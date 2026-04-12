BZL Süd: SCO mit halben Dutzend – Denklingen und Heilbrunn überraschen

Spiele am Sonntag:

In der Bezirksliga Süd gab es am Sonntag mehrere Überraschungen. Eine kleine gelang Denklingen. Der VfL besiegte den FC Deisenhofen II vor heimischen Publikum deutlich. Elias Greinacher brachte die Hausherren früh auf die Siegerstraße (6.). Christoph Schmitt entschied die Partie bereits nach einer halben Stunde mit einem Doppelpack. Florian Weber betrieb mit dem Schlusspfiff nur noch Ergebniskosmetik für den FCD II. Denklingen ist somit wieder in Tuchfühlung mit den gesicherten Plätzen.

VfL Denklingen – FC Deisenhofen II 3:1

VfL Denklingen: Manuel Seifert, Tobias Ried, Ludwig Kirchbichler (86. Armin Sporer), Manuel Waibl, Lukas Greif, Raphael Zwerschke, Hannes Rambach, Christoph Schmitt, Johannes Mayr, Elias Greinacher (74. Jannik Ulsamer), Simon Ried (64. Andreas Schleich) - Spielertrainer: Christoph Schmitt

FC Deisenhofen II: Bastian Amann, Josip Cosic, Lukas Vollmer (60. Jonas Rogalski), Oliver Lindenauer, Maximilian Martin, Vegas Niederdorfer (72. Evrad Ngeukeu), Lukas Blauensteiner (46. Leo Edenhofer), Marco Bisignano (56. Yahav Davidovitch), Florian Weber, Noah Rehm, Noah Semmler - Trainer: Andreas Budell

Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Elias Greinacher (6.), 2:0 Christoph Schmitt (27.), 3:0 Christoph Schmitt (30.), 3:1 Florian Weber (90.)

Der SC Olching hat seine Vormachtsstellung einmal mehr unter Beweis gestellt. Beim Kellerkind SV Polling ließ der überlegene Tabellenführer vom Anpfiff an keinen Zweifel am nächsten Sieg aufkommen. Am Ende durfte der SCO einen Kantersieg feiern. Leon Heinzlmair traf nach nur wenigen Sekunden zur Führung. Omer Grbic machte vier Minuten später vom Punkt den Blitzstart nach Maß perfekt. Doch damit nicht genug. Olching überroltte den SVP weiter. Kerem Kavuk und Heinzlmair mit seinem zweiten Treffer an diesem Nachmittag schossen eine 4:0-Pausenführung heraus. Nach der Pause bekamen einige Ersatzspieler bei den Gästen Spielzeit. Adnan Ribo fügte sich optimal ein und traf acht Minuten nach seiner Einwechslung zum 5:0. Einmal durften die Heimfans dann doch einen eigenen Treffer bejubeln. Sebastian Gößl erzielte nach 73 Minuten vom Punkt aus den Ehrentreffer. Einmal traf ein Heimakteur aber noch – allerdings ins eigene Tor. Felix Grötz machte in der Schlussphase mit einem Eigentor das halbe Dutzend für Olching voll. SV Polling – SC Olching 1:6

SV Polling: Mathias Schuster, Christian Baierlacher (67. Tobias Niederleitner), Fabian Berg (77. Ardian Simnica), Markus Kasper, Michael Stoßberger (46. Julian Jäcker), Sebastian Gößl, Marcel Mayr, Michael Hengge, Felix Grötz, Fabian Loos (59. Michael Schwinghammer), Maximilian Baumgartner - Trainer: Maximilian Jochner

SC Olching: Maximilian Hoffmann, Florian Obermeier, Moritz Vollmer (46. Connor Punzelt), Kevin Roth (46. Elias Schaffer), Florian Hofmann, Jan Sostmann (62. Patrick Huljina), Leon Heinzlmair (46. Adnan Ribo), Jakob Zißelsberger, Ferenc Ambrus, Kerem Kavuk, Omer Grbic (62. Maximilian Schwahn) - Trainer: Felix Mayer

Zuschauer: 177

Tore: 0:1 Leon Heinzlmair (1.), 0:2 Omer Grbic (5. Foulelfmeter), 0:3 Kerem Kavuk (20.), 0:4 Leon Heinzlmair (37.), 0:5 Adnan Ribo (53.), 1:5 Sebastian Gößl (73. Foulelfmeter), 1:6 Felix Grötz (87. Eigentor)

Der TSV Gilching-Argelsried mischt weiter im Rennen um den Aufstiegsrelegationsplatz mit. Dabei sah es am Sonntag lange danach aus, dass sich der Tabellendritte daraus vorläufig verabschieden würde. Denn der SV Untermenzing legte auf dem eigenen Sportgelände los wie die Feuerwehr. Lasse Wippert traf in der Anfangsphase zur frühen Führung. Spätestens als der Offensivmann nach 21 Minuten seinen zweiten Streich folgen ließ, roch es in Untermenzing stark nach einer Überraschung. Doch nach der Pause schlug das Topteam aus Gilching zurück und legte eine echte Aufholjagd hin, die am Ende sogar mit drei Punkten gekrönt wurde. Zunächst konnte Lucas Häusler auf 1:2 aus Sicht der Gäste verkürzen. 20 Zeigerumdrehungen vor dem Ende sorgte Andre Gasteiger nach einem langen Ball für den Ausgleich. Zu Beginn der absoluten Schlussphase schlug dann Felix Sambs zu. Eine als Flanke geplante Hereingabe des Jokers fand den Weg ins Tor. Den knappen Vorsprung brachte der TSV über die Zeit. Gilching feiert somit einen wahren Sieg der Moral. SV Untermenzing – TSV Gilching-Argelsried 2:3

SV Untermenzing: Johannes Winter, Christopher Kolbeck, Julian Heigl, David Marinkovic (91. Fabian Tarisch-May), Dominik Pfister (75. Leon Dekorsy), Maximilian Kriebel (71. Nico Rosenthal), Maximilian Heigl (84. Sören Paul), Benedikt Nowack, Moritz Mösmang, Nick Schnöller (61. Tobias Halfmann), Lasse Peter Wippert - Trainer: Nico Formella

TSV Gilching-Argelsried: Tobias Höllrich, Lucas Häusler, Jonas Engelhardt, Maximilian König (51. Tarik Kluge), Marco Brand, Alper Diker (60. Felix Sambs), Ben Bauer, Maximilian Karl, Manuel Eichberg (46. Leander Kraus), Andre Gasteiger (77. Quirin Wiedemann), Vinzenz Wolf (42. Maximilian Hölzl) - Trainer: Christian Rodenwald

Zuschauer: 130

Tore: 1:0 Lasse Peter Wippert (3.), 2:0 Lasse Peter Wippert (21.), 2:1 Lucas Häusler (64.), 2:2 Andre Gasteiger (70.), 2:3 Felix Sambs (79.)

Der SV Ohlstat ist weiter auf dem vorletzten Rang gefangen. Der SVO unterlag dem MTV 1879 München zuhause mit 1:3. Die nächste Niederlage deutete sich schon früh an. Valentin Dammasch brachte den MTV aus München nach fünf Minuten in Front. Im zweiten Durchgang erhöhte Moritz Wild nach ebenso vielen Zeigerumdrehungen. Nach 70 Minuten bekam der eingewechselte Elias Beckenbauer eine Zeitstrafe. Doch auch in der zehnminütigen Unterzahl geriet der Auswärtsdreier der Münchner nicht in Gefahr. Im Gegenteil: Nur Sekunden später entschied Elsjan Duraj mit dem 3:0 die Partie. In der zeitweisen Überzahl gelang Ohlstadt nur noch der Anschlusstreffer durch Maximilian Schwinghammer. SV Ohlstadt – MTV 1879 München 1:3

SV Ohlstadt: Jonas Fuhrmann, Jonas Thümmler, Kevin Lahmeyer (65. Vincent Finkert), Leonhard Strobl (65. Leonhard Jais), Klaus Zach, Denis Widmann (33. Jonas Marggraf), Johannes Fischer (79. Erolind Kamaj), Simon Nutzinger, Luis Steffl (47. Franz Christoph Leis), Jakob Sebald, Maximilian Schwinghammer - Trainer: Anton Geiger - Trainer: Rudi Schedler

MTV 1879 München: Yuya Kondo, Leon Remmelberger, Moritz Wild (63. Moritz Schlehe), Mario Erb, Luca Roth, Valentin Dammasch (46. Elias Beckenbauer), Philipp Skodic (74. Erion Suljejmani), Franz Folda (53. Simon Knecht), Francisco Afonso (69. Franz Mullai), Elsjan Duraj, Lukas Ahrend - Spielertrainer: Alexander Kaltner

Schiedsrichter: Lucas Jerlich (München) - Zuschauer: 120

Tore: 0:1 Valentin Dammasch (5.), 0:2 Moritz Wild (50.), 0:3 Elsjan Duraj (72.), 1:3 Maximilian Schwinghammer (78.)

Der SV Waldeck Obermenzing hat sich am 25. Spieltag wohl final aus dem Aufstiegsrennen der Bezirksliga Süd verabschiedet. Der Tabellenvierte unterlag überraschend beim Abstiegskandidaten SV Bad Heilbrunn. Die Hausherren fuhren damit einen extrem wichtigen Dreier im Kampf um den Klassenerhalt ein und bauen den Vorsprung auf die Relegationsplätze auf sechs Zähler aus. Für die Gäste beträgt der Rückstand auf den Relegationsplatz für die Landesliga bei einem Spiel weniger vorerst zehn Punkte. Bereits zur Pause deutete sich die Überraschung an. Nikolaus Pföderl ließ Bad Heilbrunn mit seinem Treffer bereits früh träumen. Zum psychologisch optimalen Zeitpunkt kurz vor der Pause legte Thomas Pföderl nach. Das Anschlusstor von Nils Witte in der Nachspielzeit der zweiten Hälfte kam zu spät für eine Aufholjagd. SV Bad Heilbrunn – SV Waldeck Obermenzing 2:1

SV Bad Heilbrunn: Alihan Uzun, Florian Schnitzlbaumer, Florian Kapfhammer, André Tiedt, Nikolaus Pföderl, Anton Pappritz, Anton Krinner, Thomas Pföderl, Maximilian Schnitzlbaumer, Sebastian Ammer (75. Felix Gellner), Jonas Gall (72. Tobias Bauer) - Trainer: Walter Lang

SV Waldeck Obermenzing: Arne Brauer, Lukas Obergrußberger, Florian Seizinger, Abbas Syed Hassan (53. Erion Rexhepi), Nils Witte, Franz Huppert (53. Christoph Seizinger) (72. Christian Hercog), Hüseyin Ceker (66. Marco Stowasser), Filip Vnuk, Florian Graf, Joel Arthur (53. Marc Bedronka), Philip Schemat - Trainer: Stefan Gutsmiedl

Zuschauer: 155

Tore: 1:0 Nikolaus Pföderl (11.), 2:0 Thomas Pföderl (43.), 2:1 Nils Witte (90.+1)

Spiele am Samstag: