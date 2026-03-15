BZL Süd: Spektakel im Menzinger Derby - Deisenhofen und Polling siegen

Am Sonntag konnte Waldeck-Obermenzing das wilde Menzinger Derby gegen Untermenzing für sich entscheiden. Deisenhofens U23 gewann in Raisting, Polling freute sich gegen Bad Heilbrunn über drei Punkte. Der Spieltag in der Übersicht.
Trotz zweifacher Führung ging der SV Untermenzing im Derby gegen den SV Waldeck Obermenzing als Verlierer vom Platz. Julian Heigl traf bereits in der dritten Minute für Untermenzing. In der Folge schwächten sich die Gastgeber mit der roten Karte von Philipp Simonides selbst (26.), eine Zeigerumdrehung später stellte Joel Arthur das Duell auf Anfang. In der 32. Minute konnte Lukas Obergrußberger das Spiel zwar drehen, doch erneut zappelte der Ball eine Minute später im Netz: Nick Schnöller glich diesmal für Untermenzing aus. Nach dem Seitenwechsel sorgte Maximilian Kriebel für die zweite Untermenzinger Führung (58.), welche aber aufgrund des Treffers von Filip Vnuk nur wenige Minuten Bestand hatte (62.). Das letzte Wort hatten die in Überzahl spielenden Obermenzinger, die dank Luis Härtel jubeln konnten (78.). Obermenzing bleibt mit dem Sieg auf Platz vier und oben dran, Untermenzing rutscht auf den achten Platz ab.
SV Untermenzing – SV Waldeck Obermenzing 3:4
SV Untermenzing: Florian Geck, Christopher Kolbeck, Fabian Keller May, Philipp Simonides, Julian Heigl, David Marinkovic (90. Vincent Schmitz), Maximilian Kriebel (76. Alexander Berg), Benedikt Nowack (90. Calogero Avanzato), Alexander Nitzl, Moritz Mösmang, Nick Schnöller (63. Mateusz Cichon) - Trainer: Nico Formella
SV Waldeck Obermenzing: Patrick Koller, Lukas Obergrußberger (66. Philipp Kaiser), Luis Härtel, Christian Hercog (86. Marco Stowasser), Nils Witte, Hüseyin Ceker, Filip Vnuk, Florian Graf, Joel Arthur (52. Christoph Seizinger), Philip Schemat (74. Luca Pfletschinger), Marc Bedronka (52. Moritz Metten) - Trainer: Stefan Gutsmiedl
Tore: 1:0 Julian Heigl (3.), 1:1 Joel Arthur (27.), 1:2 Lukas Obergrußberger (32.), 2:2 Nick Schnöller (33.), 3:2 Maximilian Kriebel (58.), 3:3 Filip Vnuk (62.), 3:4 Luis Härtel (78.)
Rot: Philipp Simonides (26./SV Untermenzing/)
Die Zweitvertretung des FC Deisenhofen konnte beim SV Raisting mit 2:0 gewinnen. Für die Gästetreffer sorgten Marco Bisignano und Luke Gandl (29. und 70.). Deisenhofen verbessert sich mit dem Dreier auf den siebten Platz, Raisting steht auf Rang elf.
SV Raisting – FC Deisenhofen II 0:2
SV Raisting: Urban Schaidhauf, Gianluca Zandt, Hermann Sigl, Henri Gersbach, Viktor Neveling (76. Mathias Sedlmeier), David Gretschmann, Benedikt Stechele, Maximilian Neufing, Elias Lieb (62. Korbinian Hibler), Frederik Specht (71. Luca Sigl), Lukas Matz (80. Johannes Salzmann) - Trainer: Johannes Franz
FC Deisenhofen II: Bastian Amann, Josip Cosic, Oliver Lindenauer (62. Lukas Blauensteiner), Eren Özbek (52. Henrik Freitag), Niklas Sagner, Luke Gandl, Sebastian Geigenberger (59. Noah Rehm), Andreas Perneker, Marco Bisignano (78. Giuliano Gaub), Evrad Ngeukeu (59. Lukas Vollmer), Jonas Herrmann - Trainer: Andreas Budell
Tore: 0:1 Marco Bisignano (29.), 0:2 Luke Gandl (70.)
Gelb-Rot: Benedikt Stechele (87./SV Raisting/)
Der SV Polling konnte gegen den SV Bad Heilbrunn einen wichtigen Sieg im Kampf um die Klasse einfahren. Fabian Loos brachte die Gastgeber bereits nach sechs Minuten in Front, doch nur fünf Minuten später konnte Anton Krinner vom Punkt ausgleichen. Der finale Treffer der Partie fiel noch im ersten Durchgang, als Philip Schöttl in der 45. Spielminute traf. Polling schiebt sich in der Tabelle an Denklingen vorbei auf Platz 14, zum rettenden Ufer sind es nur noch fünf Punkte Rückstand. Bad Heilbrunn bleibt Zehnter.
SV Polling – SV Bad Heilbrunn 2:1
SV Polling: Mathias Schuster, Michael Stoßberger, Sebastian Gößl, Philip Schöttl, Marcel Mayr, Michael Hengge (69. Christian Baierlacher), Felix Grötz, Fabian Loos (58. Julian Jäcker), Maximilian Baumgartner, Benedikt Veicht, Fabio Hägl - Trainer: Maximilian Jochner
SV Bad Heilbrunn: Alihan Uzun, Florian Schnitzlbaumer, Florian Kapfhammer, Luis Meisl, Nikolaus Pföderl (82. Leon Meisl), Anton Pappritz (45. Jonas Gall), Anton Krinner (73. Sebastian Rösch), Thomas Pföderl, Maximilian Schnitzlbaumer, Tobias Bauer (68. Felix Gellner), Maximilian Specker (68. Dominik Hoch) - Trainer: Walter Lang
Tore: 1:0 Fabian Loos (6.), 1:1 Anton Krinner (11. Foulelfmeter), 2:1 Philip Schöttl (45.)
Im Kampf um den Klassenerhalt konnte der TSV Geiselbullach den MTV München mit 2:1 bezwingen. Roman Fuchs erhöhte nach zwanzig Minuten, Alessandro Einertshofer erhöhte kurz vor dem Pausenpfiff. Direkt nach dem Seitenwechsel konnte Luca Roth zwar verkürzen (47.), ein weiterer Treffer gelang den Münchnern aber nicht mehr. Geiselbullach klettert auf den zwölften Platz, der Rückstand auf das sichere Ufer beträgt nur noch drei Zähler. Der MTV München bleibt auf Rang neun.
TSV Geiselbullach Neu-Esting – MTV 1879 München 2:1
TSV Geiselbullach Neu-Esting: Stefan Held, Sebastian Schäfer, Florian Peters (63. Louis Frank), Jannik Schröder, Maximilian Lutter, Maximilian Morstein (45. Karl Sdzuy), Tim Greiner, Jens Bürger, Felix Thurner (46. Dennis Probst), Roman Fuchs (86. Arda Sahiner), Alessandro Einertshofer (90. Florian Döhler) - Spielertrainer: Stefan Held
MTV 1879 München: Yuya Kondo, Leon Remmelberger, Moritz Wild (59. Noail Kado), Elias Beckenbauer, Moritz Schlehe (80. Alexander Deutsch), Luca Roth, Franz Mullai, Philipp Skodic, Franz Folda (72. Julius Albert), Lorik Beka (46. Vincenzo Potenza), Alexander Kaltner - Spielertrainer: Alexander Kaltner
Schiedsrichter: Moritz Martin - Zuschauer: 126
Tore: 1:0 Roman Fuchs (20.), 2:0 Alessandro Einertshofer (45.), 2:1 Luca Roth (47.)
Elf Buden schenkte der SV Planegg-Krailling dem abgeschlagenen Tabellenletzten BCF Wolfratshausen ein. Zur Pause stand es 4:0, für die Tore im ersten Durchgang sorgten Patriot Lajqi (8., Eigentor), Dario Matijevic (11.), Valentino Gavric (19.) und Aleksander Demonjic (37.). Nach dem Seitenwechsel erhöhten Mario Simic (48.), Fabijan Podunavac (54.), erneut Gavric (61.) und Demonjic (64.) und Aldin Ahmetovic (72.). Mit zwei weiteren Treffern sorgte Demonjic im Anschluss für die Treffer zehn und elf (80. und 82.). Mit dem Dreier festigt Planegg-Krailligg Platz zwei und verbessert seine Tordifferenz deutlich.
BCF Wolfratshausen – SV Planegg-Krailling 0:11
BCF Wolfratshausen: Albin Veliqi, Armin Kuqi, Dominik Zaczyk, Roman Didkovskyi, Patriot Lajqi, Dominik Podunavac (72. Lulzim Kuqi), Lukas Hintermeier, Erdem Cakir, Metehan Altay, Benjamin Kuqi, Leon Hölting (61. Fabian Adldinger) - Trainer: Lulzim Kuqi
SV Planegg-Krailling: Simon Oppolzer, Mirza Zahirovic (46. Daniel Velickovski), Momko Kojic, Leonardo Lajqi, Mario Simic, Andrej Skoro, Stefan Mikerevic (46. Fabijan Podunavac), Ante Kraljevic (60. Matej Bonic), Valentino Gavric (66. Adrijan Hasic), Aleksander Demonjic, Dario Matijevic (46. Aldin Ahmetovic) - spielender Co-Trainer: Martin Bauer - Trainer: Pero Vidak - Co-Trainer: Christian Zercher
Tore: 0:1 Patriot Lajqi (8. Eigentor), 0:2 Dario Matijevic (11.), 0:3 Valentino Gavric (19.), 0:4 Aleksander Demonjic (37.), 0:5 Mario Simic (48.), 0:6 Fabijan Podunavac (54.), 0:7 Valentino Gavric (61.), 0:8 Aleksander Demonjic (64.), 0:9 Aldin Ahmetovic (72.), 0:10 Aleksander Demonjic (80.), 0:11 Aleksander Demonjic (82.)
Der 1. FC Penzberg gewann dank des späten Treffers von Samir Neziri (87.) mit 1:0 gegen den VfL Denklingen. Damit klettert Penzberg auf den vierten Platz und bleibt weiter oben dran, Denklingen rutscht auf Rang 14 ab.
1. FC Penzberg – VfL Denklingen 1:0
1. FC Penzberg: Benedikt Zeisel, Marco Hiry, Fazlican Verep, Jonas Kirschner (23. Fatih Kocyigit), Alexander Jobst, Mirko Ramcic, Ugurkan Verep, Murat Ersoy, Samir Neziri, Julian Popp, Denis Grgic (68. Efe Kurtar) - Trainer: Maximilian Bauer
VfL Denklingen: Manuel Seifert, Tobias Ried, Tobias Schelkle (88. Andreas Schleich), Manuel Waibl, Lukas Greif (46. Elias Greinacher), Raphael Zwerschke, Hannes Rambach, Michael Stahl, Christoph Schmitt, Johannes Mayr (72. Ludwig Kirchbichler), Simon Ried - Spielertrainer: Christoph Schmitt
Tore: 1:0 Samir Neziri (87.)
Der TSV Gilching-Argelsried hatte am Freitagabend den formstarken SV Pullach zu Gast. Der Tabellendritte besiegte Pullach mit 2:0 und hält die Gäste auf Abstand.
Rund 15 Minuten waren gespielt, da schlugen die Hausherren zu. Ben Bauer brachte Gilching mit 1:0 in Führung (17.). Pullach suchte in der Folge nach der Antwort, musste in der zweiten Halbzeit aber den zweiten Gegentreffer hinnehmen. Manuel Eichberg machte den Deckel drauf und stellte auf 2:0 (59.).
TSV Gilching-Argelsried – SV Pullach 2:0
TSV Gilching-Argelsried: Sebastian Hollenzer, Maximilian Hölzl, Lucas Häusler, Jonas Engelhardt (84. Tarik Kluge), Quirin Wiedemann (65. Jonathan Krukow), Marco Brand, Ben Bauer (67. Vinzenz Wolf), Maximilian Karl (90. Joshua Nowood), Manuel Eichberg (73. Alper Diker), Leander Kraus, Jomarcio Augusto - Trainer: Christian Rodenwald
SV Pullach: Philipp Reisinger, Linus Radau, Janosch Barho, Kelvin Sadiq, Samuel O´Bryant, Josef Burghard, Maximilian Stapf, David Perl (76. Paul Breuling), Marvin Fauth (76. Michael Wich), Maurus Miller, Sanntino Pandza - Trainer: Fabian Beigl
Schiedsrichter: Julian Neumann (Wörth) - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Ben Bauer (17.), 2:0 Manuel Eichberg (59.)