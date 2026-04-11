BZL Süd: Planegg souverän in Penzberg - Klarer Sieger im Kellerduell

Demonjic erzielte einen Doppelpack beim 3:0-Sieg gegen Penzberg – Foto: Dieter Metzler

Am Samstag war Geiselbullach beim Schlusslicht gefordert, Planegg wies Penzberg in die Schranken und Pullach bezwang Raisting.

Spiele am Samstag:

Der BFC Wolfratshausen empfing Geiselbullach zum Kellerduell. In der ersten Hälfte stand das Glück auf Seiten der Gastgeber: Patriot Lajqi versenkte souverän einen Strafstoß und ließ die Hausherren vor knapp 34 Zuschauern Jubeln. Doch im zweiten Durchgang triumphierten die Gäste. Lysander Weiß schoss das 2:1 (58.). Erst spät gelang es Geiselbullach die Partie zu drehen: Lukas Böhmländer und Lukas Bründl waren die Torschützen zum 2:1 und 3:1 (80./87.) aus Sicht der Gäste. Damit springt der TSV auf den 11 Tabellenplatz und verlässt die Relegationsplätze.

BCF Wolfratshausen – TSV Geiselbullach Neu-Esting 1:3

BCF Wolfratshausen: Albin Veliqi, Armin Kuqi, Dominik Zaczyk (46. Roman Didkovskyi), Pedro Sumbo, Shalom Jehovah (57. Raphael Dick), Patriot Lajqi, Erdem Cakir (86. Fabian Adldinger), Nicholas Onyia (74. Daniel Sangermano), Hatmi Berisha (46. Alexander Hennig), Benjamin Kuqi, Leon Hölting - Trainer: Lulzim Kuqi

TSV Geiselbullach Neu-Esting: Stefan Held, Arda Sahiner (67. Florian Döhler), Florian Peters (14. Karl Sdzuy) (74. Lukas Böhmländer), Jannik Schröder, Louis Frank, Maximilian Morstein, Tim Greiner, Jens Bürger, Felix Thurner (83. Lukas Schuhmann), Alessandro Einertshofer (52. Lukas Bründl), Lysander Weiß - Spielertrainer: Stefan Held

Schiedsrichter: Korbinian Badmann - Zuschauer: 34

Tore: 1:0 Patriot Lajqi (35. Foulelfmeter), 1:1 Lysander Weiß (58.), 1:2 Lukas Böhmländer (80.), 1:3 Lukas Bründl (87.)

Die Kicker des SV Planegg Krailling wiesen den 1. FC Penzberg flott in die Schranken. Die Partie war erst wenige Minuten angepfiffen ehe Momko Kojic zum 1:0 netzte (3.). Aleksandar Demonjic traf gleich doppelt: Das 2:0 fiel nach 6 Minuten und das 3:0 in der 18. Das Match war bereits in der ersten Hälfte entschieden. 1. FC Penzberg – SV Planegg-Krailling 0:3

1. FC Penzberg: Benedikt Zeisel, Marco Hiry, Fazlican Verep (70. Efe Kurtar), Jonas Kirschner, Alexander Jobst, Mirko Ramcic (75. Sinan Grgic), Ugurkan Verep, Murat Ersoy (57. Dominik Bacher), Samir Neziri, Julian Popp, Denis Grgic (57. Florian Langenegger) - Trainer: Maximilian Bauer

SV Planegg-Krailling: Marijan Krasnic, Martin Bauer (82. Tobias Empl), Mirza Zahirovic, Momko Kojic, Amani Mbaraka, Mario Simic (67. Leonardo Lajqi), Andrej Skoro, Ante Kraljevic, Aleksander Demonjic (84. Adrijan Hasic), Dario Matijevic (72. Stefan Mikerevic), Fabijan Podunavac (57. Aldin Ahmetovic) - spielender Co-Trainer: Martin Bauer - Trainer: Pero Vidak - Co-Trainer: Christian Zercher

Schiedsrichter: Jonas Jäcker (Weilheim) - Zuschauer: 70

Tore: 0:1 Momko Kojic (3.), 0:2 Aleksander Demonjic (6.), 0:3 Aleksander Demonjic (18.)

Der SV Pullach gastierte in Raisting. Zakarie Abukar Mudei war für das 1:0 aus Sicht der Gäste verantwortlich (37.). Im zweiten Durchgang erhöhte Sanntino Pandza auf 2:0 (46.). Die Gastgeber meldeten sich anschließend nochmal zurück: Hermann Sigl erzielte den Anschlusstreffer und verkürzte auf 1:2 (69.). Der eingewechselte Evaldy Tunga netzte zum 1:3 (88.) und machte den Sack zu.

SV Raisting – SV Pullach 1:3

SV Raisting: Urban Schaidhauf, Gianluca Zandt (58. Severin Kölbl), Hermann Sigl, Henri Gersbach, Viktor Neveling, David Gretschmann, Benedikt Stechele (50. Sebastian Baur), Elias Lieb (76. Marius Suchanoff), Frederik Specht, Luca Sigl (62. Maximilian Neufing), Lukas Matz (62. Korbinian Hibler) - Trainer: Johannes Franz

SV Pullach: Leopold Bayerschmidt, Kelvin Sadiq (67. Evaldy Tunga), Leopold Adomeit, Maximilian Stapf, Robin Hoffmann (46. Janosch Barho), David Perl, Marvin Fauth (62. Antonio Brandi), Zakarie Abukar Mudei, Michael Wich, Paul Breuling, Sanntino Pandza - Trainer: Fabian Beigl

Schiedsrichter: Vincenzo Amoro (München) - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Zakarie Abukar Mudei (37.), 0:2 Sanntino Pandza (46.), 1:2 Hermann Sigl (69.), 1:3 Evaldy Tunga (88.)





Spiele am Sonntag:

Morgen, 14:15 Uhr SV Bad Heilbrunn Heilbrunn SV Waldeck Obermenzing SV Waldeck 14:15 PUSH

Morgen, 14:00 Uhr VfL Denklingen Denklingen FC Deisenhofen Deisenhofen II 14:00 PUSH

Morgen, 14:00 Uhr SV Polling SV Polling SC Olching SC Olching 14:00 PUSH