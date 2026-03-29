BZL Süd: Polling siegt im Kellerduell - Torregen in Untermenzing 23. Spieltag der Bezirksliga Süd von Paul Ruser · Heute, 17:02 Uhr · 0 Leser

Der SV Polling setzte sich im Kellerduell durch – Foto: Oliver Rabuser

Am Sonntagnachmittag standen nur zwei Partien an: In Untermenzing hagelte es Tore und der SV Polling setzte sich im Kellerduell gegen den VfL Denklingen durch. Die restlichen Partien wurden abgesagt. Der Spieltag in Übersicht.

Spiele am Sonntag

Tore wie am laufenden Band hagelte es in Untermenzing. Der SVU empfing am Sonntagnachmittag den MTV München. Nach 16 Minuten brachte Philipp Skodic die Führung für die Gäste. Die Freude hielt aber nur bis zur 37. Spielminute an. Binnen von zwei Minuten drehten die Gastgeber durch Mateusz Cichon (37.) und Christopher Kolbeck (38.) die Partie. Keine 60 Sekunden später glich Fracisco Afonso erneut aus (39.) und mit einem Zwischenstand von 2:2 verabschiedeten sich beide Parteien in die Pause.

Im zweiten Durchgang drückten vorerst wieder die Gäste. Alexander Kaltner war der Torschütze zum 2:3 (51.). Etwas später kassierten die Gastgeber Gelb-Rot (61.). Das hinderte den SVU nicht daran den Ausgleich zu erzielen. Dominik Pfister ließ Untermenzing nochmal jubeln (68.). Doch Kaltner beendete die Partie mit seinem Doppelpack zum 3:4 (77.). Damit springt der MTV auf den 7. Tabellenplatz.

SV Untermenzing – MTV 1879 München 3:4

SV Untermenzing: Florian Geck, Christopher Kolbeck, Fabian Tarisch-May (87. Sören Paul), David Marinkovic, Tobias Halfmann (71. Lasse Peter Wippert), Maximilian Kriebel, Maximilian Heigl, Benedikt Nowack, Alexander Nitzl (52. Moritz Mösmang), Mateusz Cichon (64. Dominik Pfister), Nick Schnöller - Trainer: Nico Formella

MTV 1879 München: Yuya Kondo, Leon Remmelberger, Franz Strohmaier (90. Nikolas Schweigert), Luca Roth, Franz Mullai, Philipp Skodic (81. Luke Finn Trageser), Franz Folda (46. Moritz Schlehe), Francisco Afonso (59. Lorik Beka), Elsjan Duraj, Lukas Ahrend, Alexander Kaltner - Spielertrainer: Alexander Kaltner

Schiedsrichter: Tobias Spindler (Rosenheim) - Zuschauer: 98

Tore: 0:1 Philipp Skodic (16.), 1:1 Mateusz Cichon (37.), 2:1 Christopher Kolbeck (38.), 2:2 Francisco Afonso (39.), 2:3 Alexander Kaltner (51.), 3:3 Dominik Pfister (68.), 3:4 Alexander Kaltner (77.)

Gelb-Rot: Maximilian Kriebel (61./SV Untermenzing/)

Im Kellerduell setzte sich der SV Polling vor heimischer Kulisse durch. Gegen den VfL Denklingen brachte Michael Stoßberger die Gastgeber nach 15 Minuten in Führung. Mit einem Zwischenstand von 1:0 ging es in die Pause. Manuel Waibl ließ die Gäste spät auf wichtige Punkte hoffen. Er glich auf 1:1 aus (80.). Doch der SV Polling holte letztendlich die big points im Kellerduell. Benedikt Veicht war der Torschütze zum 2:1 (83.) Damit springen die Gastgeber auf den 12. Tabellenplatz mit 20 Punkten auf dem Konto. SV Polling – VfL Denklingen 2:1

SV Polling: Mathias Schuster, Markus Kasper (64. Ardian Simnica), Michael Stoßberger, Sebastian Gößl, Philip Schöttl (57. Christian Baierlacher), Marcel Mayr, Michael Hengge (85. Tobias Niederleitner), Felix Grötz, Maximilian Baumgartner, Benedikt Veicht (88. Julian Jäcker), Fabio Hägl - Trainer: Maximilian Jochner

VfL Denklingen: Manuel Seifert, Tobias Ried, Tobias Schelkle (60. Lukas Greif), Ludwig Kirchbichler (60. Elias Greinacher), Manuel Waibl, Hannes Rambach, Michael Stahl, Christoph Schmitt, Johannes Mayr (82. Dominik Karg), Andreas Schleich, Simon Ried - Spielertrainer: Christoph Schmitt

Schiedsrichter: Stefan Dorfner (Falkenfels) - Zuschauer: 249

Tore: 1:0 Michael Stoßberger (15.), 1:1 Manuel Waibl (80.), 2:1 Benedikt Veicht (83.) Spiele am Samstag

Der TSV Gilching-Argelsried konnte im Kampf um die Aufstiegsplätze drei Punkte beim TSV Geiselbullach Neu-Esting sammeln. Jonas Engelhardt brachte die Gäste spät in Front (81.), kurz darauf erhöhte Vinzenz Wolf. In der Nachspielzeit konnte Florian Döhler zwar verkürzen, der Ausgleich fiel aber nicht mehr. Gilching-Argelsried bleibt Dritter und am Zweiten aus Planegg-Krailling dran, Geiselbullach Neu-Esting steht im Tabellenkeller auf Rang 13. TSV Geiselbullach Neu-Esting – TSV Gilching-Argelsried 1:2

TSV Geiselbullach Neu-Esting: Stefan Held, Sebastian Schäfer, Florian Peters (75. Louis Frank), Jannik Schröder, Maximilian Lutter (88. Florian Döhler), Maximilian Morstein (59. Jens Bürger), Tim Greiner, Dennis Probst, Roman Fuchs, Alessandro Einertshofer (75. Lukas Böhmländer), Lysander Weiß (84. Lukas Bründl) - Spielertrainer: Stefan Held

TSV Gilching-Argelsried: Sebastian Hollenzer, Maximilian Hölzl, Lucas Häusler, Jonas Engelhardt, Quirin Wiedemann, Marco Brand (64. Gianmauro Masella), Ben Bauer (79. Eric Buckl), Manuel Eichberg (79. Maximilian Karl), Andre Gasteiger (64. Alper Diker), Daniel Yordanov, Vinzenz Wolf (89. Felix Sambs) - Trainer: Christian Rodenwald

Tore: 0:1 Jonas Engelhardt (81.), 0:2 Vinzenz Wolf (88.), 1:2 Florian Döhler (90.+3)

Zwischen dem Schlusslicht BCF Wolfratshausen und dem SV Pullach konnte kein Sieger ermittelt werden. Wolfratshausen bleibt mit nun fünf Punkten auf dem letzten Platz, Pullach ist Sechster. BCF Wolfratshausen – SV Pullach 0:0

BCF Wolfratshausen: Albin Veliqi, Dominik Zaczyk, Roman Didkovskyi, Patriot Lajqi, Lukas Hintermeier, Erdem Cakir, Nicholas Onyia, Benjamin Kuqi, Leon Hölting (63. Hatmi Berisha), Fabian Kovacevic, Daniel Sangermano (71. Fabian Adldinger) - Trainer: Lulzim Kuqi

SV Pullach: Philipp Reisinger, Janosch Barho (46. Linus Radau), Vinzenz Neubauer, Kelvin Sadiq (60. David Perl), Leopold Adomeit (79. Jasal Mansaray), Maximilian Stapf, Antonio Brandi, Marvin Fauth, Zakarie Abukar Mudei (46. Michael Wich), Paul Breuling, Sanntino Pandza - Trainer: Fabian Beigl

Tore: keine Tore