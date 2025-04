BZL Süd: Rückschlag für Habach: Raisting hat das letzte Wort

In einer intensiven Begegnung vor 360 Zuschauern setzte sich der SV Raisting mit 2:1 gegen den ASV Habach durch. Die erste Halbzeit verlief zunächst ausgeglichen, bis die Raistinger in der 31. Minute durch einen von Benedikt Multerer verwandelten Foulelfmeter in Führung gingen. Mit diesem knappen Vorsprung ging es in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel brachte der ASV frischen Wind ins Spiel und wechselte Maximilian Kalus ein – eine Entscheidung, die sich auszahlen sollte. In der 62. Minute war es Kalus, der den Ausgleich für die Hausherren erzielte.

Doch die Freude währte nicht lange. Nur elf Minuten später stellte Benedikt Stechele mit seinem Treffer zum 2:1 die Führung für die Gäste wieder her. In der Schlussphase warfen die Habacher noch einmal alles nach vorne, konnten die Niederlage aber nicht mehr abwenden.

Kuriosum in der Nachspielzeit: Raistings Torschütze Benedikt Multerer sah in der 97. Minute die Gelb-Rote Karte und musste den Platz verlassen – jedoch zu spät, um den Spielverlauf noch zu beeinflussen. Durch den Sieg verteidigt der SVR den zweiten Tabellenplatz und darf weiter vom Aufstieg in die Landesliga träumen. Für den ASV sieht die Lage zunehmend düster aus. Mit 19 Punkten fehlen weiterhin fünf Punkte zum rettenden Ufer.

ASV Habach – SV Raisting 1:2

ASV Habach: Noah Praczek, Florian Kögl, Michael Wiedenhofer, Felix Habersetzer, Severin Annaberger (46. Maximilian Kalus), Tobias Habersetzer, Georg Off (78. Thomas Andre), Andreas Albrecht (74. Moritz Off), Maximilian Panholzer (64. Maximilian Feigl), Durim Gjocaj (68. Florian Neuschl), Michael Baumgartner

SV Raisting: Urban Schaidhauf, Thomas Bretthauer, Hermann Sigl, Marius Suchanoff (83. Sebastian Baur), Andreas Heichele (87. Markus Riedl), Viktor Neveling, Mathias Sedlmeier (94. Florian Breitenmoser), Benedikt Stechele, Gianluca Zandt, Maximilian Neufing (78. Justin Steeg), Benedikt Multerer

Schiedsrichter: Markus Steingruber - Zuschauer: 360

Tore: 0:1 Benedikt Multerer (31. Foulelfmeter), 1:1 Maximilian Kalus (62.), 1:2 Benedikt Stechele (73.)

Gelb-Rot: Benedikt Multerer (97./SV Raisting/)