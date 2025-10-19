BZL Süd: Polling überrascht - Untermenzinger Comeback - SVP Erster

Der SV Planegg-Krailling hat sich die Tabellenführung wieder zurückgeholt. Gegen den FC Deisenhofen II setzte sich die Vidak-Elf mit 3:1 durch.

Gleich nach fünf Minuten eröffnete Martin Bauer mit dem 1:0 die Partie. Luke Gandl glich zwar noch aus (64. Minute), das letzte Wort hatten die Planegger. Erst traf Mirza Zahirovic zur erneuten Führung (85.), dann packte Aleksandar Demonjic den Deckel endgültig drauf.

SV Planegg-Krailling – FC Deisenhofen II 3:1

SV Planegg-Krailling: Simon Oppolzer, Martin Bauer (89. Stefan Mikerevic), Mirza Zahirovic, Momko Kojic, Amani Mbaraka, Mario Simic, Andrej Skoro, Aldin Ahmetovic (66. Dario Matijevic), Ante Kraljevic (81. Matej Bonic), Aleksander Demonjic, Fabijan Podunavac (75. Valentino Gavric) - Trainer: Pero Vidak

FC Deisenhofen II: Bastian Amann, Lukas Vollmer (51. Jonas Rogalski), Niklas Sagner, Maximilian Martin, Luke Gandl, Pablo Sliwka Seoane (46. Henrik Freitag), Andreas Perneker (58. Sebastian Geigenberger), Lukas Blauensteiner (77. Nico Wohlmann), Florian Weber, Noah Rehm (61. Vincent Bürstner), Jonas Herrmann - Trainer: Andreas Budell

Schiedsrichter: Christos Nalpantidis (München) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Martin Bauer (5.), 1:1 Luke Gandl (64.), 2:1 Mirza Zahirovic (85.), 3:1 Aleksander Demonjic (90.+2)