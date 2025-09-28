BZL Süd: Polling gibt rote Laterne ab - Planegg zerschießt HSV

Das Kellerduell zwischen dem SV Polling und dem BCF Wolfratshausen geht an die Hausherren. Am Ende steht ein 2:1 auf der Anzeigetafel. Damit zieht der Aufsteiger an den Gästen vorbei auf Rang 14. Der ehemalige Bayernligist hingegen übernimmt die rote Laterne.

Dabei begann die Partie sehr gut für die Gäste. Patriot Lajqi brachte den BCF bereits nach fünf Minuten in Führung. Es entwickelte sich ein kampfbetontes Spiel, welches am Ende mit zehn gelben, einer gelb-roten Karte und einer Zeitstrafe enden sollte.

Bis zur 75. Spielminute hielt die Wolfratshausener Führung, ehe Maximilian Baumgartner die Pollinger erlöste. Nur fünf Minuten später die komplette Ekstase. Michael Stoßberger netzte zum 2:1-Treffer ein und brachte den zweiten Saisonsieg für den Neuankömmling.

SV Polling – BCF Wolfratshausen 2:1

SV Polling: Mathias Schuster, Christian Baierlacher, Sebastian Gößl, Philip Schöttl (69. Michael Stoßberger), Max Tafertshofer, Marcel Mayr, Felix Grötz, Liridon Vocaj, Maximilian Baumgartner, Julian Jäcker, Benedikt Veicht - Trainer: Maximilian Jochner

BCF Wolfratshausen: Noah Praczek, Dominik König, Dominik Zaczyk, Bernhard Kresta, Patriot Lajqi, Dominik Podunavac, Lukas Hintermeier, Erdem Cakir (82. Benjamin Kuqi), Metehan Altay (46. Engin Torunoglu), Marcus Precub (33. Argjent Veliqi), Juri Falch - Trainer: Florian Ächter

Schiedsrichter: Felix Wolf (Dietramszell) - Zuschauer: 170

Tore: 0:1 Patriot Lajqi (5.), 1:1 Maximilian Baumgartner (75.), 2:1 Michael Stoßberger (80.)

Gelb-Rot: Patriot Lajqi (36./BCF Wolfratshausen/)