BZL Süd: SV Planegg-Krailling bezwingt Deisenhofen II

Konnte in Deisenhofen gewinnen: Der SV Planegg-Krailling. – Foto: Tamara Rabuser, Dieter Metzler

Mit 2:1 siegte der SV Planegg-Krailling beim FC Deisenhofen II. Mario Matijevic brachte die Gäste nach 28 gespielten Minuten in Front, nur 13 Minuten später musste er mit glatt Rot vom Platz. Im zweiten Durchgang konnte Planegg-Krailling in Unterzahl durch Valentino Gavric erhöhen (58.). Nur sechs Minuten später brachte Eren Özbek Deisenhofen zurück ins Spiel, ein weiterer Treffer fiel aber nicht mehr. Mit dem Sieg wahrt Planegg-Krailling seine Minimalchance auf die Meisterschaft, der Rückstand auf Olching beträgt jetzt nur noch zweu Punkte (der SC empfängt morgen den MTV München). Deisenhofen II hat zwar sechs Punkte Vorsprung auf die Relegationsplätze, rein rechnerisch - und vermutlich auch nur theoretisch - ist der Klassenerhaltt noch nicht gesichert.