 2026-04-16T10:11:10.190Z

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BZL Süd: Raisting schockt Gilching – Olching gewinnt klar

26. Spieltag der Bezirksliga Süd

von Luca Hayden · Heute, 22:00 Uhr · 0 Leser
Rückschlag! Gilching verlor gegen den SV Raisting.
Rückschlag! Gilching verlor gegen den SV Raisting. – Foto: Dieter Metzler

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SV Ohlstadt

Der TSV Gilching-Argelsried musste einen Rückschlag hinnehmen und verlor gegen Raisting. Außerdem siegte Tabellenführer SC Olching bei der U23 des FC Deisenhofen.

Spiele am Freitag

Heute, 19:30 Uhr
FC Deisenhofen
FC DeisenhofenDeisenhofen II
SC Olching
SC OlchingSC Olching
0
3
Abpfiff

Der SC Olching führt die Bezirksliga Süd weiter souverän an. Auch die U23 des FC Deisenhofen konnte den Tabellenführer nicht stoppen und musste sich mit 3:0 geschlagen geben.

Mit einem Doppelpack brachte Omer Grbic die Gäste auf die Siegerstraße. Erst brachte er Olching in Führung (64.), dann erhöhte Grbic sogar auf 2:0 (69.). Den Treffer zum 3:0-Endstand erzielte Marco Kossi (90.).

FC Deisenhofen II – SC Olching 0:3
FC Deisenhofen II: Bastian Amann, Lukas Vollmer, Henrik Freitag, Oliver Lindenauer (65. Nico Wilhelm), Eren Özbek, Santiago Peluso Briceño, Sebastian Geigenberger (71. Marco Bisignano), Noah Rehm (71. Jonas Rogalski), Evrad Ngeukeu (65. Niklas Sagner), Yahav Davidovitch (82. Maximilian Martin), Florian Weber - Trainer: Andreas Budell
SC Olching: Maximilian Hoffmann, Florian Obermeier, Kevin Roth (82. Adnan Ribo), Florian Hofmann, Connor Punzelt, Jan Sostmann, Leon Heinzlmair (90. Marco Kossi), Jakob Zißelsberger, Ferenc Ambrus (67. Elias Schaffer), Kerem Kavuk (90. Patrick Huljina), Omer Grbic (85. Maximilian Schwahn) - Trainer: Felix Mayer
Schiedsrichter: Maximilian Stubbe (Erpfting) - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Omer Grbic (64.), 0:2 Omer Grbic (69.), 0:3 Marco Kossi (90.)

Heute, 19:30 Uhr
TSV Gilching-Argelsried
TSV Gilching-ArgelsriedGilching-A.
SV Raisting
SV RaistingSV Raisting
0
1
Abpfiff

Raisting schock den TSV Gilching-Argelsried und schrumpft die Aufstiegshoffnungen der Gastgeber. Kellerkind SV Raisting sammelte drei ganz wichtige Punkte und besiegte den Favoriten mit 1:0. Den goldenen Treffer erzielte Korbinian Hibler (62.).

TSV Gilching-Argelsried – SV Raisting 0:1
TSV Gilching-Argelsried: Sebastian Hollenzer, Maximilian Hölzl (76. Louis Fleddermann), Lucas Häusler, Jonas Engelhardt (76. Jomarcio Augusto), Maximilian König (50. Tarik Kluge), Quirin Wiedemann, Marco Brand, Maximilian Karl, Andre Gasteiger, Vinzenz Wolf (64. Ben Bauer), Leander Kraus (64. Daniel Yordanov) - Trainer: Christian Rodenwald
SV Raisting: Urban Schaidhauf, Severin Kölbl, Hermann Sigl, Henri Gersbach (88. Sebastian Baur), Viktor Neveling, David Gretschmann, Benedikt Stechele, Elias Lieb (90. Johannes Franz), Frederik Specht, Luca Sigl (69. Lukas Matz), Korbinian Hibler (81. Gianluca Zandt) - Trainer: Johannes Franz
Schiedsrichter: Korbinian Horak - Zuschauer: 151
Tore: 0:1 Korbinian Hibler (62.)

Spiele am Samstag

Morgen, 12:00 Uhr
MTV 1879 München
MTV 1879 MünchenMTV München
1. FC Penzberg
1. FC PenzbergFC Penzberg
12:00

Morgen, 13:00 Uhr
TSV Geiselbullach Neu-Esting
TSV Geiselbullach Neu-EstingTSV Geiselbullach Neu-Esting
SV Untermenzing
SV UntermenzingUntermenzing
13:00

Morgen, 14:00 Uhr
BCF Wolfratshausen
BCF WolfratshausenBCF Wolfratshausen
SV Polling
SV PollingSV Polling
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
SV Pullach
SV PullachSV Pullach
SV Ohlstadt
SV OhlstadtSV Ohlstadt
14:00

Spiele am Sonntag

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
SV Waldeck Obermenzing
SV Waldeck ObermenzingSV Waldeck
VfL Denklingen
VfL DenklingenDenklingen
15:00

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
SV Planegg-Krailling
SV Planegg-KraillingPlanegg-Kr.
SV Bad Heilbrunn
SV Bad HeilbrunnHeilbrunn
15:00