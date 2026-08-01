BZL Süd: SCO verspielt Führung - MTV mit dem nächsten Dreier

Am Samstag standen drei Partien an: Der MTV München punktete erneut, Oberweikertshofen holte einen Punkt und GAP ging wieder leer aus. Der Spieltag in der Übersicht.
Der MTV München bleibt zum Saisonstart makellos. Auch am zweiten Spieltag feierten die Münchner einen verdienten Sieg. Alexander Kaltner brachte sein Team früh in Führung (10.), Simon Prangenberg legte wenig später das 2:0 nach (17.). Zwar verkürzte Julian Heigl per Strafstoß auf 1:2 (33.), doch der Erfolg des MTV geriet nicht mehr in Gefahr.
MTV 1879 München – SV Untermenzing 2:1
MTV 1879 München: Aldonis Krasniqi, Leon Remmelberger, Moritz Schlehe (70. Ümit Alper), Luca Roth, Franz Mullai, Elsjan Duraj (74. Julian Dolenga), Lukas Ahrend (58. Valentin Dammasch), Simon Knecht, Ingo Evertz, Simon Prangenberg, Alexander Kaltner (86. Erion Suljejmani) - Spielertrainer: Alexander Kaltner
SV Untermenzing: Florian Geck, Julian Heigl, Jakob Renner, David Marinkovic (84. Henri Flägel), Alexander Nitzl, Maximilian Kriebel (66. Philipp Simonides), Abdou Tchagodomou (66. Leon Dekorsy), Benedikt Nowack, Nick Schnöller, Roman Kriebel (66. Fabian Tarisch-May), Nikola Matovic (66. Julian Heigl) - Trainer: Nico Formella
Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Alexander Kaltner (10.), 2:0 Simon Prangenberg (17.), 2:1 Julian Heigl (33. Foulelfmeter)
Der 1. FC Garmisch-Partenkirchen wartet dagegen weiter auf die ersten Punkte. Jonas Poniewaz brachte die Gastgeber gegen den SV Raisting in Führung (34.) und ließ sie vom ersten Saisonsieg träumen. Nach dem Ausgleich durch Hermann Sigl (65.) drehte Raisting die Partie: Simon Holzinger und Korbinian Holmer machten mit ihren Treffern zum 3:1 (83./90.) alles klar.
1.FC Garmisch-Partenkirchen – SV Raisting 1:3
1.FC Garmisch-Partenkirchen: Michael Störmer, Jakob Jörg, Philippe Schulz (83. Michel Naber), Mamadou Sow Diba (91. Sebastian Stechele), Michael Gladiator, Mouhammadou Ndiaye, Quirin Wellenstein (56. Mohamed Karim), Lucas Pfefferle, Robin Reiter (73. Fabian Rotter), Jonas Poniewaz, Lukas Ende - Trainer: Stefan Schwinghammer
SV Raisting: Urban Schaidhauf, Gianluca Zandt, Hermann Sigl, Henri Gersbach, Sebastian Baur (73. Mathias Sedlmeier), Benedikt Stechele, Elias Lieb (79. Simon Holzinger), Johannes Mayr, Patriot Lajqi (79. David Stowasser), Frederik Specht (94. Elias Oulachguer), Korbinian Hibler (94. Felix Dobler) - Trainer: Peter Bootz
Schiedsrichter: Pascal Hackl (Peißenberg) - Zuschauer: 135
Tore: 1:0 Jonas Poniewaz (34.), 1:1 Hermann Sigl (65.), 1:2 Simon Holzinger (83.), 1:3 Korbinian Hibler (90. Foulelfmeter)
Der SCO verspielte eine Zwei-Tore-Führung und musste sich am Ende mit einem Punkt zufriedengeben. Maximilian Schuch (5.) und Teeo Pejazic (23.) sorgten früh für klare Verhältnisse. Nach der Pause kämpften sich die Gäste jedoch zurück: Nikolaos Rizzo (59.) und Sanntino Pandza (83.) trafen zum 2:2-Ausgleich.
SC Oberweikertshofen – SV Pullach 2:2
SC Oberweikertshofen: Elias Reinert, Valentin Hueber, Emilio D'Avanzo, Jakob Karner (58. Thomas Mitsakos), Lukas Kopyciok (53. Doader Mala), Maximilian Schuch, Valentin Leibelt (84. Simon Hofer), Markus Willibald (70. Nico Scheibner), Namory Sylla, Teeo Pejazic, Gianmauro Masella - Trainer: Paolo Maiolo
SV Pullach: Leopold Bayerschmidt, Linus Radau, Vinzenz Neubauer, Samuel O´Bryant, Pedro Sumbo, Paul Illinger, Zakarie Abukar Mudei (70. David Perl), Maurus Miller, Sanntino Pandza, Nikolaos Rizzo (61. Jonas Gall), Zoran Dimitrijevic - Trainer: Fabian Beigl
Schiedsrichter: Ken Eichentopf (München) - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Maximilian Schuch (5.), 2:0 Teeo Pejazic (23.), 2:1 Nikolaos Rizzo (59.), 2:2 Sanntino Pandza (83.)
Der SV Waldeck Obermenzing siegte beim SV Bad Heilbrunn mit 3:0. Filip Vnuk stellte die Weichen in der 39. Minute auf Auswärtssieg, Florian Obermeier erhöhte nach einer gespielten Stunde. Vnuk setzte in der 78. Minute mit seinem zweiten Treffer den Schlusspunkt. Waldeck Obermenzing führt die Tabelle in der Bezirksliga Süd mit nun sechs Punkten und einer Tordifferenz von 4:0 an, Bad Heilbrunn steht mit 0 Zählern und einer Tordifferenz von 0:5 auf dem vorletzten Platz.
SV Bad Heilbrunn – SV Waldeck Obermenzing 0:3
SV Bad Heilbrunn: Alihan Uzun, Florian Kapfhammer, André Tiedt, Luis Meisl, Ludwig Buchmair, Anton Pappritz (16. Nikolas Hornacek), Anton Krinner (78. Nikolaus Pföderl), Thomas Pföderl, Maximilian Schnitzlbaumer (78. Vitus Richter), Tobias Bauer (46. Felix Gellner), Max Feirer (78. Simon Reichlmair) - Trainer: Walter Lang
SV Waldeck Obermenzing: Patrick Koller, Alexander Hercog, Marco Stowasser, Florian Seizinger, Franz Huppert (85. Dominik Hercog), Maximilian Graf (68. Arianit Rexhepi), Fabian Giudice (56. Florian Obermeier), Hüseyin Ceker, Filip Vnuk, Jakob Weber, Christoph Seizinger (76. Robert Schmidt) - spielender Co-Trainer: Filip Vnuk
Tore: 0:1 Filip Vnuk (39.), 0:2 Florian Obermeier (61.), 0:3 Filip Vnuk (78.)
Der TSV Gilching-Argelsried bezwang den Aufsteiger FC Kosova München mit 3:1. Marvin Vidal Chacón brachte den TSV in der 22. Minute auf die Siegerstraße, Maximilian Hölzl machte den Doppelschlag nur zwei Zeigerumdrehungen später perfekt. In der 76. Minute lieferte Hölzl die Entscheidung, Shqipdon Ademi konnte kurz vor Schluss noch den Ehrentreffer markieren. Gilching-Argelsried schiebt sich vorerst auf den zweiten Platz, Kosova München ist Neunter.
TSV Gilching-Argelsried – FC Kosova München 3:1
TSV Gilching-Argelsried: Michael Loroff, Maximilian Hölzl, Maximilian König, Tarik Kluge, Quirin Wiedemann (67. Alper Diker), Maximilian Karl, Hendrik Hofgärtner, Moritz Niedworok (56. Oliver Henecka), Marvin Vidal Chacón, Owen Osagie, Manuel Ring - Trainer: Christian Rodenwald
FC Kosova München: Granit Buqinca, Adnan Haxhaj, Manuel Ntum (57. Visar Aliji), Mevlud Sherifi (76. Besar Gjocaj), Edonis Krasniqi (79. Shkodran Uka), Kreshnik Nebihu, Florent Avdyli, Edon Prebreza, Shqipdon Ademi, Ervin Kurta (76. Valon Dedia) - Trainer: Michael Westermair
Tore: 1:0 Marvin Vidal Chacón (22.), 2:0 Maximilian Hölzl (24.), 3:0 Maximilian Hölzl (76.), 3:1 Shqipdon Ademi (90. Foulelfmeter)
Rot: Granit Buqinca (89./FC Kosova München/)