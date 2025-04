BZL Süd: Spitzenreiter siegt – Heimpleite für Gilching

Jannik Bosnjak traf in der 28. Minute zum 1:0 für die Hausherren. In der zweiten Hälfte knipste Severin Buchta in Minute 48 zum 2:0. Nemanja Rancic sorgte für den 3:0-Heimsiegerfolg gegen den TSV Neuried.

Nichts zu holen war für den TSV Neuried beim FC Wacker München. Vor 100 Zuschauern kassierten die Gäste drei Tore. Die Mannschaft von Fabian Lamotte steht mit 51 Punkten auf Tabellenrang vier. Der TSV Neuried steht mit 24 Punkten auf einem Relegationsplatz. Um diesen zu umgehen, müssen in den nächsten Spielen Punkte her.

Beim letzten Spiel am Gründonnerstag kam der SV Bad Heilbrunn nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus. Die Hausherren kamen überraschend gut in die Partie. Luca Mancusi markierte den ersten Treffer für die Hausherren in Minute 35. In der 67. Spielminute sorgte Fabian Wittmann für die zwischenzeitliche 2:0 Führung der Waldperlacher nach 67 gespielten Minuten. Dann antworteten die Gäste aus Heilbrunn, denn Maximilian Specker erzielte eine Minute danach den Anschlusstreffer. In der letzten Minute der Nachspielzeit erzielte Andre Tiedt den 2:2 Ausgleichstreffer.

SV Waldperlach – SV Bad Heilbrunn 2:2

SV Waldperlach: Benedikt Heinrich, Robin Grünwald, Maximilian Kloo (58. Dzenis Toskic), Kerian Wohlfahrt, Simon Neulinger, Semir Gracic, Julius Becker, Roberto Valanzano (73. Nikolaos Rizzo), Simon Bartholomä (29. Luca Mancusi), Umutcan Aksoy (63. Patrick Röhrl), Philipp Schaefer (63. Fabian Wittmann) - Trainer: Tobias Wittmann - Trainer: Daniel Wittmann

SV Bad Heilbrunn: Christoph Hüttl, Florian Kapfhammer, André Tiedt, Luis Meisl, Anton Pappritz, Anton Krinner, Thomas Pföderl (75. Justin Rösch), Maximilian Schnitzlbaumer (71. Jonas Gall), Andreas Specker, Benedikt Specker, Maximilian Specker - Trainer: Walter Lang

Schiedsrichter: Niklas Hampel (Mammendorf) - Zuschauer: 80

Tore: 1:0 Luca Mancusi (35.), 2:0 Fabian Wittmann (67.), 2:1 Maximilian Specker (68.), 2:2 André Tiedt (90.+5)