BZL Süd 🗣: Polling mit "Defensivschlacht" – Gilching "unberechenbar"

Der 12. Spieltag der Bezirksliga Nord hatte es in sich. Untermenzing gewann zum vierten Mal in Folge, Gilching schenkte Ohlstadt vier Buden ein und Polling überraschte gegen Deisenhofen II. Die Stimmen des Spieltags:
Mathias Schuster, Torwart des SV Polling: »Wir hatten schwierige Voraussetzungen, da einige Spieler krankheitsbedingt ausfielen und andere beruflich verhindert waren. Uns war klar, dass es eine Defensivschlacht werden würde – genau so ist es dann auch gekommen. Wir haben tief gestanden und gezielt Nadelstiche nach vorne gesetzt. Deisenhofen hatte große Probleme, wenn wir hohe Bälle gespielt oder extrem früh gepresst haben.
Das 0:1 fällt dann leider durch einen berechtigten Elfmeter. Umso wichtiger war, dass wir noch vor der Halbzeit stark zurückgekommen sind. In der zweiten Hälfte hatten wir dann sogar die klareren Torchancen – folgerichtig fällt das 2:1 und schließlich das 3:1. In meinen Augen war das ein absolut verdienter Sieg. Jetzt gilt es, in den kommenden Wochen voll anzugreifen und die Euphorie sowie den Schwung mitzunehmen.«
Nico Formella, Trainer des SV Untermenzing: »Wir konnten gestern in Wolfratshausen unseren vierten Ligasieg in Folge einfahren. Der Start ins Spiel war allerdings nicht optimal – zu Beginn war die Partie aus meiner Sicht recht ausgeglichen. Umso wichtiger war, dass wir gleich unsere erste Chance zur 1:0-Führung nutzen konnten. In der Folge hätten wir in meinen Augen auch den Ausgleich zum 1:1 kassieren können – vielleicht sogar müssen –, doch wir hatten das nötige Glück auf unserer Seite. Wäre das Tor gefallen, hätte sich das Spiel womöglich nochmal anders entwickelt.
In der zweiten Halbzeit haben wir dann aber eine insgesamt sehr souveräne Leistung gezeigt und am Ende auch in der Höhe verdient mit 4:0 gewonnen – auch wenn das zur Pause noch nicht unbedingt zu erwarten war.«
Christian Rodenwald, Trainer des TSV Gilching-Argelsried: »Das war ein sehr zufriedenstellender und ganz, ganz wichtiger Sieg. Die Herangehensweise war klar – wir wollten die beiden Niederlagen gegen Untermenzing und Raisting, in denen wir jeweils sehr dominant aufgetreten sind, unbedingt wettmachen. Das ist den Jungs hervorragend gelungen. Nach rund 32 Minuten führten wir bereits mit 4:0.
Das erste Tor fiel nach aggressivem Pressing: Marco Brand erobert den Ball, setzt sich im Strafraum im Eins-gegen-eins durch und bringt den Ball – halb Torschuss, halb Flanke – aufs kurze Eck. Der Schuss wird abgefälscht und landet im Netz – das war das sprichwörtliche Glück des Tüchtigen. Das zweite Tor resultierte aus einer starken Freistoßvariante: Leander Kraus hätte selbst abschließen können, der Abpraller landet jedoch bei Tarik Kluge, der sicher vollendet. Er hat insgesamt ein herausragendes Spiel gemacht, umso mehr freut es mich für ihn.
Das dritte Tor bereitete Daniel Yordanov hervorragend vor. Er ließ sich auf die halbrechte Zehn fallen, eroberte den Ball, lief diagonal an der Kette entlang und steckte clever durch. Am Ende kommt Leander Kraus an den Ball, bedient Manuel Eichberg, der in echter Torjägermanier mit dem schwachen linken Fuß eiskalt ins rechte Kreuzeck abschließt.
Den Schlusspunkt setzten wir bereits in der 32. Minute: Nach einem stark herausgespielten Angriff wird Leander Kraus im Strafraum klar gefoult. Maximilian Kahl verwandelt den fälligen Elfmeter eiskalt unten rechts. Es freut mich besonders für Maximilian, weil er ein außergewöhnlicher Kicker ist, zuletzt von der Bank kam und jetzt wieder ein Tor erzielen konnte.
Besonders positiv ist, dass wir verschiedene Torschützen hatten – das macht uns unberechenbarer und verteilt die Verantwortung auf mehrere Schultern. Nach den Wechseln war ein kleiner Bruch im Spiel erkennbar, da müssen wir uns weiterentwickeln. Insgesamt sind wir aber auf einem sehr guten Weg. Mit dem Sieg haben wir unsere Hausaufgaben erledigt und können uns nun auf das Spitzenspiel gegen Olching freuen – das wollten wir unbedingt erreichen. Wir sind gut vorbereitet und werden am Dienstag alles daransetzen, das Spiel für uns zu entscheiden.«