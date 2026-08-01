BZL Süd: SCO verspielt Führung - MTV mit dem nächsten Dreier

Oberweikertshofen holt Remis. – Foto: Oliver Rabuser

Am Samstag standen drei Partien an: Der MTV München punktete erneut, Oberweikertshofen holte einen Punkt und GAP ging wieder leer aus. Der Spieltag in der Übersicht.

Der MTV München bleibt zum Saisonstart makellos. Auch am zweiten Spieltag feierten die Münchner einen verdienten Sieg. Alexander Kaltner brachte sein Team früh in Führung (10.), Simon Prangenberg legte wenig später das 2:0 nach (17.). Zwar verkürzte Julian Heigl per Strafstoß auf 1:2 (33.), doch der Erfolg des MTV geriet nicht mehr in Gefahr.

Der 1. FC Garmisch-Partenkirchen wartet dagegen weiter auf die ersten Punkte. Jonas Poniewaz brachte die Gastgeber gegen den SV Raisting in Führung (34.) und ließ sie vom ersten Saisonsieg träumen. Nach dem Ausgleich durch Hermann Sigl (65.) drehte Raisting die Partie: Simon Holzinger und Korbinian Holmer machten mit ihren Treffern zum 3:1 (83./90.) alles klar.

Der SCO verspielte eine Zwei-Tore-Führung und musste sich am Ende mit einem Punkt zufriedengeben. Maximilian Schuch (5.) und Teeo Pejazic (23.) sorgten früh für klare Verhältnisse. Nach der Pause kämpften sich die Gäste jedoch zurück: Nikolaos Rizzo (59.) und Sanntino Pandza (83.) trafen zum 2:2-Ausgleich.



SC Oberweikertshofen – SV Pullach 2:2

SC Oberweikertshofen: Elias Reinert, Valentin Hueber, Emilio D'Avanzo, Jakob Karner (58. Thomas Mitsakos), Lukas Kopyciok (53. Doader Mala), Maximilian Schuch, Valentin Leibelt (84. Simon Hofer), Markus Willibald (70. Nico Scheibner), Namory Sylla, Teeo Pejazic, Gianmauro Masella - Trainer: Paolo Maiolo

SV Pullach: Leopold Bayerschmidt, Linus Radau, Vinzenz Neubauer, Samuel O´Bryant, Pedro Sumbo, Paul Illinger, Zakarie Abukar Mudei (70. David Perl), Maurus Miller, Sanntino Pandza, Nikolaos Rizzo (61. Jonas Gall), Zoran Dimitrijevic - Trainer: Fabian Beigl

Schiedsrichter: Ken Eichentopf (München) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Maximilian Schuch (5.), 2:0 Teeo Pejazic (23.), 2:1 Nikolaos Rizzo (59.), 2:2 Sanntino Pandza (83.)

Spiele am Freitag

Der SV Waldeck Obermenzing siegte beim SV Bad Heilbrunn mit 3:0. Filip Vnuk stellte die Weichen in der 39. Minute auf Auswärtssieg, Florian Obermeier erhöhte nach einer gespielten Stunde. Vnuk setzte in der 78. Minute mit seinem zweiten Treffer den Schlusspunkt. Waldeck Obermenzing führt die Tabelle in der Bezirksliga Süd mit nun sechs Punkten und einer Tordifferenz von 4:0 an, Bad Heilbrunn steht mit 0 Zählern und einer Tordifferenz von 0:5 auf dem vorletzten Platz. SV Bad Heilbrunn – SV Waldeck Obermenzing 0:3

SV Bad Heilbrunn: Alihan Uzun, Florian Kapfhammer, André Tiedt, Luis Meisl, Ludwig Buchmair, Anton Pappritz (16. Nikolas Hornacek), Anton Krinner (78. Nikolaus Pföderl), Thomas Pföderl, Maximilian Schnitzlbaumer (78. Vitus Richter), Tobias Bauer (46. Felix Gellner), Max Feirer (78. Simon Reichlmair) - Trainer: Walter Lang

SV Waldeck Obermenzing: Patrick Koller, Alexander Hercog, Marco Stowasser, Florian Seizinger, Franz Huppert (85. Dominik Hercog), Maximilian Graf (68. Arianit Rexhepi), Fabian Giudice (56. Florian Obermeier), Hüseyin Ceker, Filip Vnuk, Jakob Weber, Christoph Seizinger (76. Robert Schmidt) - spielender Co-Trainer: Filip Vnuk

Tore: 0:1 Filip Vnuk (39.), 0:2 Florian Obermeier (61.), 0:3 Filip Vnuk (78.)

Der TSV Gilching-Argelsried bezwang den Aufsteiger FC Kosova München mit 3:1. Marvin Vidal Chacón brachte den TSV in der 22. Minute auf die Siegerstraße, Maximilian Hölzl machte den Doppelschlag nur zwei Zeigerumdrehungen später perfekt. In der 76. Minute lieferte Hölzl die Entscheidung, Shqipdon Ademi konnte kurz vor Schluss noch den Ehrentreffer markieren. Gilching-Argelsried schiebt sich vorerst auf den zweiten Platz, Kosova München ist Neunter. TSV Gilching-Argelsried – FC Kosova München 3:1

TSV Gilching-Argelsried: Michael Loroff, Maximilian Hölzl, Maximilian König, Tarik Kluge, Quirin Wiedemann (67. Alper Diker), Maximilian Karl, Hendrik Hofgärtner, Moritz Niedworok (56. Oliver Henecka), Marvin Vidal Chacón, Owen Osagie, Manuel Ring - Trainer: Christian Rodenwald

FC Kosova München: Granit Buqinca, Adnan Haxhaj, Manuel Ntum (57. Visar Aliji), Mevlud Sherifi (76. Besar Gjocaj), Edonis Krasniqi (79. Shkodran Uka), Kreshnik Nebihu, Florent Avdyli, Edon Prebreza, Shqipdon Ademi, Ervin Kurta (76. Valon Dedia) - Trainer: Michael Westermair

Tore: 1:0 Marvin Vidal Chacón (22.), 2:0 Maximilian Hölzl (24.), 3:0 Maximilian Hölzl (76.), 3:1 Shqipdon Ademi (90. Foulelfmeter)

Rot: Granit Buqinca (89./FC Kosova München/)

Spiele am Sonntag

Morgen, 14:30 Uhr SVN München SVN München TuS Geretsried Geretsried II 14:30 PUSH