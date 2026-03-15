BZL Süd: Spektakel im Menzinger Derby - Deisenhofen und Polling siegen

Die Zweitvertretung des FC Deisenhofen konnte beim SV Raisting mit 2:0 gewinnen. Für die Gästetreffer sorgten Marco Bisignano und Luke Gandl (29. und 70.). Deisenhofen verbessert sich mit dem Dreier auf den siebten Platz, Raisting steht auf Rang elf.

Der SV Polling konnte gegen den SV Bad Heilbrunn einen wichtigen Sieg im Kampf um die Klasse einfahren. Fabian Loos brachte die Gastgeber bereits nach sechs Minuten in Front, doch nur fünf Minuten später konnte Anton Krinner vom Punkt ausgleichen. Der finale Treffer der Partie fiel noch im ersten Durchgang, als Philip Schöttl in der 45. Spielminute traf. Polling schiebt sich in der Tabelle an Denklingen vorbei auf Platz 14, zum rettenden Ufer sind es nur noch fünf Punkte Rückstand. Bad Heilbrunn bleibt Zehnter.

SV Polling – SV Bad Heilbrunn 2:1

SV Polling: Mathias Schuster, Michael Stoßberger, Sebastian Gößl, Philip Schöttl, Marcel Mayr, Michael Hengge (69. Christian Baierlacher), Felix Grötz, Fabian Loos (58. Julian Jäcker), Maximilian Baumgartner, Benedikt Veicht, Fabio Hägl - Trainer: Maximilian Jochner

SV Bad Heilbrunn: Alihan Uzun, Florian Schnitzlbaumer, Florian Kapfhammer, Luis Meisl, Nikolaus Pföderl (82. Leon Meisl), Anton Pappritz (45. Jonas Gall), Anton Krinner (73. Sebastian Rösch), Thomas Pföderl, Maximilian Schnitzlbaumer, Tobias Bauer (68. Felix Gellner), Maximilian Specker (68. Dominik Hoch) - Trainer: Walter Lang

Tore: 1:0 Fabian Loos (6.), 1:1 Anton Krinner (11. Foulelfmeter), 2:1 Philip Schöttl (45.)