BZL Süd: Spektakel in Untermenzing, spätes Drama in Pullach 28. Spieltag der Bezirksliga Süd von Paul Ruser · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

Der SV Pullach (gelb) egalisiert in zwei Minuten einen Zwei-Tore-Rückstand holt immerhin einen Punkt. – Foto: Tamara Rabuser

Der SV Untermenzing und der SV Raisting liefern Offensivspektakel, der SV Pullach jubelt spät und der VfL Denklingen sendet ein Lebenszeichen im Abstiegskampf. Alle Spiele am 28. Spieltag der Bezirksliga Süd in der Übersicht.

Spiele am Samstag

Der VfL Denklingen schlägt den MTV 1879 München und sammelt wertvolle Zähler im Abstiegskampf. Mann des Tages war Hannes Rambach, der die Gäste mit einem Doppelschlag in der Anfangsphase auf die Siegerstraße brachte (5. und 11.). Im weiteren Spielverlauf behauptete Denklingen den frühen Vorsprung und brachte die Führung über die Zeit. Durch den Sieg wahrt sich der VfL die Chance auf den direkten Klassenerhalt, dafür müssen in den nächsten Spielen aber weitere Punkte her.

MTV 1879 München – VfL Denklingen 0:2

MTV 1879 München: Yuya Kondo, Moritz Wild, Elias Beckenbauer, Mario Erb, Moritz Schlehe, Franz Mullai (56. Erdem Durdu), Philipp Skodic (76. Noail Kado), Elsjan Duraj (63. Jan Zeugner), Lukas Ahrend, Vincenzo Potenza (46. Simon Knecht), Erion Suljejmani

VfL Denklingen: Manuel Seifert, Tobias Ried, Ludwig Kirchbichler, Manuel Waibl, Lukas Greif (87. Simon Ried), Jannik Ulsamer, Hannes Rambach (80. Andreas Schleich), Michael Stahl, Christoph Schmitt, Johannes Mayr (71. Raphael Zwerschke), Dominik Karg

Tore: 0:1 Hannes Rambach (5.), 0:2 Hannes Rambach (11.)

Der SV Untermenzing brennt gegen den SV Polling ein Offensivfeuerwerk ab. Schon in der zweiten Minute gab Maximilian Kriebel mit dem 1:0 die Richtung für den weiteren Spielverlauf vor. Jakob Renner (18.), Tobias Halfmann (36.), Julian Heigl (40.) und Fabian Tarisch-May (44.) krönten die furiose erste Hälfte der Hausherren und sorgten für eine 5:0-Pausenführung. In der zweiten Hälfte ging Untermenzing etwas vom Gas. Dennoch gab es weitere Treffer durch Benedikt Nowack (53.) und wieder Tarisch-May (63.). Polling hatte der Untermenzinger Übermacht nichts entgegenzusetzen und schaffte es lediglich mit zwei Platzverweisen kurz vor Schluss auf den Spielberichtsbogen. Die Gäste stecken damit weiterhin tief im Abstiegskampf und müssen in den nächsten Wochen dringend ein anderes Gesicht zeigen, wenn der Klassenerhalt gelingen soll. SV Untermenzing – SV Polling 7:0

SV Untermenzing: Anton Schlick, Fabian Tarisch-May (71. Marino Zivkovic), Philipp Simonides, Julian Heigl, Jakob Renner, David Marinkovic, Tobias Halfmann (66. Roman Kriebel), Maximilian Kriebel (76. Leon Dekorsy), Nico Rosenthal, Benedikt Nowack (84. Sebastian Fuchs), Nick Schnöller (76. Calogero Avanzato)

SV Polling: Mathias Schuster, Fabian Berg, Markus Kasper, Tobias Niederleitner, Michael Schwinghammer, Michael Hengge, Fabian Loos, Maximilian Baumgartner, Benedikt Veicht, Fabio Hägl, Ardian Simnica

Tore: 1:0 Maximilian Kriebel (2.), 2:0 Jakob Renner (18.), 3:0 Tobias Halfmann (36.), 4:0 Julian Heigl (40.), 5:0 Fabian Tarisch-May (44.), 6:0 Benedikt Nowack (53.), 7:0 Fabian Tarisch-May (63.)

Gelb-Rot: Michael Schwinghammer (88./SV Polling/)

Gelb-Rot: Fabio Hägl (90./SV Polling/)

Der SV Pullach und der SV Bad Heilbrunn teilen sich die Punkte. Zunächst sah es für die Gäste deutlich besser aus, Sebastian Ammer brachte Heilbrunn schon in der zweiten Minute in Front. Kurz vor der Pause erhöhte Maximilian Specker sogar auf 2:0. Die Führung hatte bis in die Schlussphase Bestand, dann wurde es so dramatisch. Zunächst gelang Pullach in Person von Sanntino Pandza in der 89. Minute der Anschlusstreffer, nur eine Minute später glich David Perl die Partie sogar aus und raubte den Gästen den schon sicher geglaubten Sieg. Damit verpasst es der HSV den Klassenerhalt endgültig einzutüten. Nichtsdestotrotz bleibt Heilbrunn für die letzten Spieltage in einer guten Ausgangslage und hat alles in der eigenen Hand. SV Pullach – SV Bad Heilbrunn 2:2

SV Pullach: Leopold Bayerschmidt, Linus Radau, Janosch Barho (45. Paul Breuling) (72. Jasal Mansaray), Vinzenz Neubauer, Leopold Adomeit, Maximilian Stapf, David Perl, Antonio Brandi (45. Paul Breuling), Marvin Fauth (72. Evaldy Tunga), Michael Wich (23. Zakarie Abukar Mudei), Sanntino Pandza

SV Bad Heilbrunn: Alihan Uzun, Florian Schnitzlbaumer, Florian Kapfhammer, André Tiedt, Luis Meisl, Anton Pappritz, Anton Krinner, Thomas Pföderl, Sebastian Ammer (69. Dominik Hoch), Maximilian Specker (80. Tobias Bauer), Jonas Gall (85. Sebastian Rösch)

Tore: 0:1 Sebastian Ammer (2.), 0:2 Maximilian Specker (37.), 1:2 Sanntino Pandza (89.), 2:2 David Perl (90.+3)

Der SV Raisting zerlegt den BCF Wolfratshausen und sammelt wertvolle Zähler im Abstiegskampf. Schon in den ersten zehn Minuten sorgte Elias Lieb mit einem Doppelschlag für klare Verhältnisse (5. und 8.) Nach weiteren Toren von Lukas Matz (33.), Korbinian Hibler (41.) und wieder Lieb (43.) war die Partie zur Pause mit einem Spielstand von 5:0 für die Gäste schon entschieden. In der zweiten Hälfte erhöhten Matz und Hibler jeweils ihren Doppelpack (68. und 79.) und stellten auf 7:0. Kurz vor Schluss gelang Benjamin Kuqi immerhin noch der Ehrentreffer für den BCF. Raisting vergrößert damit sein Polster auf die Relegationsplätze, Wolfratshausen stellt währenddessen wieder einmal unter Beweis, warum der Abstieg schon seit einigen Wochen feststeht. BCF Wolfratshausen – SV Raisting 1:7

BCF Wolfratshausen: Albin Veliqi, Dominik Zaczyk, Roman Didkovskyi (46. Hatmi Berisha), Pedro Sumbo, Patriot Lajqi, Erdem Cakir, Metehan Altay (83. Fabian Adldinger), Nicholas Onyia (74. Sebastian Graf), Mohamed Karim, Benjamin Kuqi, Leon Hölting (64. Raphael Dick)

SV Raisting: Urban Schaidhauf, Hermann Sigl, Marius Suchanoff (46. Michael Ahn), Henri Gersbach, Sebastian Baur (74. Viktor Neveling), David Gretschmann (21. Ludwig Huber), Benedikt Stechele (54. Mathias Sedlmeier), Elias Lieb, Frederik Specht, Lukas Matz, Korbinian Hibler

Tore: 0:1 Elias Lieb (5.), 0:2 Elias Lieb (8.), 0:3 Lukas Matz (33.), 0:4 Korbinian Hibler (41.), 0:5 Elias Lieb (43.), 0:6 Lukas Matz (68.), 0:7 Korbinian Hibler (79.), 1:7 Benjamin Kuqi (88.) Spiel am Freitag