-Krailling in Unterzahl durch Valentino Gavric erhöhen (58.). Nur sechs Minuten später brachte Eren Özbek Deisenhofen zurück ins Spiel, ein weiterer Treffer fiel aber nicht mehr. Mit dem Sieg wahrt Planegg-Krailling seine Minimalchance auf die Meisterschaft, der Rückstand auf Olching beträgt jetzt nur noch zweu Punkte (der SC empfängt morgen den MTV München). Deisenhofen II hat zwar sechs Punkte Vorsprung auf die Relegationsplätze, rein rechnerisch - und vermutlich auch nur theoretisch - ist der Klassenerhaltt noch nicht gesichert.
FC Deisenhofen II – SV Planegg-Krailling 1:2
FC Deisenhofen II: Johannes Widmann, Lukas Vollmer, Oliver Lindenauer (70. Vegas Niederdorfer), Eren Özbek, Niklas Sagner (88. David Hoffmann), Maximilian Martin, Jonas Rogalski (83. Giuliano Gaub), Lukas Blauensteiner (54. Noah Rehm), Evrad Ngeukeu (65. Marco Bisignano), Jonas Herrmann, Florian Weber - Trainer: Andreas Budell
SV Planegg-Krailling: Marijan Krasnic, Martin Bauer, Mirza Zahirovic, Leonardo Lajqi (65. Matej Bonic), Amani Mbaraka, Stefan Mikerevic (55. Aldin Ahmetovic), Ante Kraljevic, Valentino Gavric (78. Antonio Matic), Aleksander Demonjic (90. Adrijan Hasic), Dario Matijevic, Fabijan Podunavac - spielender Co-Trainer: Martin Bauer - Trainer: Pero Vidak - Co-Trainer: Christian Zercher
Tore: 0:1 Dario Matijevic (28.), 0:2 Valentino Gavric (57.), 1:2 Eren Özbek (63.)
Rot: Dario Matijevic (41./SV Planegg-Krailling/)