Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Der SC Olching und der TSV Gilching-Argelsried trennten sich im Nachholspiel Remis. – Foto: Dieter Metzler
BZL Süd: Später Ausgleichstreffer kostet Olching die Tabellenführung
Das Duell zwischen dem TSV Gilching-Argelsried und dem SC Olching musste aufgrund eines Unwetters abgebrochen werden, am Dienstag kam es zum Nachholspiel. Im richtungsweisenden Derby sah Olching lange wie der Sieger aus. In der Schlussphase glichen die Hausherren aber noch aus.