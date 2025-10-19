BZL Süd: Polling überrascht - Untermenzinger Comeback - SVP Erster

Sonntagnachmittag, die letzten drei Spiele des 14. Spieltags der Bezirksliga Süd standen an. Die Spielberichte.
Der SV Planegg-Krailling hat sich die Tabellenführung wieder zurückgeholt. Gegen den FC Deisenhofen II setzte sich die Vidak-Elf mit 3:1 durch.
Gleich nach fünf Minuten eröffnete Martin Bauer mit dem 1:0 die Partie. Luke Gandl glich zwar noch aus (64. Minute), das letzte Wort hatten die Planegger. Erst traf Mirza Zahirovic zur erneuten Führung (85.), dann packte Aleksandar Demonjic den Deckel endgültig drauf.
SV Planegg-Krailling – FC Deisenhofen II 3:1
SV Planegg-Krailling: Simon Oppolzer, Martin Bauer (89. Stefan Mikerevic), Mirza Zahirovic, Momko Kojic, Amani Mbaraka, Mario Simic, Andrej Skoro, Aldin Ahmetovic (66. Dario Matijevic), Ante Kraljevic (81. Matej Bonic), Aleksander Demonjic, Fabijan Podunavac (75. Valentino Gavric) - Trainer: Pero Vidak
FC Deisenhofen II: Bastian Amann, Lukas Vollmer (51. Jonas Rogalski), Niklas Sagner, Maximilian Martin, Luke Gandl, Pablo Sliwka Seoane (46. Henrik Freitag), Andreas Perneker (58. Sebastian Geigenberger), Lukas Blauensteiner (77. Nico Wohlmann), Florian Weber, Noah Rehm (61. Vincent Bürstner), Jonas Herrmann - Trainer: Andreas Budell
Schiedsrichter: Christos Nalpantidis (München) - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Martin Bauer (5.), 1:1 Luke Gandl (64.), 2:1 Mirza Zahirovic (85.), 3:1 Aleksander Demonjic (90.+2)
Der SV Polling setzt ein Ausrufezeichen im Kampf um den Klassenerhalt. Zuhause gegen den SV Waldeck Obermenzing gewann die Heimelf deutlich mit 4:1 und klettert dadurch drei Ränge nach oben. Der SVWO hingegen verpasst den Sprung auf Rang drei.
Die Partie begann mit einem Schockmoment für die Pollinger. Max Tafertshofer verletzte sich schwer, die Partie war über eine halbe Stunde unterbrochen. Doch dann wollte es der SVP so richtig wissen. Noch vor dem Pausenpfiff entschieden die Pollinger durch Maximilian Baumgartner und einen Doppelpack von Fabio Hägl die Partie.
Nach dem Seitenwechsel erhöhte Benedikt Veicht sogar noch auf 4:0, ehe Joel Arthur für den Anschluss und 4:1-Endstand sorgte.
SV Polling – SV Waldeck Obermenzing 4:1
SV Polling: Mathias Schuster, Christian Baierlacher, Markus Kasper, Michael Stoßberger, Sebastian Gößl, Tobias Niederleitner, Philip Schöttl, Max Tafertshofer (36. Marcel Mayr) (86. Niklas Hindelang), Maximilian Baumgartner, Benedikt Veicht (79. Maximilian Hoier), Fabio Hägl - Trainer: Maximilian Jochner
SV Waldeck Obermenzing: Patrick Koller, Luca Pfletschinger, Lukas Obergrußberger (55. Christian Hercog), Florian Seizinger (52. Marc Bedronka), Nils Witte, Franz Huppert, Maximilian Graf, Fabian Giudice (52. Erion Rexhepi), Florian Graf (52. Luis Härtel), Joel Arthur, Philip Schemat - Trainer: Stefan Gutsmiedl
Schiedsrichter: Xaver Fabisch (München) - Zuschauer: 120
Tore: 1:0 Maximilian Baumgartner (45.+6), 2:0 Fabio Hägl (45.+12), 3:0 Fabio Hägl (45.+14), 4:0 Benedikt Veicht (51.), 4:1 Joel Arthur (60.)
Der SV Untermenzing kommt gegen den SV Raisting nicht über ein 2:2-Remis hinaus. Beide Teams stehen zwar vor den Abstiegsrängen, keines kann sich jedoch so richtig absetzen.
Die Partie startete aus Sicht der Hausherren so richtig schlecht. Andreas Heichele (neunte Minute) und Marius Suchanoff (27.) sorgten für das 2:0 der Gäste.
Nach dem Seitenwechsel kam das Untermenzinger Blitz-Comeback. Erst traf Alexander Berg (55.) zum Anschluss, dann glichen sie durch ein Eigentor von Hermann Sigl keine zwei Minuten später sogar noch aus. Der Raistinger Sebastian Baur sah zudem noch eine Rote Karte (61.). Trotz dessen - und eines weiteren Platzverweises von Marius Suchanoff (85.) - blieb es beim 2:2-Endstand.
SV Untermenzing – SV Raisting 2:2
SV Untermenzing: Florian Geck, Christopher Kolbeck, Alexander Berg (90. Philipp Simonides), Julian Heigl, David Marinkovic (46. Lasse Peter Wippert), Paul Greger (80. Michael Bakalis), Dominik Pfister, Maximilian Kriebel (88. Tobias Halfmann), Abdou Tchagodomou (57. Roman Kriebel), Benedikt Nowack, Moritz Mösmang - Trainer: Nico Formella
SV Raisting: Urban Schaidhauf, Hermann Sigl, Marius Suchanoff, Lukas Matz (79. Severin Kölbl), Henri Gersbach, Andreas Heichele (46. Frederik Specht), Mathias Sedlmeier (46. Benedikt Stechele), Sebastian Baur, Gianluca Zandt, Francois Ngwen (67. Maximilian Neufing), Luca Sigl (87. Viktor Neveling) - Trainer: Johannes Franz
Schiedsrichter: Louis Starck (Weßling) - Zuschauer: 200
Tore: 0:1 Andreas Heichele (9. Foulelfmeter), 0:2 Marius Suchanoff (27.), 1:2 Alexander Berg (55.), 2:2 Hermann Sigl (57. Eigentor)
Rot: Sebastian Baur (61./SV Raisting/)
Gelb-Rot: Marius Suchanoff (85./SV Raisting/)
Ein wichtiger Heim-Dreier für den TSV Gilching/Argelsried! Ziemlich früh schon leiteten die Gastgeber die Partie in ihre Richtung. In der 13. Minute verwandelt Manuel Eichberg zum 1:0-Halbzeitstand.
Aber auch nach dem Pausentee strahlte der SV Bad Heilbrunn wenig Torgefahr aus. Louis Fleddermann machte in der 50. Minute den Deckel drauf. Tabellarisch steht Gilching vorübergehend auf Platz drei.
TSV Gilching-Argelsried – SV Bad Heilbrunn 2:0
TSV Gilching-Argelsried: Sebastian Hollenzer, Jonas Engelhardt, Felix Sambs, Maximilian König (64. Felix Sambs), Tarik Kluge, Quirin Wiedemann (65. Gianmauro Masella), Marco Brand, Ben Bauer (59. Daniel Yordanov), Louis Fleddermann (59. Leander Kraus), Manuel Eichberg (82. Vinzenz Wolf), Jonathan Krukow
SV Bad Heilbrunn: Franz Maurer, Florian Schnitzlbaumer, André Tiedt, Ludwig Buchmair, Anton Pappritz, Anton Krinner (88. Tobias Schröfl), Thomas Pföderl, Tobias Bauer, Sebastian Ammer (84. Felix Gellner), Jonas Gall (90. Alihan Uzun), Sebastian Rösch
Schiedsrichter: Dominik Dersein (Markt Schwaben) - Zuschauer: 115
Tore: 1:0 Manuel Eichberg (13.), 2:0 Louis Fleddermann (50. Foulelfmeter)
Die Bezriksliga Süd hat einen neuen Spitzenreiter. Der SC Olching gewann mit 2.1 auswärts beim MTV München. Bis zur Halbzeit war die Partie ergebnistechnisch ausgeglichen.
Danach bewiesen die Gäste ihren Willen. Omer Grbic verwandelte drei Minuten nach Wiederanpfiff zum 0:1. Leon Heinzlmaier erhöhte in der 67. Minute auf 2:0 für den Favoriten. Aber die Heimelf machte es nochmal spannend. In der 79. Minute erzielte Alexander Kaltner, per Elfmeter, den Anschlusstreffer. Die Olchinger schaukelten das Ergebnis über die Zeit und dürfen jetzt den Sonnenplatz bejubeln.
MTV 1879 München – SC Olching 1:2
MTV 1879 München: Aldonis Krasniqi, Leon Remmelberger, Moritz Wild, Franz Strohmaier (46. Moritz Schlehe), Mario Erb, Valentin Dammasch, Franz Mullai (71. Albert Rachi), Franz Folda (58. Vincenzo Potenza), Francisco Afonso, Lukas Ahrend (63. Philipp Skodic), Alexander Kaltner
SC Olching: Maximilian Hoffmann, Moritz Vollmer, Niklas Uhle, Kevin Roth, Florian Hofmann, Jan Sostmann, Leon Heinzlmair (92. Connor Punzelt), Jakob Zißelsberger, Ferenc Ambrus (80. Adnan Ribo), Kerem Kavuk (87. Maximilian Sporbert), Omer Grbic (90. Patrick Huljina)
Schiedsrichter: Jakob Heiß (Rohrdorf) - Zuschauer: 80
Tore: 0:1 Omer Grbic (48.), 0:2 Leon Heinzlmair (67.), 1:2 Alexander Kaltner (79. Foulelfmeter)
Kein Befreiungsschlag für den TSV Geiselbullach. In einem hektischen Spiel mit vielen gelben Karten gelingt dem TSV nur ein Punkt. Die Penzberger gingen in der 63. Minute zunächst in Führung, die Geiselbullacher glichen sechs Minuten später wieder aus. Das 1:1 stand nach 90. Minuten auf der Anzeigetafel. Tabellarisch bringt es beide Teams nicht nach Vorne.
TSV Geiselbullach Neu-Esting – 1. FC Penzberg 1:1
TSV Geiselbullach Neu-Esting: Stefan Held, Sebastian Schäfer, Louis Frank, Tim Greiner, Dennis Probst, Roman Fuchs (90. Florian Döhler), Fitim Raqi (71. Chahin Abdallah), Marc Egenhofer, Alessandro Einertshofer, Karl Sdzuy (59. Jens Bürger), Lysander Weiß (59. Lukas Bründl)
1. FC Penzberg: Benedikt Zeisel, Fazlican Verep, Emil Mergenhagen (25. Efe Kurtar), Jonas Kirschner, Mirko Ramcic, Ugurkan Verep, Murat Ersoy, Samir Neziri, Denis Grgic (61. Sinan Grgic), Franz Fischer, Dominik Bacher
Schiedsrichter: Farin Münchhoff (Gaimersheim) - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Dominik Bacher (63. Foulelfmeter), 1:1 Roman Fuchs (69.)
Sanntino Pandza brachte die heimischen Pullacher nach 600 Sekunden in Führung. Nur eine Viertelstunde später hatte Lukas Greif die Gegenantwort. Das Unentschieden bedeutete für beide Teams nur wenig. Der SV Pullach steht auf Platz Zehn. Während der VfL Denklingen sich auf Platz Zwölf niedersetzt.
SV Pullach – VfL Denklingen 1:1
SV Pullach: Leopold Bayerschmidt, Linus Radau, Kelvin Sadiq (77. Kaan Ugras), Samuel O´Bryant, Josef Burghard, Robin Hoffmann, David Perl, Antonio Brandi (68. Maximilian Stapf), Paul Breuling, Philip Sommer, Sanntino Pandza
VfL Denklingen: Simon Sporer, Tobias Ried, Tobias Schelkle, Lukas Greif, Raphael Zwerschke (74. Johannes Mayr), Armin Sporer, Hannes Rambach, Martin Krimshandl (65. Moritz Tikovsky), Christoph Schmitt, Elias Greinacher, Peter Kinast (85. Ludwig Kirchbichler)
Schiedsrichter: Moritz Martin - Zuschauer: 40
Tore: 1:0 Sanntino Pandza (10.), 1:1 Lukas Greif (24.)
Torfestival im Kellerduell. Ein sechs Punkte Spiel, wie man so schön sagt. Die Ohlstädter führen nach sieben Minuten mit 1:0 durch Luis Steffl. 120 Sekunden später erzielte Patriot Lajqi den Ausgleichstreffer.
Nach der Pause stellt Maximilian Schwinghammer dann die Weichen in Richtung Auswärts-Dreier. Erst in der 49. Minute und dann zwei Minuten später. Berhard Kurz machte für den SV Ohlstadt eine Viertelstunde vor Schluss den Deckel drauf. Der Wolfratshausener Treffer in der Nachspielzeit war nur noch Ergebniskosmetik. Der SV Ohlstadt steht mit elf Punkten jetzt auf Platz 14. Der BCF Wolfratshausen behält die rote Laterne.
BCF Wolfratshausen – SV Ohlstadt 2:4
BCF Wolfratshausen: Albin Veliqi (61. Roman Didkovskyi), Armin Kuqi, Erblin Deskaj (61. Florian Kraus), Patriot Lajqi, Dominik Podunavac, Lukas Hintermeier, Nicholas Onyia (74. Samir Hoti), Benjamin Kuqi, Argjent Veliqi, Juri Falch, Engin Torunoglu
SV Ohlstadt: Nicolas Kimpel, Jonas Thümmler, Klaus Zach, Jakob Sebald, Sebastian Gaisreiter (78. Hannes Perfahl), Dominikus Zach, Simon Nutzinger (89. Philipp Hanika), Luis Steffl (66. Leonhard Strobl), Bernhard Kurz (86. Johannes Fischer), Maximilian Schwinghammer, Jonas Marggraf (84. Leonhard Jais)
Schiedsrichter: Christoph Nuernbergk (München) - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Luis Steffl (7.), 1:1 Patriot Lajqi (9.), 1:2 Maximilian Schwinghammer (49.), 1:3 Maximilian Schwinghammer (51.), 1:4 Bernhard Kurz (76.), 2:4 Juri Falch (90.+2)