BZL Süd: Spitzenduo Planegg/ Olching siegt - Pullach gewinnt Gefecht

Zum Mittag gastiert der Tabellenführer aus Planegg-Krailling beim MTV München, eine halbe Stunde später startet der punktgleiche Zweite Olching in Geiselbullach die Verfolgungsjagd. Am Nachmittag steigt zwischen Wolfratshausen und Denklingen ein Abstiegsknaller, zudem empfängt Pullach Waldeck. Der Spieltag in der Übersicht.
MTV 1879 München – SV Planegg-Krailling 1:4
MTV 1879 München: Yuya Kondo, Leon Remmelberger, Moritz Wild, Elias Beckenbauer (64. Moritz Schlehe), Mario Erb, Valentin Dammasch, Philipp Skodic, Franz Folda (70. Vincenzo Potenza), Elsjan Duraj, Albert Rachi (46. Franz Mullai), Alexander Kaltner - Spielertrainer: Alexander Kaltner
SV Planegg-Krailling: Simon Oppolzer, Martin Bauer (58. Matej Bonic), Mirza Zahirovic, Momko Kojic, Leonardo Lajqi (83. Tino Pticar), Mario Simic, Andrej Skoro, Aldin Ahmetovic (56. Valentino Gavric), Aleksander Demonjic, Dario Matijevic (66. Stefan Mikerevic), Fabijan Podunavac (90. Gianluca Barella) - spielender Co-Trainer: Martin Bauer - Trainer: Pero Vidak - Co-Trainer: Christian Zercher
Tore: 0:1 Aldin Ahmetovic (4.), 0:2 Stefan Mikerevic (67.), 0:3 Valentino Gavric (89.), 0:4 Momko Kojic (90.), 1:3 Valentin Dammasch (90.)
TSV Geiselbullach Neu-Esting – SC Olching 1:3
TSV Geiselbullach Neu-Esting: Stefan Held, Sebastian Schäfer, Jannik Schröder, Tim Greiner, Felix Thurner (46. Jens Bürger), Michael Scharpf, Dennis Probst, Roman Fuchs (63. Arda Sahiner), Fitim Raqi (81. Louis Frank), Alessandro Einertshofer (61. Karl Sdzuy), Lysander Weiß (61. Lukas Bründl) - Spielertrainer: Stefan Held
SC Olching: Maximilian Hoffmann, Moritz Vollmer, Niklas Uhle (90. Patrick Huljina), Kevin Roth (66. Florian Obermeier), Florian Hofmann, Jan Sostmann, Leon Heinzlmair (90. Leopold von Trebra), Jakob Zißelsberger, Ferenc Ambrus (82. Adnan Ribo), Kerem Kavuk, Omer Grbic (90. Maximilian Herrmann) - Trainer: Felix Mayer
Schiedsrichter: Farras Fathi (München) - Zuschauer: 400
Tore: 0:1 Omer Grbic (14.), 0:2 Omer Grbic (26.), 1:2 Lukas Bründl (66.), 1:3 Jakob Zißelsberger (90.)
Rot: Michael Scharpf (25./TSV Geiselbullach Neu-Esting/)
Gelb-Rot: Tim Greiner (90./TSV Geiselbullach Neu-Esting/)
Besondere Vorkommnisse: Ferenc Ambrus (SC Olching) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Stefan Held (25.).
BCF Wolfratshausen – VfL Denklingen 0:2
BCF Wolfratshausen: Albin Veliqi, Armin Kuqi, Patriot Lajqi, Dominik Podunavac (87. Jordanis Nikolaidis), Lukas Hintermeier, Erdem Cakir, Roman Didkovskyi, Benjamin Kuqi, Argjent Veliqi (66. Erblin Deskaj), Juri Falch, Engin Torunoglu (62. Metehan Altay) - Trainer: Lulzim Kuqi
VfL Denklingen: Manuel Seifert, Tobias Ried, Tobias Schelkle, Lukas Greif (88. Peter Kinast), Raphael Zwerschke (90. Ludwig Kirchbichler), Armin Sporer (73. Moritz Tikovsky), Hannes Rambach (82. Andreas Schleich), Michael Stahl, Martin Krimshandl, Christoph Schmitt, Johannes Mayr (73. Elias Greinacher) - Spielertrainer: Christoph Schmitt
Schiedsrichter: Maximilian Biertümpfel
Tore: 0:1 Hannes Rambach (39.), 0:2 Michael Stahl (72.)
SV Pullach – SV Waldeck Obermenzing 4:2
SV Pullach: Leopold Bayerschmidt, Janosch Barho, Vinzenz Neubauer (64. Kaan Ugras), Samuel O´Bryant, Jasal Mansaray, Josef Burghard (90. Antonio Brandi), Maximilian Stapf, Robin Hoffmann, David Perl (82. Zakarie Abukar Mudei), Paul Breuling (90. Maurus Miller), Sanntino Pandza (64. Kelvin Sadiq) - Trainer: Fabian Beigl
SV Waldeck Obermenzing: David Novak, Lukas Obergrußberger (80. Joel Arthur), Florian Seizinger (57. Christoph Seizinger), Erion Rexhepi, Nils Witte, Franz Huppert, Fabian Giudice (53. Alexander Hercog), Hüseyin Ceker, Florian Graf, Philip Schemat, Marc Bedronka (46. Joel Arthur) - Trainer: Stefan Gutsmiedl
Schiedsrichter: Jakob Heiß (Rohrdorf)
Tore: 0:1 Florian Graf (8.), 1:1 Janosch Barho (26.), 2:1 Sanntino Pandza (31.), 3:1 David Perl (45.), 3:2 Franz Huppert (53.), 4:2 Kaan Ugras (84.)
Rot: Jasal Mansaray (19./SV Pullach/)
Gelb-Rot: Erion Rexhepi (79./SV Waldeck Obermenzing/)
Der TSV Gilching-Argelsried demontiert die Reserve des FC Deisenhofen. Schon in der fünften Minute gab Marco Brand mit dem 1:0 für die Gastgeber die Richtung für den weiteren Spielverlauf vor. Deisenhofen konnte in der 14. Minute durch Lukas Vollmer zunächst noch einmal ausgleichen, Gilching antwortete in der 29. Minute jedoch mit dem 2:1 durch Manuel Eichberg. Mit der knappen Führung ging es in die Pause. Im zweiten Durchgang nahm das Unheil aus Deisenhofener Sicht dann seinen Lauf.
Zunächst stellte Maximilian Hölzl in der 58. Minute auf 3:1. In der Folge ließ der TSV nichts mehr anbrennen. Die Hausherren eröffneten die Schlussphase mit einem Doppelschlag durch Daniel Yordanov (76.) und Tarik Kluge (79.) bevor Maximilian Karl in der 85. Minute per Elfmeter sogar noch das 6:1 obendrauf setzte. Den Gästen gelang in der 90. Minute zwar noch ein Tor zum 6:2, an der deutlichen Pleite änderte das aber nichts mehr.
Der TSV Gilching-Argelsried sammelt damit wertvolle Punkte im Aufstiegsrennen. Beim FC Deisenhofen setzt sich währenddessen der Negativtrend der vergangenen Wochen mit nur einem Sieg aus mittlerweile neun Partien fort.
TSV Gilching-Argelsried – FC Deisenhofen II 6:2
TSV Gilching-Argelsried: Sebastian Hollenzer, Maximilian Hölzl (62. Maximilian Karl), Jonas Engelhardt, Maximilian König (82. Felix Sambs), Tarik Kluge, Marco Brand, Ben Bauer (63. Daniel Yordanov), Jasin Uka (71. Quirin Wiedemann), Manuel Eichberg, Andre Gasteiger (55. Jonathan Krukow), Leander Kraus
FC Deisenhofen II: Bastian Amann, Josip Cosic (67. Pablo Sliwka Seoane), Lukas Vollmer (68. Florian Weber), Henrik Freitag (61. Oliver Lindenauer), Maximilian Martin, Sebastian Geigenberger, Jonas Rogalski, Andreas Perneker (75. Marco Bisignano), Lukas Blauensteiner, Vincent Bürstner, Lazar Cavnic (46. Noah Rehm)
Tore: 1:0 Marco Brand (10.), 1:1 Lukas Vollmer (14.), 2:1 Manuel Eichberg (29.), 3:1 Maximilian Hölzl (58.), 4:1 Daniel Yordanov (76.), 5:1 Tarik Kluge (79.), 6:1 Maximilian Karl (85. Foulelfmeter), 6:2 Florian Weber (90.)