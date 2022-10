Gilbert Diep (li.) traf per Traumtor zur Führung. – Foto: Dieter Metzler

BZL Süd: SpVgg 1906 schlägt HSV - Murnau und Denklingen gewinnen hoch 13. Spieltag kompakt

Die SpVgg 1906 Haidhausen hat beim SV Heilbrunn ein Ausrufezeichen gesetzt. Denklingen und Murnau feiern klare Siege. Der FC Hellas vergrößert die Sorgen des MTV Berg. Der 13. Spieltag der Bezirksliga Süd kompakt.

Spiele am Sonntag

Der MTV Berg steckt durch die klare Niederlage beim FC Hellas weiter tief im Tabellenkeller auf einem direkten Abstiegsplatz fest. In München geriet die Elf von Trainer Wolfgang Krebs schon in der Anfangsviertelstunde entscheidend in Rückstand. Abdiram Musse Bile (9.) und Grigorios Almanidis (14.) brachten das Team von Christian Zgouri und Dimitrios Laskaris früh mit 2:0 in Front. Sadiq Baba Kyari legte noch vor der Pause den dritten Treffer nach. Mijo Crnjak gelang in der 82. Minute per verwandeltem Foul-Elfmeter noch der Ehrentreffer, ehe Tihomir Rucevic in der Nachspielzeit den alten Abstand wieder herstellen konnte. Der MTV hat nach der Niederlage drei Zähler Rückstand auf den ersten Relegationsplatz. Hellas setzt sich durch den Dreier vier Punkte von der kritischen Zone ab. FC Hellas München – MTV Berg/Würmsee 4:1

FC Hellas München: Georgios Blantis, Konstantinos Paschalidis, Georgios Spiridonov, Grigorios Almanidis (55. Tihomir Rucevic), Tschetiani Batsouki (65. Paul Odunlade), Christos Papapoulios (78. Haris Huskic), Samir Beric, Kyriakos Mavromatis, Abdiram Musse Bile (78. Fabijan Pejic), Sadiq Baba Kyari, Marko Mikač (78. Savvas Arountidis) - Trainer: Christian Zgouri - Trainer: Dimitrios Laskaris

MTV Berg/Würmsee: Akos Bohl, Bernard Crnjak, Cornelius Verenkotte, Florian Auburger, Mijo Crnjak, Niklas Betz (80. Benjamin Kunick), Luca Bücker, Luca Reitberger, Sarek Suplit, Bernhard Kresta, Anes Besic (65. John Gerlach) - Trainer: Wolfgang Krebs

Schiedsrichter: Niklas Großmann (Pfaffenhofen ) - Zuschauer: 75

Tore: 1:0 Abdiram Musse Bile (9.), 2:0 Grigorios Almanidis (14.), 3:0 Sadiq Baba Kyari (41.), 3:1 Mijo Crnjak (82. Foulelfmeter), 4:1 Tihomir Rucevic (90.+3)

Dickes Ausrufezeichen der SpVgg 1906 Haidhausen am Sonntagnachmittag in Bad Heilbrunn. Das Team von Spielertrainer Sebastian Bracher vermasselte den Gastgebern nicht nur die Tabellenführung, sondern zog durch den 4:1-Erfolg am HSV vorbei und ist jetzt Zweiter. Gilbert Diep eröffnete die Partie mit einem Traumtor nach neun Minuten. Francisco Cino Bolona (34.) und Chris malena (44.) erhöhten auf 3:0, ehe Anton Krinner mit dem Pausenpfiff noch der Anschlusstreffer gelang. Nach dem Seitenwechsel machte Max Möbius mit dem 4:1 in der 78. Minute dann alles klar. SV Bad Heilbrunn – SpVgg 1906 Haidhausen 1:4

SV Bad Heilbrunn: Christoph Hüttl, Kevin Diemb (83. Tobias Gritzuhn), Florian Kapfhammer, Florian Schnitzlbaumer (47. Felix Gellner), André Tiedt, Anton Krinner, Thomas Pföderl, Maximilian Schnitzlbaumer (83. Sebastian Ammer), Andreas Specker, Anton Pappritz, Felix Gellner - Trainer: Walter Lang

SpVgg 1906 Haidhausen: Michael Perkovic, Toni Rauch, Valter Amaral, Chris Malena, Leo Omale, Justin Gaigl (61. Thomas De Prato), Florian Haertel (88. Danijel Malenica), Niklas Ganter, Sebastian Bracher (58. Max Möbius), Francisco Cino Bolona (81. Gürkan Öztürk), Gilbert Francois Diep - Trainer: Sebastian Bracher - Trainer: Bernd Gegenfurtner

Schiedsrichter: Julian Neumann (Wörth) - Zuschauer: 263

Tore: 0:1 Gilbert Francois Diep (9.), 0:2 Francisco Cino Bolona (34.), 0:3 Chris Malena (44.), 1:3 Anton Krinner (45.+2), 1:4 Max Möbius (78.)

Aufsteiger TSV Murnau mischt weiterhin in der Spitzengruppe der Bezirksliga Süd mit. Beim SV Aubing gewann Sven Teichmanns Mannschaft klar mit 3:1. Emilio Schmidt Cabrera läutete mit einem verwandelten Strafstoß den achten Saisonsieg ein (27.). Sechs Minuten später legte Tadeus Henn den zweiten Treffer zum 2:0-Pausenstand nach. Im zweiten Durchgang war es Bastian Adelwart, der in der 59. Minute auf 3;0 stellte. Taha Bulut gelang in der 73. Minute nur noch Ergebniskorrektur. Aubing bleibt knapp über dem Strich, Murnau hat zwei Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Garmisch-Partenkirchen. SV Aubing München – TSV Murnau 1:3

SV Aubing München: Alexander Ladich, Thomas Graml, Quirin Hoesch, Taha Bulut (69. Abdul Bassit Djobo), Hans Haderecker, Matthias Streun, Taophik Medjessiribi, Fehmi Sevinc, Artin Shamolli, Peter Graf (35. Pasquale Tortora), Athanasios Savvas - Trainer: Patrick Ghigani

TSV Murnau: Felix Schürgers, Simon Kästele, Elias Richter, Julius Heinen, Michael Marinkovic (74. Christoph Greinwald), Phillip Mühlbauer, Tadeus Henn, Josef Bierling, Emilio Schmidt Cabrera (46. Bastian Adelwart), Konstantin Ott, Fabian Erhard (66. Manuel Diemb) - Trainer: Sven Teichmann

Schiedsrichter: Matthias Weitzel () - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Emilio Schmidt Cabrera (27. Foulelfmeter), 0:2 Tadeus Henn (33.), 0:3 Bastian Adelwart (59.), 1:3 Taha Bulut (73.)

In einer Partie mit drei Platzverweisen hatte der BCF Wolfratshausen am Sonntagnachmittag beim SV Raisting das bessere Ende für sich. Jona Lehr sorgte für einen Blitzstart der Gäste und knipste nach 180 Sekunden zum 1:0. Manuel Spreiter legte eine halbe Stunde später den zweiten Treffer nach. Nach der Pause kam dann Farbe in die Partie. Zunächst verkürzte Benedikt Multerer kurz nach Wiederanpfiff auf 1:2. Neun Minuten später verabschiedete sich Gästespieler Anto Stipic mit der Roten Karte. Raisting konnte aus der Überzahl kein Kapital schlagen und verlor in der 69. Minute Vinzenz Wolf per Ampelkarte. Vier Minuten vor Schluss sah auch Benedikt Multerer Rot und der BCF rettet den knappen Sieg über die Zeit. SV Raisting – BCF Wolfratshausen 1:2

SV Raisting: Urban Schaidhauf, Johannes Franz, David Gretschmann, Florian Breitenmoser, Markus Riedl, Maximilian König (46. Benedikt Multerer), Sebastian Baur (61. Severin Kölbl), Christoph Schmitt (78. Simon Schmitt), Vinzenz Wolf, Benedikt Stechele (46. Andreas Heichele), Sinan Grgic - Trainer: Johannes Franz

BCF Wolfratshausen: Simon Oppolzer, Ralf Schubnell, Patrick Weilguni, Paul Müller, Timon Hummel, Emir Kukrica (46. Adama Diarra) (92. Theodoros Mastoridis), Anto Stipic, Amani Mbaraka, Nico Eismann (58. David Rose), Jona Lehr, Manuel Spreiter (67. Argjent Veliqi) - Trainer: Leo Fleischer

Schiedsrichter: Lars Haffke (München) - Zuschauer: 120

Tore: 0:1 Jona Lehr (3.), 0:2 Manuel Spreiter (33.), 1:2 Benedikt Multerer (48.)

Rot: Anto Stipic (57./BCF Wolfratshausen/)

Gelb-Rot: Vinzenz Wolf (69./SV Raisting/)

Rot: Benedikt Multerer (86./SV Raisting/)

Der VfL Denklingen hat durch den 4:0-Heimsieg gegen den FC Deisenhofen II die Abstiegsplätze verlassen und atmet auf. Dominik Karg per Doppelpack und Simon Ried (28.) sorgten schon vor dem Gang in die Kabinen für klare Verhältnisse.

Im zweiten Durchgang traf Ried ebenfalls zum zweiten Mal und machte in der 76. Minute endgültig alles klar. Der VfL ist mit 15 Punkten jetzt Zehnter. Deisenhofen hat einen Zähler weniger und steht auf dem ersten Relegationsplatz zur Kreisliga. VfL Denklingen – FC Deisenhofen II 4:0

VfL Denklingen: Manuel Seifert, Manuel Waibl, Benjamin Maass, Stephan Schilcher (80. Moritz Tikovsky), Hannes Rambach, Ludwig Kirchbichler, Martin Krimshandl (70. Moritz Hemkendreis), Johannes Greif (75. Maximilian Kotz), Lukas Greif (80. Arjanit Robaj), Dominik Karg, Simon Ried - Trainer: Markus Ansorge

FC Deisenhofen II: Johannes Franzmeier, Nico Wohlmann (43. Antonio Longo), Maximilian Mayer, Robin Baumann, Giuliano Gaub (46. Fabian Giesen), Evrad Ngeukeu, Lukas Schuh, Nico Patent, Sebastian Geigenberger, Leo Edenhofer (46. Felix Scherer), Lennart Staudigl (57. Jonas Rogalski) - Trainer: Felix Scherer

Schiedsrichter: Samuel Tretter (Kirchseeon) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Dominik Karg (6.), 2:0 Dominik Karg (18.), 3:0 Simon Ried (28.), 4:0 Simon Ried (76.) Spiele am Samstag

Der Aufsteiger aus Neuhadern zeigt auch in Neuried seine Qualität. Nach 21 Minuten war es zunächst Mateo Vidmar, der die Gäste in Führung schoss, doch Marius Pösl gelang in der zweiten Halbzeit der Ausgleich. Quirin Jürgens schoss den FCN in der 74. Minute erneut in Führung und verhalf seinem Club so zum nächsten Auswärtsdreier.

Der TSV Neuried bleibt damit in der unteren Tabellenhälfte hängen, während der FC Neuhadern sein Polster auf die Abstiegsränge aufbaut. TSV Neuried – FC Neuhadern München 1:2

TSV Neuried: Konstantin Kühnle, David Topic, Maximilian LeDren, Camillo Kaspar, Marius Pösl, Nicolas Legrand (46. Jonas Einloft), Benedikt Nowack, Thomas Maier, Lasse Wippert (63. Maximilian Kriebel), Roman Pösl (80. Nikola Matovic), Mario Vrbica (72. Maximilian Schwahn) - Trainer: Daniel Dörfler - Trainer: Josip Hrgovic

FC Neuhadern München: Daniel Honnef, Tobias Flechsig, Sebastian Vogt, Korbinian Jürgens, Dominik Schwankl (69. Patrick Brandl), Daniel Egwi, Dennis Peterssen, Dominik Brandl (74. Maximilian Hartmann), Jarno Bündgens (90. Simon Maßler), Mateo Vidmar (69. Robin Obster), Quirin Jürgens (93. Julius Benker) - Trainer: Maximilian Zgud-Schoeppner

Schiedsrichter: Dominik Schneider - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Marius Pösl (60.), 1:1 Mateo Vidmar (21.), 1:2 Quirin Jürgens (74.)

Der 1. FC Penzberg hat den TSV Großhadern noch tiefer in die Krise geschossen. Das Tabellenschlusslicht musste gegen den Favorit bereits nach drei Minuten den ersten Treffer schlucken. Durim Gjocaj schoss die Penzberger in Front. Der TSV Großhadern zeigte aber ein Lebenszeichen und kam in der 71. Minute zum Ausgleich. Doch nur acht Minuten später gelang Franz Huber der erneute Führungstreffer für den 1. FCP. Der TSV Großhadern bleibt damit mit fünf Punkten Tabellenletzter. Der 1. FC Penzberg klettert damit in der Tabelle ein bisschen und bleibt im dritten Spiel ungeschlagen 1. FC Penzberg – TSV Großhadern 2:1

1. FC Penzberg: Daniel Baltzer, Mohamed Barrie (70. Marco Hiry), Fazlican Verep, Maximilian Gerg, Josef Siegert, Maximilian Panholzer (61. Mirko Ramcic), Durim Gjocaj (61. Tobias Ollert), Maximilian Kalus, Sabir Neziri (70. Ardian Geci), Denis Grgic (70. Gabriel Taffertshofer), Franz Huber - Trainer: Simon Ollert

TSV Großhadern: Fabio Gossler, Miad Barati (34. Hannes Wimmer), Sandro Khabiri, Alexander Gula, David Mensah, Kohdar Majied Daqo (46. Daniel Zielinski), Michael Pautz (80. Andreas Foltz), Serhii Kuritskyi (46. Raul Cosentino), Simon Strasser (60. Albert Rudnik), Khareem Zelmat, Yusuf Aykac

Schiedsrichter: Paul Weigert () - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Durim Gjocaj (3.), 1:1 Khareem Zelmat (71.), 2:1 Franz Huber (79.) Abgesagte Spiele

Die Mannschaft von Franco Simon leidet unter Personalproblemen und tritt die Reise nach Garmisch-Partenkirchen erst gar nicht an.