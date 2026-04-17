BZL Süd: Raisting schockt Gilching – Olching gewinnt klar

Der SC Olching führt die Bezirksliga Süd weiter souverän an. Auch die U23 des FC Deisenhofen konnte den Tabellenführer nicht stoppen und musste sich mit 3:0 geschlagen geben.

Mit einem Doppelpack brachte Omer Grbic die Gäste auf die Siegerstraße. Erst brachte er Olching in Führung (64.), dann erhöhte Grbic sogar auf 2:0 (69.). Den Treffer zum 3:0-Endstand erzielte Marco Kossi (90.).