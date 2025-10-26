BZL Süd: Planegg patzt – Gilching souverän – Nullnummer in Raisting

Der SV Planegg hat am Sonntag gepatzt. Die Verfolger aus Gilching und Obermenzing machen Boden gut. Im Tabellenkeller gab es zwischen Raisting und Polling keinen Sieger. Der 15. Spieltag der Bezirksliga Süd kompakt.
Der SV Planegg-Krailling hat die zweite Saisonniederlage kassiert und mit 2:3 beim SV Waldeck Obermenzing verloren. Franz Huppert knipste früh nach fünf Minuten für die Hausherren zur Führung, ehe Valentino Gavric nach einer Viertelstunde der Ausgleich gelang.
Zehn Minuten vor dem Pausenpfiff jubelte die Mannschaft von Stefan Gutsmiedl erneut, als Florian Graf zum 2:1 für die Gastgeber ins Schwarze traf. Lang hielt die Freude nicht, denn Erion Rexhepi bugsierte die Kugel noch vor dem Gang in die Kabine zum 2:2 ins eigene Netz.
Kurz nach Beginn der Schlussviertelstunde wurde die Partie durch den Treffer von Fabian Giudice zum 3:2-Enstand dann entschieden. Waldeck ist Vierter und verkürzt den Rückstand zum SVP auf fünf Punkte.
SV Waldeck Obermenzing – SV Planegg-Krailling 3:2
SV Waldeck Obermenzing: Patrick Koller, Lukas Obergrußberger, Luis Härtel, Erion Rexhepi (61. Abbas Syed Hassan), Nils Witte, Franz Huppert, Maximilian Graf (71. Joel Arthur), Fabian Giudice, Filip Vnuk (90. Alexander Hercog), Florian Graf (71. Philip Schemat), Christoph Seizinger (71. Marc Bedronka) - Trainer: Stefan Gutsmiedl
SV Planegg-Krailling: Simon Oppolzer, Martin Bauer (86. Stefan Mikerevic), Mirza Zahirovic (46. Leonardo Lajqi), Momko Kojic, Amani Mbaraka, Mario Simic, Andrej Skoro (74. Dario Matijevic), Ante Kraljevic (83. Tino Pticar), Valentino Gavric, Aleksander Demonjic, Fabijan Podunavac (74. Matej Bonic) - Trainer: Pero Vidak
Schiedsrichter: Timon Knorr - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Franz Huppert (5.), 1:1 Valentino Gavric (24.), 2:1 Florian Graf (35.), 2:2 Erion Rexhepi (40. Eigentor), 3:2 Fabian Giudice (76.)
Der SV Raisting und der SV Polling haben sich vor 285 Zuschauern am Sonntagnachmittag torlos getrennt. Durch die Nullnummer hält sich die Heimelf den Aufsteiger auf Distanz und hat weiterhin vier Punkte Vorsprung auf den ersten Relegationsplatz.
SV Raisting – SV Polling 0:0
SV Raisting: Urban Schaidhauf, Severin Kölbl, Hermann Sigl, Marius Suchanoff, Lukas Matz (64. David Gretschmann), Henri Gersbach (90. Julien Wiesner), Andreas Heichele (70. Frederik Specht), Viktor Neveling, Mathias Sedlmeier (70. Benedikt Stechele), Gianluca Zandt, Francois Ngwen (79. Luca Sigl) - Trainer: Johannes Franz
SV Polling: Mathias Schuster, Christian Baierlacher, Markus Kasper, Michael Stoßberger (71. Leonardo Vocaj), Sebastian Gößl, Philip Schöttl (60. Julian Jäcker), Felix Grötz, Liridon Vocaj, Maximilian Baumgartner, Benedikt Veicht (89. Tobias Niederleitner), Fabio Hägl - Trainer: Maximilian Jochner
Schiedsrichter: Christos Nalpantidis (München) - Zuschauer: 285
Tore: keine Tore
Der TSV Gilching-Argelsried ist durch den 4:0-Erfolg in Denklingen erster Verfolger des Spitzenduos. Mit einem Doppelschlag im ersten Durchgang setzte die Elf von Christian Rodenwald den Grundstein für die drei Punkte.
Maximilian König brachte die Gäste nach 20 Minuten in Führung. Sekunden später erhöhte Manuel Eichberg zum 2:0. Nach der Pause mussten sich die 100 Zuschauer zunächst gedulden, ehe Gilching in der Schlussphase durch die beiden Joker Daniel Yordanov (80.) und Andre Gasteiger (90.+2.) auf 4:0 stellte.
VfL Denklingen – TSV Gilching-Argelsried 0:4
VfL Denklingen: Simon Sporer, Tobias Ried, Tobias Schelkle (76. Jannik Ulsamer), Lukas Greif, Raphael Zwerschke, Armin Sporer, Hannes Rambach, Martin Krimshandl, Christoph Schmitt, Elias Greinacher (62. Ludwig Kirchbichler), Peter Kinast (76. Johannes Mayr) - Spielertrainer: Christoph Schmitt
TSV Gilching-Argelsried: Sebastian Hollenzer, Jonas Engelhardt, Maximilian König (46. Felix Sambs), Tarik Kluge (46. Maximilian Hölzl), Marco Brand, Jasin Uka, Louis Fleddermann (64. Daniel Yordanov), Manuel Eichberg, Jonathan Krukow (79. Andre Gasteiger), Leander Kraus, Gianmauro Masella (66. Ben Bauer) - Trainer: Christian Rodenwald
Schiedsrichter: Felix Schickinger (Günding) - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Maximilian König (20.), 0:2 Manuel Eichberg (21.), 0:3 Daniel Yordanov (78.), 0:4 Andre Gasteiger (90.+2)
Der Tabellenführer SC Olching zeigte sich gegen den SV Pullach souverän und siegte mit 4:0. Florian Obermeier eröffnete in der 35. Minute den Torreigen. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Kerem Kavuk (57.), in der Schlussphase machten Omer Grbic und Connor Punzelt alles klar (88. und 89.). Pullachs Josef Burghard flog zwischenzeitlich vom Platz (71.). Pullach ist nun Zehnter.
SC Olching – SV Pullach 4:0
SC Olching: Maximilian Hoffmann, Florian Obermeier, Moritz Vollmer, Kevin Roth (54. Niklas Uhle), Florian Hofmann, Jan Sostmann, Leon Heinzlmair (87. Maximilian Sporbert), Jakob Zißelsberger, Ferenc Ambrus (61. Adnan Ribo), Kerem Kavuk (82. Connor Punzelt), Omer Grbic (89. Elias Scheichlarabadi) - Trainer: Felix Mayer
SV Pullach: Leopold Bayerschmidt, Linus Radau, Janosch Barho, Vinzenz Neubauer, Samuel O´Bryant, Josef Burghard, Maximilian Stapf, Robin Hoffmann, David Perl, Paul Breuling, Sanntino Pandza (62. Kaan Ugras) - Trainer: Fabian Beigl
Tore: 1:0 Florian Obermeier (35. Foulelfmeter), 2:0 Kerem Kavuk (57.), 3:0 Omer Grbic (87.), 4:0 Connor Punzelt (89.)
Gelb-Rot: Josef Burghard (71./SV Pullach/)
Der SV Bad Heilbrunn und der TSV Geiselbullach lieferten sich einen wilden Ritt. Der erste Treffer fiel erst nach einer Stunde, als Sebastian Ammer für Bad Heilbrunn traf. Postwendend konnte Louis Frank aber antworten (64.). Kurz vor Schluss stellte Florian Döhler die Weichen auf Auswärtssieg (86.), das letzte Wort hatte aber Anton Krinner (90.+4). Bad Heilbrunn ist nun Neunter, Geiselbullach Vorletzter.
SV Bad Heilbrunn – TSV Geiselbullach Neu-Esting 2:2
SV Bad Heilbrunn: Franz Maurer, Florian Schnitzlbaumer, André Tiedt, Ludwig Buchmair, Anton Pappritz, Anton Krinner, Thomas Pföderl, Tobias Bauer (64. Maximilian Schnitzlbaumer), Sebastian Ammer, Jonas Gall, Sebastian Rösch (46. Felix Gellner) - Trainer: Walter Lang
TSV Geiselbullach Neu-Esting: Stefan Held, Sebastian Schäfer, Louis Frank, Tim Greiner, Dennis Probst, Fitim Raqi (56. Roman Fuchs), Marc Egenhofer, Lukas Bründl (56. Felix Thurner), Alessandro Einertshofer (76. Jannik Schröder), Karl Sdzuy (64. Jens Bürger), Lysander Weiß (80. Florian Döhler) - Spielertrainer: Stefan Held
Tore: 1:0 Sebastian Ammer (61.), 1:1 Louis Frank (64.), 1:2 Florian Döhler (86.), 2:2 Anton Krinner (90.+4)
Der FC Penzberg überrollte den BCF Wolfratshausen mit 7:0. Dominik Bacher war im ersten Durchgang in vier Minuten doppelt erfolgreich (17. und 21.), Denis Grgic und Murat Ersoy erhöhten noch vor dem Seitenwechsel (26. und 43.). Im Anschluss konnte Bacher ein drittes Mal netzen (67.), ehe Tom Habeck und Sinan Grgic die letzten beiden Treffer beisteuerten (81. und 89.). Penzberg klettert auf Rang drei, Wolfratshausen ist weiterhin abgeschlagen Letzter.
1. FC Penzberg – BCF Wolfratshausen 7:0
1. FC Penzberg: Benedikt Zeisel, Fazlican Verep, Emil Mergenhagen, Jonas Kirschner, Efe Kurtar, Mirko Ramcic, Murat Ersoy, Samir Neziri, Denis Grgic, Franz Fischer (63. Sinan Grgic), Dominik Bacher - Trainer: Maximilian Bauer
BCF Wolfratshausen: Noah Praczek, Armin Kuqi, Patriot Lajqi, Dominik Podunavac, Lukas Hintermeier, Nicholas Onyia, Roman Didkovskyi (83. Fabian Adldinger), Benjamin Kuqi, Argjent Veliqi, Juri Falch, Engin Torunoglu (68. Erblin Deskaj)
Tore: 1:0 Dominik Bacher (17.), 2:0 Dominik Bacher (21.), 3:0 Denis Grgic (26.), 4:0 Murat Ersoy (43.), 5:0 Dominik Bacher (67. Foulelfmeter), 6:0 Tom Habeck (81.), 7:0 Sinan Grgic (89.)
Gelb-Rot: Lukas Hintermeier (66./BCF Wolfratshausen/)
Der SV Untermenzing konnte eine furiose Begegnung beim SV Ohlstadt für sich entscheiden. Maxi Schwinghammer brachte die Hausherren zunächst aber nach drei Minuten in Führung, Moritz Mösmang glich in Minute 14 aus. Johannes Fischer und Maxi Schwinghammer sorgten mit ihren Buden für die 3:1-Halbzeitführung. Nach dem Seitenwechsel starteten die Gäste eine Aufholjagd, die mit drei Treffern und drei Punkten belohnt wurde: Nach dem Anschluss von Dominik Pfister (58.) glich Lasse Wippert aus (67.), kurz vor Schluss erzielte Abdou Tchagodomou erzielte den Siegtreffer (86.).
SV Ohlstadt – SV Untermenzing 3:4
SV Ohlstadt: Jonas Fuhrmann, Jonas Thümmler, Klaus Zach, Jakob Sebald, Sebastian Gaisreiter (75. Rudi Schedler), Johannes Fischer, Franz Christoph Leis, Luis Steffl (77. Leonhard Jais), Bernhard Kurz, Maximilian Schwinghammer, Jonas Marggraf - Trainer: Anton Geiger - Trainer: Rudi Schedler
SV Untermenzing: Florian Geck, Christopher Kolbeck, Philipp Simonides (46. Roman Kriebel), Alexander Berg (85. Julien Kriebel), David Marinkovic (46. Lasse Peter Wippert), Paul Greger, Dominik Pfister (90. Fabian Keller May), Maximilian Kriebel (76. Michael Bakalis), Abdou Tchagodomou, Benedikt Nowack, Moritz Mösmang - Trainer: Nico Formella
Schiedsrichter: Maximilian Stubbe (Erpfting)
Tore: 1:0 Maximilian Schwinghammer (3.), 1:1 Moritz Mösmang (14.), 2:1 Johannes Fischer (28.), 3:1 Maximilian Schwinghammer (43.), 3:2 Dominik Pfister (58. Foulelfmeter), 3:3 Lasse Peter Wippert (67.), 3:4 Abdou Tchagodomou (86.)
Rot: Roman Kriebel (90./SV Untermenzing/)
Der FC Deisenhofen kann aufatmen. Im Heimspiel gegen den MTV München konnte die Elf von Trainer Andreas Budell nach zuletzt vier Niederlagen in Folge endlich wieder jubeln. Torschütze beim 1:0-Sieg war Nico Wohlmann, der in der 63. Minute im Kasten des MTV einnetzte. Weitere Treffer fielen nicht. Am Ende war es ein ganz knapper Sieg, der dem FCD II die drei Punkte bescherte. Der MTV wurde dadurch von den Deisenhofenern zwischenzeitlich überholt.
FC Deisenhofen II – MTV 1879 München 1:0
FC Deisenhofen II: Bastian Amann, Josip Cosic, Nico Wohlmann, Henrik Freitag, Maximilian Martin, Sebastian Geigenberger (90. Jonas Rogalski), Andreas Perneker (46. Pablo Sliwka Seoane), Florian Weber (82. Marco Bisignano), Noah Rehm, Vincent Bürstner (65. Oliver Lindenauer), Tobias Seidl (92. Lazar Cavnic) - Trainer: Andreas Budell
MTV 1879 München: Aldonis Krasniqi, Leon Remmelberger (66. Albert Rachi), Moritz Wild, Franz Strohmaier, Mario Erb, Valentin Dammasch (62. Philipp Skodic), Franz Mullai (76. Vincenzo Potenza), Paul Folda, Francisco Afonso (71. Elias Beckenbauer), Lukas Ahrend, Alexander Kaltner - Spielertrainer: Alexander Kaltner
Schiedsrichter: Julian Neumann (Wörth) - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Nico Wohlmann (63.)