BZL Süd: Planegg siegt in Pullach ‒ FCD II zerlegt Bullach

Der 3. Spieltag in der Bezirksliga Süd ist zum Teil schon wieder vorrüber. Aufsteiger Geiselbullach kassiert eine Heimniederlage gegen Deisenhofen II. Wolfratshausen verliert spät gegen den SC Olching und der SV Planegg gewinnt in Pullach.
Der TSV Geiselbullach wartet weiter auf seinen ersten Sieg in der Bezirksliga-Saison. Der Kreisliga-Aufsteiger und kommende 1860-Pokalgegner verliert im Heimspiel gegen den FC Deisenhofen II und rutscht in den Tabellenkeller.
Nach einem Deisenhofener Doppelschlag durch Weber und Perneker brachte der eingewechselte Lukas Bründl den TSV nach der Pause wieder in Schlagdistanz. Deisenhofens Zweitvertretung ließ sich aber weder von Bründls Anschluss, noch vom 2:3 durch Fuchs verunsichern und fährt einen deutlichen Auswärtssieg ein.
TSV Geiselbullach Neu-Esting – FC Deisenhofen II 2:5
TSV Geiselbullach Neu-Esting: Held, Schäfer, Schröder, Frank, Scharpf (46. Greiner), Fuchs (78. Weiß), Raqi, Egenhofer, Einertshofer, Schuhmann (46. Bründl), Sdzuy (78. Probst) - Trainer: Held
FC Deisenhofen II: Dresen, Wohlmann, Vollmer, Sliwka Seoane (78. Martin), Edenhofer, Perneker (90. Schmidmaier), Yimez, Weber, Lippmann, Ngeukeu (74. Zanier), Seidl - Trainer: Budell
Tore: 0:1 Weber (35.), 0:2 Perneker (42.), 1:2 Bründl (66.), 1:3 Ngeukeu (69.), 1:4 Weber (74.), 2:4 Fuchs (75.), 2:5 Weber (90.+6)
Lange sah es nach dem zweiten Punktgewinn für den BCF Wolfratshausen aus. In Minute 87 dann der Nackenschlag: Heinzlmaier besorgte den Führungstreffer für die Gäste, bevor in Minute 94 Huljina zur Entscheidung netzte.
BCF Wolfratshausen – SC Olching 0:2
BCF Wolfratshausen: Noah Praczek, Dominik König, Fabian Adldinger, Bernhard Kresta, Lukas Hintermeier, Erdem Cakir, Nicholas Onyia, Marcus Precub (86. Mori Camara), Leon Hölting, Manuel Spreiter - Trainer: Florian Ächter
SC Olching: Maximilian Hoffmann (92. Elias Scheichlarabadi), Moritz Vollmer, Kevin Roth, Florian Hofmann, Jan Sostmann, Luka Batarilo-Cerdic (88. Stipe Pandzic), Leon Heinzlmair (91. Maximilian Sporbert), Jakob Zißelsberger, Patrick Huljina, Ferenc Ambrus (46. Kerem Kavuk), Maximilian Schwahn (65. Adnan Ribo) - Trainer: Felix Mayer
Schiedsrichter: Maximilian Stubbe (Erpfting)
Auswärtsdreier für Planegg! Nach der Heimniederlage gegen den MTV München gelingt dem SVP im Duell mit Landesliga-Absteiger Pullach eine deutliche Leistungssteigerung. Nach 2:0-Führung mussten die Planegger nach Stapfs Anschlusstreffer in Minute 73 noch einmal zittern. Durch die späten Treffer zum 3:1 und 4:1 war dann aber feiern angesagt.
SV Pullach – SV Planegg-Krailling 1:4
SV Pullach: Leopold Bayerschmidt, Josef Burghard, Linus Radau, Janosch Barho, Kelvin Sadiq (77. Zakarie Abukar Mudei), Leopold Adomeit, Maximilian Stapf, Robin Hoffmann, David Perl, Maurus Miller (67. Ruben Marino Möller), Antonio Brandi (57. Kaan Ugras) - Trainer: Fabian Beigl
SV Planegg-Krailling: Simon Oppolzer, Martin Bauer (85. Thomas Grillenberger), Mirza Zahirovic, Matej Bonic (70. Tobias Empl), Momko Kojic, Amani Mbaraka (80. Daniel Velickovski), Mario Simic, Andrej Skoro, Stefan Mikerevic (55. Dario Matijevic), Gianluca Barella (63. Antonio Matic), Aleksander Demonjic - Trainer: Pero Vidak
Tore: 0:1 Aleksander Demonjic (30.), 0:2 Aleksander Demonjic (50.), 1:2 Maximilian Stapf (73.), 1:3 Mario Simic (77.), 1:4 Momko Kojic (90.+5)