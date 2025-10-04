BZL Süd 🗣: Polling mit "Defensivschlacht" – Gilching "unberechenbar"

Christian Rodenwald, Trainer des TSV Gilching-Argelsried: »Das war ein sehr zufriedenstellender und ganz, ganz wichtiger Sieg. Die Herangehensweise war klar – wir wollten die beiden Niederlagen gegen Untermenzing und Raisting, in denen wir jeweils sehr dominant aufgetreten sind, unbedingt wettmachen. Das ist den Jungs hervorragend gelungen. Nach rund 32 Minuten führten wir bereits mit 4:0.

Das erste Tor fiel nach aggressivem Pressing: Marco Brand erobert den Ball, setzt sich im Strafraum im Eins-gegen-eins durch und bringt den Ball – halb Torschuss, halb Flanke – aufs kurze Eck. Der Schuss wird abgefälscht und landet im Netz – das war das sprichwörtliche Glück des Tüchtigen. Das zweite Tor resultierte aus einer starken Freistoßvariante: Leander Kraus hätte selbst abschließen können, der Abpraller landet jedoch bei Tarik Kluge, der sicher vollendet. Er hat insgesamt ein herausragendes Spiel gemacht, umso mehr freut es mich für ihn.

Das dritte Tor bereitete Daniel Yordanov hervorragend vor. Er ließ sich auf die halbrechte Zehn fallen, eroberte den Ball, lief diagonal an der Kette entlang und steckte clever durch. Am Ende kommt Leander Kraus an den Ball, bedient Manuel Eichberg, der in echter Torjägermanier mit dem schwachen linken Fuß eiskalt ins rechte Kreuzeck abschließt.

Den Schlusspunkt setzten wir bereits in der 32. Minute: Nach einem stark herausgespielten Angriff wird Leander Kraus im Strafraum klar gefoult. Maximilian Kahl verwandelt den fälligen Elfmeter eiskalt unten rechts. Es freut mich besonders für Maximilian, weil er ein außergewöhnlicher Kicker ist, zuletzt von der Bank kam und jetzt wieder ein Tor erzielen konnte.

Besonders positiv ist, dass wir verschiedene Torschützen hatten – das macht uns unberechenbarer und verteilt die Verantwortung auf mehrere Schultern. Nach den Wechseln war ein kleiner Bruch im Spiel erkennbar, da müssen wir uns weiterentwickeln. Insgesamt sind wir aber auf einem sehr guten Weg. Mit dem Sieg haben wir unsere Hausaufgaben erledigt und können uns nun auf das Spitzenspiel gegen Olching freuen – das wollten wir unbedingt erreichen. Wir sind gut vorbereitet und werden am Dienstag alles daransetzen, das Spiel für uns zu entscheiden.«