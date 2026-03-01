BZL Süd: Raisting plättet Denklingen - Olching siegt - Dämpfer für SVP

Bescherte dem SC drei Punkte: Olchings Kerem Kavuk. – Foto: Dieter Metzler

Am Sonntag überrollte Raisting die Gäste aus Denklingen, Tabellenführer Olching konnte drei Zähler aus Untermenzing entführen. Planegg-Krailling erlitt im Meisterschaftskampf einen Rückschlag. Der Spieltag in der Übersicht.

Spiele am Sonntag Heute, 14:00 Uhr SV Untermenzing Untermenzing SC Olching SC Olching 0 1 Abpfiff Der Tabellenführer SC Olching konnte beim SV Untermenzing einen knappen 1:0-Auswärtserfolg feiern. Den Treffer des Tages erzielte Kerem Kavuk nach einer guten Stunde. Der Vorsprung der Olchinger auf die Verfolger aus Planegg-Krailing vergrößerte sich auf fünf Zähler, Untermenzing steht nun auf dem fünften Platz. SV Untermenzing – SC Olching 0:1

SV Untermenzing: Florian Geck, Philipp Simonides, Julian Heigl, Jakob Renner (71. Fabian Keller May), David Marinkovic (71. Lasse Peter Wippert), Maximilian Kriebel (80. Paul Greger), Maximilian Heigl, Benedikt Nowack, Alexander Nitzl, Mateusz Cichon (62. Tobias Halfmann), Moritz Mösmang (62. Christopher Kolbeck) - Trainer: Nico Formella - Co-Trainer: Sam Heigl

SC Olching: Maximilian Hoffmann, Florian Obermeier, Moritz Vollmer, Niklas Uhle (71. Elias Schaffer), Florian Hofmann, Jan Sostmann, Leon Heinzlmair (90. Patrick Huljina), Jakob Zißelsberger, Ferenc Ambrus (85. Adnan Ribo), Kerem Kavuk (80. Marco Kossi), Omer Grbic (89. Connor Punzelt) - Trainer: Felix Mayer

Tore: 0:1 Kerem Kavuk (61.) Heute, 14:00 Uhr SV Raisting SV Raisting VfL Denklingen Denklingen 7 1 Abpfiff Der SV Raisting ließ dem VfL Denklingen im Duell keine Chance, bereits zur Pause stand es 4:0. Im ersten Durchgang trafen Henri Gersbach, Sebastian Baur, Elias Lieb und Korbinian Hibler (7., 12., 25. und 38.). Nach dem Seitenwechsel konnte Simon Ried zwar für Denklingen verkürzen (51.), nur zwei Minuten später stellte Hibler mit seinem zweiten Treffer den alten Abstand wieder her. In der Folge konnten sich noch Frederik Specht und Lukas Baierl in die Torschützenliste eintragen (82. und 84.). Raisting vergrößert mit dem Heimsieg den Abstand auf die Abstiegsränge und schiebt sich auf den zehnten Platz. Denklingen steht im Keller auf Rang 13. SV Raisting – VfL Denklingen 7:1

SV Raisting: Urban Schaidhauf, Hermann Sigl, Lukas Matz (77. Lukas Baierl), Henri Gersbach, Viktor Neveling, Sebastian Baur, David Gretschmann, Benedikt Stechele (67. Mathias Sedlmeier), Elias Lieb (72. Julien Wiesner), Frederik Specht (84. Joshua Mecklenburg), Korbinian Hibler (72. Maximilian Neufing) - Trainer: Johannes Franz

VfL Denklingen: Manuel Seifert, Tobias Ried, Tobias Schelkle (46. Elias Greinacher), Ludwig Kirchbichler (46. Andreas Schleich), Manuel Waibl, Lukas Greif (31. Raphael Zwerschke), Hannes Rambach (82. Jannik Ulsamer), Michael Stahl, Christoph Schmitt, Johannes Mayr (46. Peter Kinast), Simon Ried - Spielertrainer: Christoph Schmitt

Tore: 1:0 Henri Gersbach (7.), 2:0 Sebastian Baur (12.), 3:0 Elias Lieb (25.), 4:0 Korbinian Hibler (38.), 4:1 Simon Ried (51.), 5:1 Korbinian Hibler (53.), 6:1 Frederik Specht (82.), 7:1 Lukas Baierl (84.) Heute, 15:00 Uhr TSV Gilching-Argelsried Gilching-A. SV Planegg-Krailling Planegg-Kr. 1 1 Abpfiff Der SV Planegg-Krailing erlitt im Kampf um die Meisterschaft einen Dämpfer. Beim Tabellenvierten TSV Gilching-Argelsried trennte man sich mit 1:1. Aleksandar Demonjic brachte die Gäste kurz nach dem Seitenwechsel in Front (49.), Ben Bauer egalisierte jedoch kurz darauf (61.). Planegg-Krailling bleibt weiterhin Zweiter, Gilching-Argelsried klettert auf den vierten Platz. Spiele am Samstag

In der Tabelle Nachbarn, auf dem Platz liegen Welten zwischen beiden Teams. Der SV Pullach zerpflückt den Aufsteiger MTV München mit 5:1, dabei steht es schon nach 34 Minuten 5:0. Santio Pandza (2x), Antonio Brandi, David Perl und Maximilian Stapf waren die Torschützen. Durch den Heimerfolg ziehen die Pullacher in der Tabelle am MTV vorbei und belegen vorerst den 7. Platz. SV Pullach – MTV 1879 München 5:1

SV Pullach: Philipp Reisinger, Linus Radau, Janosch Barho, Samuel O´Bryant, Josef Burghard, Maximilian Stapf (66. Paul Breuling), Robin Hoffmann (76. Zakarie Abukar Mudei), David Perl (82. Kelvin Sadiq), Antonio Brandi (82. Michael Wich), Maurus Miller (76. Vinzenz Neubauer), Sanntino Pandza - Trainer: Fabian Beigl

MTV 1879 München: Yuya Kondo, Leon Remmelberger, Moritz Wild, Elias Beckenbauer, Mario Erb, Moritz Schlehe (68. Hubert Bichlmaier), Franz Mullai (36. Franz Strohmaier), Philipp Skodic (36. Elsjan Duraj), Franz Folda, Lukas Ahrend, Alexander Kaltner - Spielertrainer: Alexander Kaltner

Schiedsrichter: Patrick Schönherr (Bayerisch Gmain) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Sanntino Pandza (13.), 2:0 Sanntino Pandza (16.), 3:0 Antonio Brandi (24.), 4:0 David Perl (33.), 5:0 Maximilian Stapf (34. Foulelfmeter), 5:1 Elsjan Duraj (53.)

Rot: Franz Strohmaier (90./MTV 1879 München/)

Das Schlusslicht der Bezirksliga Süd BCF Wolfratshausen startet ins Pflichtspieljahr 2026 wie es letztes Jahr beendet hat - mit einer Niederlage. Gegen den FC Deisenhofen II setzte es eine heftige 1:6-Niederlage. Mann des Spiels war der Deisenhofener Jonas Herrmann, der mit vier Treffern quasi im Alleingang für den Gäste-Sieg sorgte. Mit zwei roten Karten zum Schluss schwächt sich der BCF noch selbst, die mit vier Punkten ganz abgeschlagen die rote Laterne besitzen. Der FCD II hingegen erhöht sein Puffer auf die Abstiegsplätze auf elf Zähler.

BCF Wolfratshausen – FC Deisenhofen II 1:6

BCF Wolfratshausen: Albin Veliqi, Armin Kuqi, Pedro Everaldo, Patriot Lajqi, Dominik Podunavac (22. Roman Didkovskyi), Lukas Hintermeier, Erdem Cakir (63. Mori Camara), Metehan Altay, Nicholas Onyia (46. Dominik Zaczyk), Benjamin Kuqi, Leon Hölting (60. Fabian Adldinger) - Trainer: Lulzim Kuqi

FC Deisenhofen II: Bastian Amann, Josip Cosic, Nico Wohlmann (71. Marco Bisignano), Lukas Vollmer (67. Oliver Lindenauer), Eren Özbek, Niklas Sagner, Giuliano Gaub (67. Sebastian Geigenberger), Andreas Perneker, Lukas Blauensteiner (67. Luke Gandl), Noah Rehm (79. Evrad Ngeukeu), Jonas Herrmann - Trainer: Andreas Budell

Schiedsrichter: Laurin Schmitt (Feldkirchen-Westerham) - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Jonas Herrmann (27.), 0:2 Jonas Herrmann (50. Foulelfmeter), 0:3 Jonas Herrmann (59. Foulelfmeter), 0:4 Noah Rehm (62.), 0:5 Jonas Herrmann (75.), 1:5 Benjamin Kuqi (81.), 1:6 Eren Özbek (84.)

Rot: Pedro Everaldo (84./BCF Wolfratshausen/)

Rot: Mori Camara (90./BCF Wolfratshausen/)