 2026-05-15T09:36:57.455Z

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BZL Süd: Raisting rettet sich, Geiselbullach muss in die Relegation

30. Spieltag der Bezirksliga Süd

von Paul Ruser · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser
Raisting (rot) oder Geiselbullach (grau) – wer sichert sich den letzten Platz am rettende Ufer?
Raisting (rot) oder Geiselbullach (grau) – wer sichert sich den letzten Platz am rettende Ufer? – Foto: Tamara Rabuser

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SV Pullach
SC Olching
MTV München
SV Ohlstadt

Letzter Spieltag in der Bezirksliga Süd! Die meisten Entscheidungen sind bereits getroffen, nur noch ein Platz am rettenden Ufer ist zu vergeben. Der TSV Geiselbullach und der SV Raisting kämpfen um diesen im Fernduell.

Spiele am Samstag

Heute, 14:00 Uhr
TSV Geiselbullach Neu-Esting
TSV Geiselbullach Neu-EstingTSV Geiselbullach Neu-Esting
SV Bad Heilbrunn
SV Bad HeilbrunnHeilbrunn
0
1
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SV Polling
SV PollingSV Polling
SV Raisting
SV RaistingSV Raisting
1
1
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SV Planegg-Krailling
SV Planegg-KraillingPlanegg-Kr.
SV Waldeck Obermenzing
SV Waldeck ObermenzingSV Waldeck
5
0
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
MTV 1879 München
MTV 1879 MünchenMTV München
FC Deisenhofen
FC DeisenhofenDeisenhofen II
1
4
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SV Pullach
SV PullachSV Pullach
SC Olching
SC OlchingSC Olching
4
3
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
TSV Gilching-Argelsried
TSV Gilching-ArgelsriedGilching-A.
VfL Denklingen
VfL DenklingenDenklingen
2
2
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
BCF Wolfratshausen
BCF WolfratshausenBCF Wolfratshausen
1. FC Penzberg
1. FC PenzbergFC Penzberg
0
7
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SV Untermenzing
SV UntermenzingUntermenzing
SV Ohlstadt
SV OhlstadtSV Ohlstadt
3
2
Abpfiff