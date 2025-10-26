BZL Süd: Planegg patzt – Gilching souverän – Nullnummer in Raisting

Der SV Planegg-Krailling hat die zweite Saisonniederlage kassiert und mit 2:3 beim SV Waldeck Obermenzing verloren. Franz Huppert knipste früh nach fünf Minuten für die Hausherren zur Führung, ehe Valentino Gavric nach einer Viertelstunde der Ausgleich gelang.

Zehn Minuten vor dem Pausenpfiff jubelte die Mannschaft von Stefan Gutsmiedl erneut, als Florian Graf zum 2:1 für die Gastgeber ins Schwarze traf. Lang hielt die Freude nicht, denn Erion Rexhepi bugsierte die Kugel noch vor dem Gang in die Kabine zum 2:2 ins eigene Netz.

Kurz nach Beginn der Schlussviertelstunde wurde die Partie durch den Treffer von Fabian Giudice zum 3:2-Enstand dann entschieden. Waldeck ist Vierter und verkürzt den Rückstand zum SVP auf fünf Punkte.

SV Waldeck Obermenzing – SV Planegg-Krailling 3:2

SV Waldeck Obermenzing: Patrick Koller, Lukas Obergrußberger, Luis Härtel, Erion Rexhepi (61. Abbas Syed Hassan), Nils Witte, Franz Huppert, Maximilian Graf (71. Joel Arthur), Fabian Giudice, Filip Vnuk (90. Alexander Hercog), Florian Graf (71. Philip Schemat), Christoph Seizinger (71. Marc Bedronka) - Trainer: Stefan Gutsmiedl

SV Planegg-Krailling: Simon Oppolzer, Martin Bauer (86. Stefan Mikerevic), Mirza Zahirovic (46. Leonardo Lajqi), Momko Kojic, Amani Mbaraka, Mario Simic, Andrej Skoro (74. Dario Matijevic), Ante Kraljevic (83. Tino Pticar), Valentino Gavric, Aleksander Demonjic, Fabijan Podunavac (74. Matej Bonic) - Trainer: Pero Vidak

Schiedsrichter: Timon Knorr - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Franz Huppert (5.), 1:1 Valentino Gavric (24.), 2:1 Florian Graf (35.), 2:2 Erion Rexhepi (40. Eigentor), 3:2 Fabian Giudice (76.)