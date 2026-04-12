BZL Süd: SCO mit halben Dutzend – Denklingen und Heilbrunn überraschen

In der Bezirksliga Süd war am Sonntag noch einiges geboten. Primus SC Olching schoss den SV Polling ab. Dem VfL Denklingen und dem SV Bad Heilbrunn gelangen jeweils Überraschungen. Die Kellerteams liefern sich Fernduelle.
In der Bezirksliga Süd gab es am Sonntag mehrere Überraschungen. Eine kleine gelang Denklingen. Der VfL besiegte den FC Deisenhofen II vor heimischen Publikum deutlich.
Elias Greinacher brachte die Hausherren früh auf die Siegerstraße (6.). Christoph Schmitt entschied die Partie bereits nach einer halben Stunde mit einem Doppelpack. Florian Weber betrieb mit dem Schlusspfiff nur noch Ergebniskosmetik für den FCD II. Denklingen ist somit wieder in Tuchfühlung mit den gesicherten Plätzen.
VfL Denklingen – FC Deisenhofen II 3:1
VfL Denklingen: Manuel Seifert, Tobias Ried, Ludwig Kirchbichler (86. Armin Sporer), Manuel Waibl, Lukas Greif, Raphael Zwerschke, Hannes Rambach, Christoph Schmitt, Johannes Mayr, Elias Greinacher (74. Jannik Ulsamer), Simon Ried (64. Andreas Schleich) - Spielertrainer: Christoph Schmitt
FC Deisenhofen II: Bastian Amann, Josip Cosic, Lukas Vollmer (60. Jonas Rogalski), Oliver Lindenauer, Maximilian Martin, Vegas Niederdorfer (72. Evrad Ngeukeu), Lukas Blauensteiner (46. Leo Edenhofer), Marco Bisignano (56. Yahav Davidovitch), Florian Weber, Noah Rehm, Noah Semmler - Trainer: Andreas Budell
Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Elias Greinacher (6.), 2:0 Christoph Schmitt (27.), 3:0 Christoph Schmitt (30.), 3:1 Florian Weber (90.)
Der SC Olching hat seine Vormachtsstellung einmal mehr unter Beweis gestellt. Beim Kellerkind SV Polling ließ der überlegene Tabellenführer vom Anpfiff an keinen Zweifel am nächsten Sieg aufkommen. Am Ende durfte der SCO einen Kantersieg feiern.
Leon Heinzlmair traf nach nur wenigen Sekunden zur Führung. Omer Grbic machte vier Minuten später vom Punkt den Blitzstart nach Maß perfekt. Doch damit nicht genug. Olching überroltte den SVP weiter. Kerem Kavuk und Heinzlmair mit seinem zweiten Treffer an diesem Nachmittag schossen eine 4:0-Pausenführung heraus.
Nach der Pause bekamen einige Ersatzspieler bei den Gästen Spielzeit. Adnan Ribo fügte sich optimal ein und traf acht Minuten nach seiner Einwechslung zum 5:0. Einmal durften die Heimfans dann doch einen eigenen Treffer bejubeln. Sebastian Gößl erzielte nach 73 Minuten vom Punkt aus den Ehrentreffer. Einmal traf ein Heimakteur aber noch – allerdings ins eigene Tor. Felix Grötz machte in der Schlussphase mit einem Eigentor das halbe Dutzend für Olching voll.
SV Polling – SC Olching 1:6
SV Polling: Mathias Schuster, Christian Baierlacher (67. Tobias Niederleitner), Fabian Berg (77. Ardian Simnica), Markus Kasper, Michael Stoßberger (46. Julian Jäcker), Sebastian Gößl, Marcel Mayr, Michael Hengge, Felix Grötz, Fabian Loos (59. Michael Schwinghammer), Maximilian Baumgartner - Trainer: Maximilian Jochner
SC Olching: Maximilian Hoffmann, Florian Obermeier, Moritz Vollmer (46. Connor Punzelt), Kevin Roth (46. Elias Schaffer), Florian Hofmann, Jan Sostmann (62. Patrick Huljina), Leon Heinzlmair (46. Adnan Ribo), Jakob Zißelsberger, Ferenc Ambrus, Kerem Kavuk, Omer Grbic (62. Maximilian Schwahn) - Trainer: Felix Mayer
Zuschauer: 177
Tore: 0:1 Leon Heinzlmair (1.), 0:2 Omer Grbic (5. Foulelfmeter), 0:3 Kerem Kavuk (20.), 0:4 Leon Heinzlmair (37.), 0:5 Adnan Ribo (53.), 1:5 Sebastian Gößl (73. Foulelfmeter), 1:6 Felix Grötz (87. Eigentor)
Der TSV Gilching-Argelsried mischt weiter im Rennen um den Aufstiegsrelegationsplatz mit. Dabei sah es am Sonntag lange danach aus, dass sich der Tabellendritte daraus vorläufig verabschieden würde.
Denn der SV Untermenzing legte auf dem eigenen Sportgelände los wie die Feuerwehr. Lasse Wippert traf in der Anfangsphase zur frühen Führung. Spätestens als der Offensivmann nach 21 Minuten seinen zweiten Streich folgen ließ, roch es in Untermenzing stark nach einer Überraschung.
Doch nach der Pause schlug das Topteam aus Gilching zurück und legte eine echte Aufholjagd hin, die am Ende sogar mit drei Punkten gekrönt wurde. Zunächst konnte Lucas Häusler auf 1:2 aus Sicht der Gäste verkürzen. 20 Zeigerumdrehungen vor dem Ende sorgte Andre Gasteiger nach einem langen Ball für den Ausgleich.
Zu Beginn der absoluten Schlussphase schlug dann Felix Sambs zu. Eine als Flanke geplante Hereingabe des Jokers fand den Weg ins Tor. Den knappen Vorsprung brachte der TSV über die Zeit. Gilching feiert somit einen wahren Sieg der Moral.
SV Untermenzing – TSV Gilching-Argelsried 2:3
SV Untermenzing: Johannes Winter, Christopher Kolbeck, Julian Heigl, David Marinkovic (91. Fabian Tarisch-May), Dominik Pfister (75. Leon Dekorsy), Maximilian Kriebel (71. Nico Rosenthal), Maximilian Heigl (84. Sören Paul), Benedikt Nowack, Moritz Mösmang, Nick Schnöller (61. Tobias Halfmann), Lasse Peter Wippert - Trainer: Nico Formella
TSV Gilching-Argelsried: Tobias Höllrich, Lucas Häusler, Jonas Engelhardt, Maximilian König (51. Tarik Kluge), Marco Brand, Alper Diker (60. Felix Sambs), Ben Bauer, Maximilian Karl, Manuel Eichberg (46. Leander Kraus), Andre Gasteiger (77. Quirin Wiedemann), Vinzenz Wolf (42. Maximilian Hölzl) - Trainer: Christian Rodenwald
Zuschauer: 130
Tore: 1:0 Lasse Peter Wippert (3.), 2:0 Lasse Peter Wippert (21.), 2:1 Lucas Häusler (64.), 2:2 Andre Gasteiger (70.), 2:3 Felix Sambs (79.)
Der SV Ohlstat ist weiter auf dem vorletzten Rang gefangen. Der SVO unterlag dem MTV 1879 München zuhause mit 1:3.
Die nächste Niederlage deutete sich schon früh an. Valentin Dammasch brachte den MTV aus München nach fünf Minuten in Front. Im zweiten Durchgang erhöhte Moritz Wild nach ebenso vielen Zeigerumdrehungen.
Nach 70 Minuten bekam der eingewechselte Elias Beckenbauer eine Zeitstrafe. Doch auch in der zehnminütigen Unterzahl geriet der Auswärtsdreier der Münchner nicht in Gefahr. Im Gegenteil: Nur Sekunden später entschied Elsjan Duraj mit dem 3:0 die Partie. In der zeitweisen Überzahl gelang Ohlstadt nur noch der Anschlusstreffer durch Maximilian Schwinghammer.
SV Ohlstadt – MTV 1879 München 1:3
SV Ohlstadt: Jonas Fuhrmann, Jonas Thümmler, Kevin Lahmeyer (65. Vincent Finkert), Leonhard Strobl (65. Leonhard Jais), Klaus Zach, Denis Widmann (33. Jonas Marggraf), Johannes Fischer (79. Erolind Kamaj), Simon Nutzinger, Luis Steffl (47. Franz Christoph Leis), Jakob Sebald, Maximilian Schwinghammer - Trainer: Anton Geiger - Trainer: Rudi Schedler
MTV 1879 München: Yuya Kondo, Leon Remmelberger, Moritz Wild (63. Moritz Schlehe), Mario Erb, Luca Roth, Valentin Dammasch (46. Elias Beckenbauer), Philipp Skodic (74. Erion Suljejmani), Franz Folda (53. Simon Knecht), Francisco Afonso (69. Franz Mullai), Elsjan Duraj, Lukas Ahrend - Spielertrainer: Alexander Kaltner
Schiedsrichter: Lucas Jerlich (München) - Zuschauer: 120
Tore: 0:1 Valentin Dammasch (5.), 0:2 Moritz Wild (50.), 0:3 Elsjan Duraj (72.), 1:3 Maximilian Schwinghammer (78.)
Der SV Waldeck Obermenzing hat sich am 25. Spieltag wohl final aus dem Aufstiegsrennen der Bezirksliga Süd verabschiedet. Der Tabellenvierte unterlag überraschend beim Abstiegskandidaten SV Bad Heilbrunn. Die Hausherren fuhren damit einen extrem wichtigen Dreier im Kampf um den Klassenerhalt ein und bauen den Vorsprung auf die Relegationsplätze auf sechs Zähler aus. Für die Gäste beträgt der Rückstand auf den Relegationsplatz für die Landesliga bei einem Spiel weniger vorerst zehn Punkte.
Bereits zur Pause deutete sich die Überraschung an. Nikolaus Pföderl ließ Bad Heilbrunn mit seinem Treffer bereits früh träumen. Zum psychologisch optimalen Zeitpunkt kurz vor der Pause legte Thomas Pföderl nach. Das Anschlusstor von Nils Witte in der Nachspielzeit der zweiten Hälfte kam zu spät für eine Aufholjagd.
SV Bad Heilbrunn – SV Waldeck Obermenzing 2:1
SV Bad Heilbrunn: Alihan Uzun, Florian Schnitzlbaumer, Florian Kapfhammer, André Tiedt, Nikolaus Pföderl, Anton Pappritz, Anton Krinner, Thomas Pföderl, Maximilian Schnitzlbaumer, Sebastian Ammer (75. Felix Gellner), Jonas Gall (72. Tobias Bauer) - Trainer: Walter Lang
SV Waldeck Obermenzing: Arne Brauer, Lukas Obergrußberger, Florian Seizinger, Abbas Syed Hassan (53. Erion Rexhepi), Nils Witte, Franz Huppert (53. Christoph Seizinger) (72. Christian Hercog), Hüseyin Ceker (66. Marco Stowasser), Filip Vnuk, Florian Graf, Joel Arthur (53. Marc Bedronka), Philip Schemat - Trainer: Stefan Gutsmiedl
Zuschauer: 155
Tore: 1:0 Nikolaus Pföderl (11.), 2:0 Thomas Pföderl (43.), 2:1 Nils Witte (90.+1)
Der BFC Wolfratshausen empfing Geiselbullach zum Kellerduell. In der ersten Hälfte stand das Glück auf Seiten der Gastgeber: Patriot Lajqi versenkte souverän einen Strafstoß und ließ die Hausherren vor knapp 34 Zuschauern Jubeln. Doch im zweiten Durchgang triumphierten die Gäste. Lysander Weiß schoss das 2:1 (58.). Erst spät gelang es Geiselbullach die Partie zu drehen: Lukas Böhmländer und Lukas Bründl waren die Torschützen zum 2:1 und 3:1 (80./87.) aus Sicht der Gäste. Damit springt der TSV auf den 11 Tabellenplatz und verlässt die Relegationsplätze.
BCF Wolfratshausen – TSV Geiselbullach Neu-Esting 1:3
BCF Wolfratshausen: Albin Veliqi, Armin Kuqi, Dominik Zaczyk (46. Roman Didkovskyi), Pedro Sumbo, Shalom Jehovah (57. Raphael Dick), Patriot Lajqi, Erdem Cakir (86. Fabian Adldinger), Nicholas Onyia (74. Daniel Sangermano), Hatmi Berisha (46. Alexander Hennig), Benjamin Kuqi, Leon Hölting - Trainer: Lulzim Kuqi
TSV Geiselbullach Neu-Esting: Stefan Held, Arda Sahiner (67. Florian Döhler), Florian Peters (14. Karl Sdzuy) (74. Lukas Böhmländer), Jannik Schröder, Louis Frank, Maximilian Morstein, Tim Greiner, Jens Bürger, Felix Thurner (83. Lukas Schuhmann), Alessandro Einertshofer (52. Lukas Bründl), Lysander Weiß - Spielertrainer: Stefan Held
Schiedsrichter: Korbinian Badmann - Zuschauer: 34
Tore: 1:0 Patriot Lajqi (35. Foulelfmeter), 1:1 Lysander Weiß (58.), 1:2 Lukas Böhmländer (80.), 1:3 Lukas Bründl (87.)
Die Kicker des SV Planegg Krailling wiesen den 1. FC Penzberg flott in die Schranken. Die Partie war erst wenige Minuten angepfiffen ehe Momko Kojic zum 1:0 netzte (3.). Aleksandar Demonjic traf gleich doppelt: Das 2:0 fiel nach 6 Minuten und das 3:0 in der 18. Das Match war bereits in der ersten Hälfte entschieden.
1. FC Penzberg – SV Planegg-Krailling 0:3
1. FC Penzberg: Benedikt Zeisel, Marco Hiry, Fazlican Verep (70. Efe Kurtar), Jonas Kirschner, Alexander Jobst, Mirko Ramcic (75. Sinan Grgic), Ugurkan Verep, Murat Ersoy (57. Dominik Bacher), Samir Neziri, Julian Popp, Denis Grgic (57. Florian Langenegger) - Trainer: Maximilian Bauer
SV Planegg-Krailling: Marijan Krasnic, Martin Bauer (82. Tobias Empl), Mirza Zahirovic, Momko Kojic, Amani Mbaraka, Mario Simic (67. Leonardo Lajqi), Andrej Skoro, Ante Kraljevic, Aleksander Demonjic (84. Adrijan Hasic), Dario Matijevic (72. Stefan Mikerevic), Fabijan Podunavac (57. Aldin Ahmetovic) - spielender Co-Trainer: Martin Bauer - Trainer: Pero Vidak - Co-Trainer: Christian Zercher
Schiedsrichter: Jonas Jäcker (Weilheim) - Zuschauer: 70
Tore: 0:1 Momko Kojic (3.), 0:2 Aleksander Demonjic (6.), 0:3 Aleksander Demonjic (18.)
Der SV Pullach gastierte in Raisting. Zakarie Abukar Mudei war für das 1:0 aus Sicht der Gäste verantwortlich (37.). Im zweiten Durchgang erhöhte Sanntino Pandza auf 2:0 (46.). Die Gastgeber meldeten sich anschließend nochmal zurück: Hermann Sigl erzielte den Anschlusstreffer und verkürzte auf 1:2 (69.). Der eingewechselte Evaldy Tunga netzte zum 1:3 (88.) und machte den Sack zu.
SV Raisting – SV Pullach 1:3
SV Raisting: Urban Schaidhauf, Gianluca Zandt (58. Severin Kölbl), Hermann Sigl, Henri Gersbach, Viktor Neveling, David Gretschmann, Benedikt Stechele (50. Sebastian Baur), Elias Lieb (76. Marius Suchanoff), Frederik Specht, Luca Sigl (62. Maximilian Neufing), Lukas Matz (62. Korbinian Hibler) - Trainer: Johannes Franz
SV Pullach: Leopold Bayerschmidt, Kelvin Sadiq (67. Evaldy Tunga), Leopold Adomeit, Maximilian Stapf, Robin Hoffmann (46. Janosch Barho), David Perl, Marvin Fauth (62. Antonio Brandi), Zakarie Abukar Mudei, Michael Wich, Paul Breuling, Sanntino Pandza - Trainer: Fabian Beigl
Schiedsrichter: Vincenzo Amoro (München) - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Zakarie Abukar Mudei (37.), 0:2 Sanntino Pandza (46.), 1:2 Hermann Sigl (69.), 1:3 Evaldy Tunga (88.)