 2025-10-02T08:44:29.515Z

Allgemeines
Der SC Olching und der TSV Gilching-Argelsried trennten sich im Nachholspiel Remis.
Der SC Olching und der TSV Gilching-Argelsried trennten sich im Nachholspiel Remis. – Foto: Dieter Metzler

BZL Süd: Später Ausgleichstreffer kostet Olching die Tabellenführung

Nachholspiel der Bezirksliga Süd

Verlinkte Inhalte

BZL Oberbayern Süd
SC Olching
Gilching-A.

Das Duell zwischen dem TSV Gilching-Argelsried und dem SC Olching musste aufgrund eines Unwetters abgebrochen werden, am Dienstag kam es zum Nachholspiel. Im richtungsweisenden Derby sah Olching lange wie der Sieger aus. In der Schlussphase glichen die Hausherren aber noch aus.

Nachholspiel am Mittwoch:

Heute, 19:30 Uhr
TSV Gilching-Argelsried
TSV Gilching-ArgelsriedGilching-A.
SC Olching
SC OlchingSC Olching
2
2

Aufrufe: 07.10.2025, 21:30 Uhr
Luca HaydenAutor